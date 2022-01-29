4 yerel peynirle 4 farklı çeşit

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KUYMAK

Doğu Karadeniz’de başta kahvaltı olmak üzere her öğünde tüketilen kuymağın özellikle Rize ve Artvin’de kullanılan bir diğer yaygın adı da muhlamadır. Yapımı Karadeniz’de köyden köye bile farklılık gösterir. Kuymağa esas lezzetini veren, Karadeniz yaylalarında yapılan nefis tereyağı ve yine yörede üretilen kolot peyniri, tel peynir veya yağsız sütle mayalanan bir peynir çeşidi olan imansızdır.

(4 kişilik)

NE LAZIM?

* 100 gr Trabzon tereyağı * 140 gr mısır unu * 150 gr Trabzon imansız, kolot veya tel peyniri * 240 ml su

NASIL YAPARIM?

* Tereyağını bakır bir sahanda eritin.

* Mısır ununu ilave edip rengi dönene kadar tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kavurun.

* Oda sıcaklığındaki suyu, kavrulmuş unun üzerine döküp birkaç dakika pişirin.

* Karışım kıvam alınca peyniri ekleyip kısık ateşte ara sıra karıştırarak 5 dakika kadar pişirmeye devam edin.

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* Tereyağı üste doğru çıktığında kuymağınız hazır demektir.

BİR NOT

Kuymak için Trabzon’da kavrulmuş ve normal mısır unu karışımı, Rize’de mısır unu ve buğday unu karışımı kullanılır.

TAZE KEKİK, ZEYTİN VE MİHALİÇ PEYNİRLİ YUMURTA

(1 kişilik)

NE LAZIM?

* 1 dilim Mihaliç peyniri * 1 yumurta

* 1 tutam taze kekik * 4 siyah zeytin

* 3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

* Zeytinyağını tek kişilik döküm bir fırın kabına koyun.

* İçine peynir dilimini yerleştirip üzerine taze kekik serpin.

* Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın, peynirin etrafına yerleştirin.

* Fırını önceden ısıtın. Peynir hafif yumuşayıp, zeytinyağı ısınıp aromasını dışarı salana kadar 200 derece fırında birkaç dakika pişirin.

* Bu arada yumurtayı çok az zeytinyağıyla, sarısı katılaşmayacak şekilde bir tavada pişirin.

* Fırından çıkardığınız peynirin üstüne yumurtayı yerleştirin.

* Köy ekmeğiyle servis edin.

URFA PEYNİRLİ SEMSEK

(12-16 adet için)

NE LAZIM?

Hamur için;

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* 250 gr un * Su * Tuz

İç harcı için;

* 200 gr Urfa peyniri * 1/2 demet maydanoz * 1/4 demet taze soğan

* 15-20 gr isot * Tuz

Kızartmak için;

* Ayçiçeğiyağı

NASIL YAPARIM?

* Una biraz tuz ilave edip azar azar su ekleyerek sertçe bir hamur elde edene kadar yoğurun.

* Peyniri ufak parçalara bölün, kıyılmış maydanoz ve taze soğanı, biberi, tuzu iyice karıştırın.

* Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak olarak açın.

* Tam ortasına peynirli harçtan doldurun, poğaça şeklinde kapatıp kenarlarını içe doğru katlayarak şekil verin.

* Kızdırılmış yağda kızartarak sıcak sıcak servis edin.

DEREOTLU MİNİK MISIR EKMEKLERİ

(12-14 adet için)

NE LAZIM?

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* 400 gr mısır unu (iri taneli) * 3 yumurta

* 240 gr yoğurt * 120 gr beyaz un

* 100 gr sert Ezine koyun peyniri

* 180 ml zeytinyağı * 240 ml su

* 1/2 demet dereotu * Susam

* 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

NASIL YAPARIM?

* Yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve suyu bir kapta iyice karıştırana kadar çırpın.

* Mısır unu, beyaz un ve kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırarak sıvı bir hamur elde edin.

* Peyniri iri iri parçalayıp ince kıyılmış dereotuyla ayrı bir kapta karıştırın.

* Muffin ya da mini fırın kalıplarının dibine bir miktar hamur dökün, ortaya dereotlu peynir karışımından ekleyin ve tekrar hamur koyun.

* Susam serpiştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.