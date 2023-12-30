‘Yılbaşı ertesi sendromu’nu atlatmanın yolları

Haberin Devamı

Şimdi yeni yıla ‘merhaba’ deme, 2023’e veda etme zamanı. Yılbaşında yakınlarımızla bir araya gelip eğleniyoruz ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarıyoruz ancak bazen coşku ve eğlence, ihtiyacımızdan fazla yemek ve içmekle sonuçlanabiliyor. Bu sebeple ertesi gün dehidrasyon (su kaybı), baş ağrısı, sindirim problemleri, uykusuzluk, yorgunluk ve konsantrasyon kaybı gibi birçok sağlık problemi yaşayabiliyoruz. Beslenme ve diyet uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz ve iç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya bu şikâyetlerle başa çıkmanın yollarını anlattı. Beslenme ve diyet uzmanı Elif Nida Zafer ise günü kurtaracak iki tarifini paylaştı...

'Hafif bir kahvaltı tercih edin’

Sıla Bilgili Tokgöz, Acıbadem Bakırköy Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı

Yeni yıl sabahı tartıya çıktığınızda gördüğünüz sayı endişe verici olabilir. Mide ve hazımsızlık şikâyetleri, baş ağrısıyla da uyanabilirsiniz. Bu durum önceki gün yağlı, tuz içeriği yüksek ve karbonhidrattan zengin beslenmenizden kaynaklanıyor olabilir. Buna yetersiz su alımı da eşlik ediyorsa, vücudun su tutmasına, şişkinlik hissetmenize sebep olabilir.

Haberin Devamı

Yılbaşının ertesi günü hafif bir kahvaltı hazırlayın. Yoğurt ve müsli veya yumurta, peynir ve bol yeşilliklerden oluşan bir öğün uygun. Muhtemelen geç yapılan bir kahvaltı olacağı için günü iki ana öğün tüketecek şekilde planlayın.

Bir önceki akşam kallavi bir sofrada yemek yediğiniz için bu akşam mutlaka hafif şeyler yiyin.

Az yağlı ve az tuzlu olsun yemekleriniz. Et grubu yerine sebze çorbası veya baklagilli salata ya da zeytinyağlı bir sebze yemeğini tercih edebilirsiniz. Çorba olarak, brokoli çorbası, kabak veya köz biber çorbası yapıp bunu yoğurtla tüketebilirsiniz.

Salata alternatifi olarak nohutlu veya kuru börülceli, bol yeşillikli kırmızı lahana ve nar taneleri eklenmiş bir salata tabağı uygun olur.

Zeytinyağlı pırasa, portakalı veya ayvalı kereviz ya da kabak soteyi yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz.

Akşam yemeğini olabildiğince erken yiyip erken uyumaya çalışın. Midenizi ve bedeninizi dinlendirin.

Haberin Devamı

‘Bitki çayı için, yürüyüşe çıkın’

Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

Tüm günü uyuyarak geçirmeyin. Mutlaka hareketli ve aktif olmaya çalışın. Yavaş bir yürüyüş yapmak sindirimi hızlandırır ve enerji seviyenizi arttırır.

Taze hava aynı zamanda ruh halinizi de iyileştirir. Kahvaltı sonrası açık havada yapılacak 45 dakikalık bir yürüyüşle metabolizmanızın canlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bitki çayları sindirim sisteminizi rahatlatır ve vücuda rahatlık hissi sağlar. Yeşil çay antioksidan bakımından zengindir ve metabolizmayı hızlandırır. Hafif bir enerji artışı sağlar. Papatya çayı sakinleştirici özelliğiyle bilinir. Sindirim sistemini rahatlatır, stresi azaltır ve rahat bir uyku için idealdir.

Haberin Devamı

Rezene çayı sindirimi kolaylaştırır ve karın şişkinliğini azaltabilir. Yemek sonrası içilerek rahatlatıcı bir etki sağlayabilir. Nane çayı mide problemlerine karşı etkilidir. Aynı zamanda ferahlatıcı bir aromaya sahiptir. Bu bitki çaylarını yılbaşı sonrasında vücudunuzu dengelemek ve sakinleştirmek için tüketebilirsiniz.

Ara öğünlerde C vitamini içeriği yüksek meyveler tercih edin. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, nar, elma olabilir. Bu meyveler toksinlerden arınmanız için etkili olacaktır. Ayrıca bağışıklığınızı da güçlendirir. Yoğurt toksinlerden arınmak için çok etkili bir besin. Mutlaka ana ya da ara öğünde olmalı.

22222 kuralını uygulayın

Haberin Devamı

Yılbaşı gecesi alkol tüketimi vücudu dehidre edebilir. Gün boyunca bol su içmek, vücudunuzun temizlenmesine yardımcı olur ve hidrasyonu geri kazandırır. Normalde 2 litre su içiyorken, ertesi gün 2,5 litre içmeye çalışın.

‘Su içmek aklıma gelmiyor’ diyenler sizler için hazırladığım 22222 kuralını gözden geçirebilirler. Yani sabah uyanınca aç karnına 2 bardak, kahvaltıda 2 bardak, öğle yemeğinde 2 bardak, ikindide 2 bardak ve akşam yemeğinde 2 bardak su içtiğinizde metabolizmanızın ihtiyacını yerine koymuş olursunuz. (İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya)

Günü kurtaracak iki tarif

Beslenme ve diyet uzmanı Elif Nida Zafer yılbaşı ertesi vücudumuzu toparlamak için iki ayrı içecek tarifi hazırladı.

Haberin Devamı

NE LAZIM? (1 KİŞİLİK)

200 ml su

1 avuç maydanoz

1 salatalık

1 dal kereviz sapı

1 limon içi

1 adet yeşil elma

HAZIRLANIŞI

Blender’da tüm malzemeler çekilerek kahvaltı yerine içilebilir.

Mideyi toparlar, şişkinliği azaltır

NE LAZIM? (1 KİŞİLİK)

200 ml maden suyu

1 limon suyu

1 dilim ananas

5-6 yaprak taze nane

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeler blender’da çekilerek günün ilk saatlerinde tüketilebilir.