Ukrayna’da sanat da tehdit altında

Ukrayna’daki savaşta insanlar canlarını kurtarmak için evlerini terk ederken meydanlardaki heykelleri de bombalardan zarar görmemeleri için plasik koruyuculara sarıyordu. Savaşın dehşetini yaşayanların ülkelerinin kültürel mirasına sahip çıkması ilk değil. Hatırlarsanız, ‘Hazine Avcıları’ (The Monuments Men, 2014) adlı film 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin çaldığı veya yok etmek istediği eserleri kurtarmak için Avrupa’ya giden Amerikalı bir ekibin hikâyesini anlatıyordu. Sanat koruma uzmanı George Stout’un hikâyesinden esinlenen filmde “Bir nesli yok edebilir, evlerini yakıp kül edebilirsin ama yine de yıkılmazlar. Fakat geçmişlerini, eserlerini imha etmek onları hiç yaşamamışçasına tarihten silmektir” deniyordu. Bugünlerde bombalanan Ukrayna’da da risk altında pek çok eser var. Üstelik sadece Ukrayna’nın değil, dünyanın kültür mirası yok ediliyor. Savaşın sanata etkilerini Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Genel Başkan Yardımcısı ve sanat tarihçisi Dr. Fırat Arapoğlu’na sorduk.
* Savaşta müzeler de bombaların hedefi olabiliyor. Ukrayna-Rusya savaşında yok olmasından endişe edilen eserler neler?
Odessa Güzel Sanatlar Müzesi’nde 16’ncı yüzyıldan günümüze kadar gelmiş, yaklaşık 10 bin parçalık bir koleksiyon var. Bu koleksiyonda soyut resmin öncülerinden Vasili Kandinski’nin işleri de bulunuyor. Tehlikeye açık diğer bir kurum, Kiev’de, avangart ve çağdaş sanat yapıtlarını barındıran Mystetskyi Arsenal Ulusal Kültür ve Sanat Merkezi. Savaşın yarattığı kültürel mirasa yönelik tehdit, resimler ve heykellerle sınırlı değil; Kiev Ayasofya Katedrali gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan binalar için de geçerli. Ukrayna, ortaçağ kiliseleriyle dolu. 19’uncu yüzyıldan günümüze kadar iyi korunmuş Odessa Opera Evi de risk altındaki binalar arasında.
* Bunları korumak için neler yapılıyor?
Müzelere dair büyük problemlerden biri ‘yatırım eksikliği’. Acil eylem planlarında etkili bir yangın söndürme teçhizatına sahip olmanız gerekiyor. Aniden başlayan bir yangında sanat yapıtlarını korumak imkânsız hale gelebilir. Kiev’de bazı müzeler büyük hasar gördü ve henüz doğrulanamasa da ünlü ressam Maria Primachenko’nun 25’e yakın eserinin çok azının kurtarılabildiği bildirildi.
Ambulanslarla, kum torbalarıyla kurtarıldı
* 1943’te Milano’da, duvarında Leonardo da Vinci’nin ‘Son Akşam Yemeği’ freskinin olduğu Santa Maria delle Grazie Kilisesi’nin yakınlarına bomba düştü. Ama öncesinde freskin önüne yığılan kum torbaları sayesinde yapı çökse de ayakta kalan tek duvardaki fresk kurtarıldı.
Heykeller, camiler, kaleler, antik kentler yok edildi
* Eserleri kaçırmak belki mümkün ama yapılar için aynısını söylemek zor. Yakın zamanda nereleri kaybettik?
- Afganistan’daki Bamyan Buda heykelleri UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeydi. 1.500 yıldır yıkılmayan heykelleri 2001’de Taliban dine uygun bulmadığı için patlattı.
- IŞİD, Irak’ta, aralarında kiliseler, Şii camileri ve türbelerin de olduğu 30’a yakın binayı yıktı.
- Bir zamanlar dünyanın en büyük camisi olan Büyük Samarra Camisi, 9’uncu yüzyılda Kuzey Bağdat’ta inşa edilmişti. 52 metrelik sarmal minaresiyle tanınan cami 2005’te bombalandı. Minarenin tepesi ve caminin çevresindeki duvarlar tahribata uğradı.
- 2006’da Dünya Mirasları Listesi’ne giren Suriye’deki Şövalyeler Kalesi, 11’inci yüzyılda yapılmıştı. Günümüze kadar iyi şekilde korunmuş ortaçağ kalelerinden biriydi. Suriye İç Savaşı sırasında bombardımanlar yüzünden zarar gördü.
- UNESCO’nun Suriye çölünde bir vaha olarak tanımladığı Palmira Antik Kenti’nin tarihi milattan önce 19’uncu yüzyıla kadar gidiyor. 1980’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan kent IŞİD tarafından tahrip edildi.
En az 53 kültür alanı ciddi hasar gördü
UNESCO’nun uydu görüntüleriyle yaptığı tespite göre mart sonuna kadar Ukrayna’da 53 kültürel alan hasar gördü. Bunların 4’ü müze, 4’ü anıt, 16’sı tarihi bina ve 29’u da dini alan... Oysa 1954’te Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Lahey Sözleşme-
si’yle önemli kültürel alanlar koruma altına alınmıştı. UNESCO, Rusya Dışişleri Bakanı’nı Ukrayna’da zarar gören kültürel alanlarla ilgili bilgilendirdiklerini açıkladı, Ukrayna’ya eşyaların saklanacağı güvenli bölgeleri belirlemede yardımcı olduklarını ekledi.