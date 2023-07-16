Yeni emojiler ne anlatıyor?

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Emojiler, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarında dijital iletişimin vazgeçilmezi haline geldi. Her gün hepimiz kurduğumuz cümlelerin yanına duygu durumumuzu ifade edebilmek adına mutlaka en az bir emoji konduruyoruz. Sıklıkla kullanılmalarıyla beraber seçenekler de çoğalmaya devam ediyor. Emojilerin merkezi olarak bilinen Unicode Konsorsiyumu’nun son ekledikleriyle birlikte bugün toplamda 3.664 emoji sembolü var. iOS 16.4 güncellemesiyle gelen, 31 yeni tasarımın olduğu Emoji 15.0 paketindeki pembe ve açık mavi kalp, geyik, kaz, denizanası ve titreyen yüz gibi yeni emojiler sosyal medya kullanıcıları tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Emojiler de kelimeler gibi doğru şekilde kullanıldığında anlamlı oluyor. İşte Emojipedia’ya göre yeni gelen emojilerin bazılarının anlamları:



Titreyen yüz: Yeni eklenenlerin en iyilerinden. İki yanında hareket hatları olan gözleri ve ağzı açık, bulanık bir şok emojisi. Korku, kafa karışıklığı, heyecan gibi güçlü duyguların neden olduğu titremeyi ifade etmek için kullanılabilir. Bir önceki güncellemenin en popüler emojisi eriyen yüzü geçecek mi, göreceğiz.

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Sosyal medya kullanıcılarının yıllardır yanlış kullandığı, aslında şükran veya rica belirten eller emojisi nihayet yerini gerçek ‘çak bir beşlik’ emojisine bırakıyor.Kırmızı kalp gibi pembe kalp de sevgi ve dostluğu temsil ediyor. Ayrıca yeni sürümde açık mavi ve gri kalp de var. Bunlar aşk ve romantizmden bağımsız arkadaşlık, iltifat etmek, birini övmek veya birbirlerine karşı sıcak duyguları ifade etmek için kullanılıyor.

Geyik: Geyiğin ulusal bir sembol olarak kabul edildiği Kanada ve İsveç gibi ülkeleri temsil etmek için kullanılabilir. Çoğunlukla Batı ülkelerindeki ‘Geyik kadar havalı’ (cool as a moose) terimi için de önerilmiş. Ülkemizde ‘boş muhabbet yapma’ anlamında da kullanılabilir.

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Mor sümbül: Çiçeğin kendinden veya mor renkten bahsetmek amacıyla tercih ediliyor. Bahara atıfta bulunmak için de kullanılabilir. Nevruz’un sembolü olarak da

öneriliyor.

emoji 15.0 paketinde ayrıca kablosuz ağı simgeleyen emoji, Latin müzikseverler için marakaslar, flüt, eşek, kara kuş, kaz ve kanat, besinlere ek olarak da zencefil ve bezelye emojisi var. Sihizmin sembolü khanda, sıcak havalara atıfta bulunmak için yelpaze, siyah kültürünün sembolü ve bakımlı olmak anlamında da önerilen uzun dişli saç tokası eklenmiş.