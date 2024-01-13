‘Yeniden de sevebiliriz...’

Haberin Devamı

Bir kediniz ya da köpeğiniz varsa ‘hayvan kaybetme’ duygusunu ya da korkusunu bilirsiniz. Kimileri o acıyı tekrar yaşamamak için bir daha hayvan evlat edinmemeye yemin ediyor.

Bu yazı evini-kalbini yeniden bir hayvana açma niyetinde olanlar için. Daha önce bahsetmiştim. Köpeğim Bobi öldükten sonra Instagram’da ona benzer ne kadar köpek varsa takibe aldım ve aylarca ağladıktan sonra ancak ona benzer bir köpeğin acımı hafifleteceğine karar verdim. Tabii ki hiçbir köpek onun yerini tutamazdı ama o minik ayaklarının parkede çıkardığı çıt çıt sesleri yeniden duyunca geçecekti biraz. Ve 11 ay sonra Mimi’yi sahiplendim. Peki, bir evcil hayvanı kaybettikten sonra yenisini sahiplenmek için ne kadar beklemeli? Öğrendiklerimi paylaşmak isterim.

Hepimizin yası yaşama şekli farklı. Kimimiz birkaç gün sonra kendini hazır hissedebilir, kimi yıllar sonra... Sanırım önemli nokta ‘yas’ dönemini hakkıyla tamamlamak ve sindirmek. YouTube’da rastladığım bir videoda Colleen Rolland adındaki bir evcil hayvan kaybı yas uzmanı (ve evet, böyle bir meslek varmış) tıpkı insanlardaki gibi hayvan kayıplarında da yasın aşamalarından bahsediyordu: 1. Şok, inanmama ve inkâr. 2. Öfke, uzaklaşma, yabancılaşma. 3. Suçluluk. 4. Depresyon.

Haberin Devamı

5. Çözülme. Rolland “Kendinize kederinizi çevreleyen duyguları hissetme izni vermek sizi iyileşme yoluna sokabilir” diyor.

Yine başka bir videoda sosyal hizmetler uzmanı Annette Scanlon şöyle bir tüyo veriyor: “Yeni bir evcil hayvana hazır olabileceğinizin önemli bir göstergesi, ölen hayvanınızı üzüntü duymadan düşünebilmenizdir.” Eğer onun eğlenceli hallerini, yaramazlıklarını kahrolmadan anabiliyorsanız yeni bir hayvana hazırsınız demektir.

Genelde kaybettiğimize benzer bir hayvan sahiplenmek eğilimindeyiz ama benzerini bulsanız da olmuyor. Çünkü her hayvanın karakteri başka. Şimdi Mimi’yle geçen 5-6 ayı düşünüyorum da ben ondan Bobi olmasını bekledim. Ama o Mimi’ydi. Şimdi düzeltme safhasındayım. Ama baştan bunun farkında olsaydım daha doğru bir ilişki kurabilirdim.

Eğer kendinizi tam hazır hissetmiyor, yine de evde bir hayvan özlemi çekiyorsanız geçici yuva olmayı deneyebilirsiniz. @kurtaranev, @birgulvegizeminpatileri, @silivricanları ve daha birçok Instagram hesabı ilanlarla dolu. Ve geçici yuva o kadar hayat kurtarıcı bir şey ki… Hem size de çok iyi gelir.