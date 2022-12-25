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Sanatta 2022'nin öne çÄ±kanlarÄ±: Bienaller ve sergiler...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Bienal#Sergi#Sanat
Sanatta 2022nin Ã¶ne Ã§Ä±kanlarÄ±: Bienaller ve sergiler...
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 25, 2022 07:00

Bienalleri konuÅŸtuÄŸumuz bir yÄ±l oldu. Ã–te yandan iklim aktivistleri farklÄ± Ã¼lkelerde, mÃ¼zelerdeki bÃ¼yÃ¼k yapÄ±tlarÄ± hedef aldÄ±. Ä°ÅŸte 2022'nin Ã¶ne Ã§Ä±kanlarÄ±

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*2022â€™ye damgasÄ±nÄ± vuran iki bienal vardÄ±: Biri 59. Venedik Bienali, diÄŸeri 5. Mardin Bienali.

*Miami Art Baselâ€™da herhangi bir radikal eser Ã¼zerine konuÅŸmayÄ±p fuara konan ATMâ€™yi tartÄ±ÅŸmamÄ±z feciydi. Eser deÄŸil, eserleri alanlarÄ±n banka hesap bakiyesini gÃ¶steriyordu bu ATM. â€˜ATM Leaderboardâ€™ bedbaht bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ydÄ±.

*Ä°klim aktivistleri kadar, hedef aldÄ±klarÄ± resimler de 2022 yÄ±lÄ±na bence damgasÄ±nÄ± vurdu. Vincent van Goghâ€™un â€˜AyÃ§iÃ§ekleriâ€™ adlÄ± yapÄ±tÄ± talihsiz bir seÃ§imdi doÄŸrusu.

* YÄ±lÄ±n sergilerine gelince, Ä°ÅŸ Sanat Kibele Sanat Galerisiâ€™ndeki Mahmut Celayirâ€™in â€˜Peykerunâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergisini sayabilirim. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda SALT Galataâ€™daki â€˜90â€™lar Sahnedeâ€™ kÄ±ymetli bir derlemeydi. artSÃ¼merâ€™deki Erdal Dumanâ€™Ä±n â€˜Somethingâ€™s not rightâ€™Ä± yÄ±lÄ±n en iyi galeri sergilerinden biriydi.

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Sanatta 2022nin Ã¶ne Ã§Ä±kanlarÄ±: Bienaller ve sergiler...

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