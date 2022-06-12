Yazın daha enerjik ve zinde olmak için...

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Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle kendimizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yorgun, daha halsiz hissediyoruz. Eğer gerekli önlemleri almazsak sıcak sağlığımızı tehdit edici boyuta gelebiliyor. Doğru bir beslenme planı ve yeterli sıvı alımıyla daha enerjik olabilmek mümkün. İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya “Taze sebze ve meyvelerin zenginliğinden faydalanmak vücudumuzda eksilen vitamin ve mineralleri yerine koyarak zinde bir yaz geçirmemizi sağlar” diyor. Beslenme uzmanı Elif Nida Zafer de uyanınca 1 bardak suyun içerisinde 1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi karıştırıp içmemizi tavsiye ediyor.

2 ana, 1 ara öğün...

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

Özellikle yaz aylarında hafif yiyecekler tercih etmek hem bizi daha zinde tutar hem de kilo vermemizi sağlar. O nedenle az meyveli yoğun smoothie’lerle öğle yemeklerimizi ana öğün yerine ara öğün şeklinde geçiştirebiliriz.

2 ana, 1 ara öğün yaz ayları için daha ideal olacaktır. Günler uzadığından kahvaltılarımızı daha geç yapabiliriz.

Öğle yemeğinde kefir gibi hem probiyotik hem de bağışıklık, bağırsak dostu içeceklerle kırmızı meyveleri tercih edebiliriz.

Akşam daha hafif olması adına fırında, ızgara veya haşlanmış sebze ya da 1 kilo sebzeye 2 yemek kaşığı yağ ile pişirilmiş zeytinyağlıları yanına cacık veya yoğurtla tüketebiliriz. Böylece bizi tok tutacak, lifli ve sıcakta rahatsız etmeyen yiyeceklerle formumuzu da koruyabiliriz.

Ara öğünlerde acıkırsak salatalık veya cacık tercih edebiliriz.

Her gün, elbette daha serin saatlerde, en az 40 dakikalık tempolu yürüyüş yapmak enerjimizi arttırır.

Taze sebze ve meyvelerin zenginliğinden faydalanmak, sıcak yüzünden vücudumuzda eksilen vitamin ve mineralleri yerine koyarak zinde bir yaz geçirmemizi sağlar.

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Kaya’dan salatalıklı ferahlatan içecek tarifi

NE LAZIM?

2 adet salatalık

3 dal maydanoz

3 dal nane

Yarım limon

3-5 adet çilek



NASIL YAPARIM?



Salatalık, maydanoz, çilek ve naneyi yıkayıp blender’dan geçirin. Ardından limonu sıkıp üzerine 1-2 parça da nane yaprağı ekleyin.

Kızartmadan uzak durun, soğuk bitki çayı için

Elif Nida Zafer, beslenme ve diyet uzmanı

Yazın kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemlerinden uzak durun. Daha zinde hissetmek için haşlama, buğulama veya çiğ sebzeleri tercih edebilirsiniz.

Soğuk kahve veya soğuk asitli şekerli içecekler yerine doğal soğuk bitki çayları ve ayran tüketebilirsiniz.

Zafer’den yaz menüsü

UYANINCA: 1 bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi

KAHVALTI : 200 gr yoğurt içine 1 küçük şeftali , 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 ceviz içi ve toz tarçın

ÖĞLE YEMEĞİ: Izgara et/tavuk/köfte ve bol yeşil salata

ARA ÖĞÜN: Limonlu soğuk yeşil çay, 7 çiğ badem

AKŞAM YEMEĞİ: Zeytinyağlı sebze yemeği ve bol yeşil salata

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YOĞURT: Yaz aylarında öğün yerine yoğurt tüketmek sizi ferahlatırken yüksek prebiyotik içeriği sindirim sisteminizi düzenler. Aynı zamanda yazın ağır yemekler tansiyonu yükseltebileceği için yoğurtla hafif bir öğün yapılabilir. Kilo verme programındakiler içinse düşük kalorisi ve kalsiyumun yağ yakan etkisiyle birebir.



SOĞUK ÇAYLAR: Yazın vücut fazla sıvı kaybına uğrar. Bu da kişilerde yorgunluk ve ödem problemine yol açabilir. Soğuk kahve yerine soğuk bitki çayları hem metabolizmayı hızlandırır hem de kaybettiğiniz sıvıyı yerine koyar.



KIRMIZI BİBER: Yüksek C vitamini içeriğiyle sabah kahvaltısında yendiğinde dinçlik verir. Beta karoten ve kapsaisin içerdiği için metabolizmayı hızlandırır.



KABAK: Yüksek su ve lif oranıyla bağırsak sağlığını korur. Düşük kalorisiyle yazın kilo vermeye çok yardımcıdır. Ödem atar.



ŞEFTALİ: Yazın tatlı isteğimize birebir gelen şeftali yüksek antioksidan ve mineral içerdiği için özellikle ara öğünlerde tüketildiğinde kan şekerini dengeler ve vücudu dinç tutar. Şeftaliyi ana öğünlerde yoğurt ve yulafla birleştirip de yiyebilirsiniz.