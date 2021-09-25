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Bir dilim asla yetmez...

#Pizza#İtalyan Mutfağı#Sipariş
Bir dilim asla yetmez...

İncecik hamurla hazırlanmış, bol malzemeli, çıtır çıtır bir pizzayı kim sevmez! Hele de ilk ısırığı aldığınızda peyniri uzuyorsa... Tatil sezonu bitti; şehre dönüldü, okullar açıldı, maçlar başladı... İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden pizzayı bugünlerde evimize daha sık sipariş eder olduk. Peki, en iyisini nereden söylemeli? Uzman jürimize sorduk.

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(Pınar TAHİRLER / ptahirler@hurriyet.com.tr)

1) HAMURU İNCECİK
Olive’s Pizzeria, İstanbul

Levent’teki mekânda pizzalar incecik hamurla hazırlanıp taş fırında pişiriliyor. Ebru Erke’nin favorisi, karamelize soğan, Taşköprü sarımsaklı zeytinyağı, köz kırmızı biber ve kurutulmuş domatesle hazırlanan Olive’nin Spesiyali... Fiyatı 50 lira. (0212) 284 57 24

2) VEGANI DA VAR
400 Derece Pizza, İstanbul

Ananas ve dana jambonlu Pizza Hawaii’den vegan peynir, enginar, mantar ve siyah zeytinle hazırlanan Pizza Vegan’a 34 çeşitleri var. Seçtiğiniz ürünlerle kendi pizzanızı da yaratabilirsiniz.Çağdaş Ertuna özellikle Funghi’yi öneriyor, fiyatı 54 lira. (0212) 511 21 09

Bir dilim asla yetmez...

3) UZUN UZUN MAYALANIYOR
Pizza Napolist, İstanbul

Maslak 1453’te hizmet veren işletmede hamurlar 48 saat dinlendiriliyor. Teoman Hünal “Genellikle margherita’sını tercih ediyorum, çok iyi yapılıyor” diyor. Fiyatı 49 lira. Pancar ve keçi peynirli pizzalarını da tadın. (0212) 299 88 80

Bir dilim asla yetmez...

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4) BİR TABAKTA İKİ TAT
The Upper Crust Pizzeria, İstanbul

Kepekli, glütensiz veya vegan seçenekler var. Pizzaları dilim olarak sipariş edebilir veya “Yarısı şundan, yarısı bundan” diyerek iki farklı çeşidi tek tabakta buluşturabilirsiniz. Ebru Erke, ‘Rıfat’ın Acılı Pizzası’nı öneriyor, küçük boyu 63.5 lira. (0212) 276 19 00

Bir dilim asla yetmez...

5) 1979’DAN BERİ...
Pizza Venedik Express, İzmir

İzmir’de beş ayrı şubesi olan işletme 1979’dan beri hizmet veriyor. Pizzaları dilerseniz tam buğday unuyla yapılabiliyor. Şef İsmet Saz, füme antrikot ve acı biber turşusuyla hazırlanan pizzalarını öneriyor, küçük boyunun fiyatı 48 lira. (0232) 336 21 21

Bir dilim asla yetmez...

6) ÇİFT KATLI, ÇEDARLI... 
Pizza Grande, İstanbul

Hamurları ekşi mayayla hazırlanıyor; dana bonfile, füme kaburga ve dana füme etle yapılan etli pizzanın yanı sıra vegan, sebzeli veya mantarlı (küçük boyları 45 lira) seçenekler de var. Pizzaları dilerseniz arasına çedar peyniri koydukları çift katlı hamura hazırlatabilirsiniz. (0212) 633 12 33

7) ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR
Double Zero, Ankara

Erdal İpekeşen “Ürünleri odun ateşinde pişiyor. Tavsiyem, klasik pizza çeşitlerinin yanı sıra Cafe De Paris ve Barbecue Pollo ismini verdikleri pizzaları denemeniz. Özellikle Cafe De Paris’nin yanında gelen kibrit patatesler tatmaya değer” diyor, fiyatı 55 lira. (0312) 447 00 00

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8) NAPOLİ TARZI...
Pizza Emirgân, İstanbul

Şef Somer Sivrioğlu “Türkiye’de çok tercih edilmese de ben Napoli tarzı pizzayı tercih ediyorum. Napoli tarzı pizzalarda Türkiye’de en beğendiğimse Pizza Emirgân’ın dana kaburgalı pizzası” diyor, fiyatı 97 lira. (0212) 277 88 87

Bir dilim asla yetmez...

9) BOL PEYNİRLİ
Pizzeria C’e, Muğla

Bodrum’daki işletmede domates sos, mozzarella peyniri, parmesan peyniri, roka, bresaola ve kiraz domatesle hazırlanan Bresaola ve Rucola Pizza, en sevilen ürünlerinden... 30 cm’lik boyu 185 lira. Çağdaş Ertuna’nın önerisi. (0252) 377 60 66

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Bir dilim asla yetmez...

10) DOMATESİ İTALYA’DAN
Nappo, İstanbul

Pizzaları, Campania bölgesinde yetişen coğrafi sertifikalı San Marzano domatesleriyle yapılan sosla hazırlıyorlar. En çok tercih edilen ürünlerinden biri Margherita Verace; içinde manda mozzarella’sı var. Somer Sivrioğlu’nun önerisi... Fiyatı 43 lira. (0212) 353 55 21

Bir dilim asla yetmez...

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#Pizza#İtalyan Mutfağı#Sipariş