BaharÄ±n mayhoÅŸ tadÄ± Ã§aÄŸla

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SADE BEÅž DENÄ°ZLERâ€™Ä°N ÅžEFÄ° DENÄ°Z ÅžAHÄ°Nâ€™DEN

YOÄžURTLU Ã‡AÄžLA SALATASI (Ã‡AÄžLALI CACIK)

(2-4 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 500 gr Ã§aÄŸla (Ã§ekirdekleri ayÄ±klanmÄ±ÅŸ ve ince ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)

â—Š 500 gr sÃ¼zme yoÄŸurtÂ

â—Š 1/2 demet dereotu (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)

â—Š 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± ceviz (iri dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ)Â

â—Š 1 diÅŸ sarÄ±msak (ezilmiÅŸ)

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š Tuz

NASIL YAPARIM?

â—Š BirkaÃ§ Ã§aÄŸla, biraz ceviz ve dereotunu sÃ¼slemek iÃ§in kenara ayÄ±rÄ±n. YoÄŸurdu iyice Ã§Ä±rpÄ±n ve sonra diÄŸer malzemelerle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Â

â—Š YoÄŸurtlu salatayÄ± bir servis tabaÄŸÄ±na alÄ±n. Kenara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z malzemelerle sÃ¼sleyerek servis yapÄ±n.

PÃœF NOKTASI

Ã‡aÄŸlalarÄ± doÄŸrar doÄŸramaz kararmamasÄ± iÃ§in hemen yoÄŸurda karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Ã‡AÄžLA AÅžI





(2 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

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â—Š 500 gr Ã§aÄŸla (ayÄ±klanmÄ±ÅŸ ve ortadan ikiye kesilmiÅŸ)

â—Š 250 gr kuzu eti (kuÅŸbaÅŸÄ± doÄŸranmÄ±ÅŸ)

â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k soÄŸan (doÄŸranmÄ±ÅŸ)

â—Š 2 domates (kabuklarÄ± soyulmuÅŸ ve doÄŸranmÄ±ÅŸ)

â—Š 2 diÅŸ sarÄ±msak (doÄŸranmÄ±ÅŸ)

Â â—Š 1/2 baÄŸ dereotu (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ, isteÄŸe baÄŸlÄ±)

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu

â—Š 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±cak suÂ

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pul biber (isteÄŸe baÄŸlÄ±)

â—Š Tuz

NASIL YAPARIM?

â—Š Kuzu etini zeytinyaÄŸÄ±nda soteleyin.

â—Š Ãœzerine soÄŸanÄ± ekleyin. Birlikte 5 dakika daha soteleyip sarÄ±msak ve domatesi ekleyin.

â—Š 5 dakika sonra limon suyu, tuz, Ã§aÄŸla ve sÄ±cak suyu ilave edin.

â—Š Tencerenin kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n ve yaklaÅŸÄ±k 15-20 dakika piÅŸirmeye devam edin. Dilerseniz pul biber ve dereotuyla sÃ¼sleyip sÄ±cak servis yapÄ±n.

TUTTÄ°â€™NÄ°N KURUCUSU ÅžEF MÃœGE ERGÃœLâ€™DEN

ZEYTÄ°NYAÄžLI, Ã‡AÄžLALI ENGÄ°NAR





(6 kiÅŸilik)

NE LAZIM?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

â—Š 500 gr Ã§aÄŸla

â—Š 6 enginar



â—Š 1 soÄŸan

â—Š 150 ml zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 2 limonun suyu

â—Š 2 portakalÄ±n suyu

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ÅŸeker

â—Š 2 su bardaÄŸÄ± su

â—Š Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

â—Š SoyulmuÅŸ enginarlarÄ± bir tencereye dizin.

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â—Š Ã‡aÄŸlalarÄ±n iÃ§ Ã§ekirdek kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±n, soÄŸanlarÄ± ufak kÃ¼pler halinde kesin. Ã‡aÄŸla ve soÄŸanlarÄ± enginarlarÄ±n Ã¼zerine koyun.

â—Š Bir kapta su, limon suyu, portakal suyu, ÅŸeker, tuz, karabiber ve zeytinyaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±rpma teliyle iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p enginarlarÄ±n olduÄŸu tencereye dÃ¶kÃ¼n. Ãœzerine bir yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t kapatÄ±n ve yaklaÅŸÄ±k 35 dakika boyunca kÄ±sÄ±k ateÅŸte piÅŸirin.Â

â—Š Ãœzerine kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ dereotu, nane veya kiÅŸniÅŸ koyabilirsiniz. SoÄŸuk servis edin.

YEMEK KÃœLTÃœRÃœ YAZARI NAZLI PÄ°ÅžKÄ°Nâ€™DEN

Ã‡AÄžLA TURÅžUSU

(4-6 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 500 gr Ã§aÄŸlaÂ

â—Š 1 lt iÃ§me suyu

â—Š 10 sap dereotu

â—Š 10 sap taze nane

â—Š 1/2 limon (yarÄ±m santim kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda dilimlenmiÅŸ)Â Â



â—Š 3 diÅŸ sarÄ±msak (kabuklarÄ± soyulmuÅŸ)

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â—Š 1 defne yapraÄŸÄ±

â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pembe tane biber

â—Š 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sarÄ± hardal tohumu

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tane karabiber

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ince kayatuzu

â—Š 2-3 tahta Ã§Ã¶p ÅŸiÅŸ

â—Š 1 litrelik cam kavanoz

Â NASIL YAPARIM?

â—Š 1 bardak iÃ§me suyunu kaynatÄ±n, iÃ§ine kayatuzunu ilave edip eritin ve Ä±lÄ±nmaya bÄ±rakÄ±n. Kalan suyu da ekleyip salamurayÄ± hazÄ±rlayÄ±n.

â—Š Kavanozun dibine dereotu, hardal tohumu ve tane biberleri yerleÅŸtirin.

â—Š Ãœzerine Ã§aÄŸla ve sarÄ±msaklarÄ± sÄ±kÄ±ca dizin. Kavanozun yan yÃ¼zeyine defne yapraÄŸÄ±nÄ± ve limon dilimlerini yerleÅŸtirin. Kavanozun aÄŸzÄ±ndan Ã¼Ã§ parmak boÅŸluk kalacak ÅŸekilde taze nane dallarÄ±nÄ± da koyun. En Ã¼ste de Ã§Ã¶p ÅŸiÅŸleri kafes ÅŸeklinde yerleÅŸtirin. BÃ¶ylece Ã§aÄŸlalar yÃ¼zeye Ã§Ä±kmayacaktÄ±r.

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â—Š Salamura suyunu kavanozun aÄŸzÄ±ndan Ã¼Ã§ parmak boÅŸluk kalacak kadar dÃ¶kÃ¼n. Kalan salamurayÄ± saklayÄ±n.

â—Š Kavanozun aÄŸzÄ±nÄ± kapatÄ±p bir kÃ¢seye oturttuktan sonra oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda ve Ä±ÅŸÄ±k almayan bir yere yerleÅŸtirin. Her gÃ¼n kontrol edin. EÄŸer taÅŸmÄ±ÅŸsa ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z salamura suyundan ilave edin.

â—Š Ortam sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak 5-8 gÃ¼n iÃ§inde turÅŸunuz hazÄ±r. TurÅŸuyu buzdolabÄ±nda saklayabilirsiniz.

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