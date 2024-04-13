SanatÄ±n dijital hali... GenÃ§ler seviyor, herkes deneyimlemek istiyor

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GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde dijital araÃ§larla oluÅŸturulmuÅŸ pek Ã§ok Ã¼retim sanat dÃ¼nyasÄ±nda giderek daha fazla ilgi Ã§ekiyor. Sergi turuna Ã§Ä±kan sanatseverler birÃ§ok mÃ¼zede sanal (VR) ve arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklikle (AR), veri ve yapay zekÃ¢yla oluÅŸturulmuÅŸ etkileÅŸimli eserlerle hatta bir konsolla dahil olabileceÄŸi bilgisayar oyunlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu sergilerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Sanat takipÃ§ileri geleneksel sanat formlarÄ±nÄ±n Ã¶tesine geÃ§erek dijital sanatÄ±n heyecan verici dÃ¼nyasÄ±nÄ± deneyimlemek ve gÃ¶rdÃ¼klerini sosyal medyada paylaÅŸarak bu yeni dÃ¼nyanÄ±n bir parÃ§asÄ± olmak iÃ§in dijital sergilere akÄ±n ediyor. Biz de dijital sanata olan ilgi neden arttÄ±, uzmanlarÄ±na sorduk. Ziyaret etmek isteyenler iÃ§in gÃ¼ncel dijital sanat sergi ve mÃ¼zelerini derledik.

â€˜EÄžLENCELÄ° BÄ°R LUNAPARKâ€™Â



Yusuf Taktak, ressam

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â—Š Geleneksel sanat malzemeleri, â€˜Dadaizmâ€™, 1916 sonrasÄ± deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±. Dadaâ€™nÄ±n estetize edilmiÅŸ hali olan pop-art 1960â€™lÄ± yÄ±llarda fotoÄŸraf-video gibi birÃ§ok malzemeyi yanÄ±na alarak, sanatseverlerle sÄ±cak baÄŸ kurdu. SanatÃ§Ä± malzeme ve konu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, mutlaka yeniliklere aÃ§Ä±lÄ±r. BugÃ¼nÃ¼n daÄŸarcÄ±ÄŸÄ±na bilgisayar teknolojisi de eklenince dijital sanatla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. MÃ¼ze, galeri, bienal benzeri fiziksel mekÃ¢nlara davet edilen dijital sanat, mÃ¼ziÄŸin de katkÄ±sÄ±yla izleyenlere eÄŸlenceli lunapark deneyimini yaÅŸatÄ±yor.

â€˜KAFA KARIÅžIKLIÄžI ORTADAN KALKTIâ€™



Lalin Akalan, dijital sanat platformu XTOPIAâ€™nÄ±n kurucusu

â—Š Dijital sanat, Ã¼retim alanÄ± teknolojiden geÃ§en, ana unsurlarÄ± dijital medya, teknoloji ve farklÄ± mecralarÄ± olan yaratÄ±cÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Ä°lk Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zamanlarda bu alanÄ±n ne olduÄŸuna dair oluÅŸan kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde neredeyse ortadan kalktÄ±. Pandemiyle beraber bizi birbirimize baÄŸlayan teknolojilerin Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ± ve hayatlarÄ±mÄ±zdaki rollerinin deÄŸerlenmesiyle beraber Ã§evrimiÃ§i dÃ¼nyalara daha da aÃ§Ä±k olduÄŸumuz iÃ§in iyice sahiplenildi.

XTOPIA IMMERSIVE programÄ±nÄ±n ilk sanatÃ§Ä±sÄ± SelÃ§uk Artut, HOPE Alkazarâ€™da.

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â€˜BÄ°Z EN YENÄ°YÄ°Z MESAJINI VERMEK Ä°Ã‡Ä°N DÄ°JÄ°TAL SERGÄ° AÃ‡ANLAR VARâ€™



AyÅŸegÃ¼l SÃ¶nmez-Sanat eleÅŸtirmeni, Sanatatakâ€™Ä±n kurucusu

â—Š PopÃ¼ler Ã§Ã¼nkÃ¼ normalde â€˜Ben sanattan anlamamâ€™ diyenlerin de anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir sanat. Malum, en Ã§ok vakit geÃ§irdiÄŸimiz yer internet. Dijital sanat, dijital teknolojiyle Ã¼retilen film, video, yazÄ±lÄ±m, internet, mÃ¼zik temelli Ã§alÄ±ÅŸmalar demek. Pek Ã§ok kiÅŸinin, Ã¶zellikle genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n, dijital sanatÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r, kendi dÃ¼nyasÄ±na aÅŸina bir sanat olarak gÃ¶rmesi, pek Ã§ok sanat kurumunu bu genÃ§ kitleyi kazanmak, giÅŸe elde etmek adÄ±na da harekete geÃ§iriyor. BazÄ± kurumlar ayrÄ±ca dijital sanatÄ±, komik bir ÅŸekilde Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÄ±n vardÄ±ÄŸÄ± bir son nokta sanabiliyor ve â€˜Biz en yeniyizâ€™ mesajÄ±nÄ± vermek iÃ§in de dijital sergiler aÃ§Ä±yor. Dijital sanatÄ± sadece aracÄ±ndan ibaret gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±/selfie iÃ§in ideal/PR iÃ§in mÃ¼kemmel bularak sÄ±nÄ±rlÄ± ilginÃ§likte sergilere imza atabiliyorlar. SonuÃ§ta mevcut popÃ¼ler eÄŸilimin aksine nasÄ±l yapÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸuna deÄŸil, ne anlama geldiÄŸi ve Ã§aÄŸdaÅŸ yaÅŸamlarÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l yansÄ±ttÄ±klarÄ± Ã¼zerine deÄŸerlendirmeliyiz.

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â€˜YENÄ° Ä°CAT DEÄžÄ°L, BÄ°R DEVRÄ°MÄ°N SONUCUâ€™



Hazal GenÃ§ay Sungur, sanat tarihÃ§i, mÃ¼zayedeci

â—Š Dijital sanat bize yeni bir alan gibi gÃ¶rÃ¼nse de fotoÄŸraf makinesinin icadÄ±na kadar uzanan bir geÃ§miÅŸi var. Sanat tarihine bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir gÃ¶zle baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda â€˜hareketli imge sanatlarÄ±â€™ yeni bir icat deÄŸil, esasen bir evrimin sonucu. Teknoloji sanatÃ§Ä±lara hareketi bire bir haliyle sergileme fÄ±rsatÄ± verdiÄŸinde karÅŸÄ±mÄ±za dijital sanatlar Ã§Ä±ktÄ±. Pandemiyle birlikte tÃ¼m dÃ¼nyada dijital olanÄ±n lojistik kolaylÄ±klarÄ± bu yÃ¼kseliÅŸi kuvvetlendirdi. Son dÃ¶nemde TÃ¼rkiye Ã¶zelinde genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n neredeyse tÃ¼m Ã¼retimlerini dijital ortamda yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zlemliyorum.Â MAGNETâ€™i bir online sanat platformu olarak kurdum. DÃ¼zenlediÄŸim dijital mÃ¼zayedeler salon mÃ¼zayedelerine oranla Ã§ok yÃ¼ksek katÄ±lÄ±m alÄ±yor.

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â€˜Dijital Sanatta Åžimdi: Oyun OdasÄ±â€™ sergisinden...

â€™GENÃ‡LER FARKINDA OLMADAN BU KÃœLTÃœRÃœ BENÄ°MSEDÄ°â€™



Bager Akbay, sanatÃ§Ä±, tasarÄ±mcÄ± ve eÄŸitmen

â—Š 3 Haziran 2010 akÅŸamÄ± HaydarpaÅŸa GarÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zeyinde haritalama (mapping) tekniÄŸiyle yapÄ±lan â€˜YEKPAREâ€™ adlÄ± gÃ¶steri, binanÄ±n bir anda gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde ÅŸekil deÄŸiÅŸtirmesini saÄŸlayarak sihir etkisi yaratmÄ±ÅŸ ve sokakta yÃ¼rÃ¼yen binlerce kiÅŸi kendini gÃ¶sterinin iÃ§inde bulmuÅŸtu. 2010 Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti etkinliÄŸi, dijital sanatÄ±n TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki ilk ciddi sÄ±navÄ±ydÄ± diyebiliriz ve her ne kadar bu olay pek hatÄ±rlanmasa da sÄ±nav baÅŸarÄ±yla geÃ§ilmiÅŸti.

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â€˜AteÅŸ YastÄ±k FabrikasÄ±â€™-Ahmet Musa

â—Š 1970â€™lerde Amerikaâ€™da baÅŸlayan dijital ve etkileÅŸimli sanatÄ±n halkla buluÅŸma deneyiminin TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmesi on yÄ±llar sÃ¼rdÃ¼. 90â€™larda TÃ¼rkiyeâ€™de iyi eÄŸitim almÄ±ÅŸ birÃ§ok genÃ§, internetin sessizce yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±yla bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ farkÄ±nda olmadan benimsedi. Dijital kitap ve yazÄ±lÄ±mlara korsan olarak eriÅŸmeleri sayesinde yÃ¼zlerce yetenekli tasarÄ±mcÄ±, sanatÃ§Ä± ve yazÄ±lÄ±mcÄ± yetiÅŸti. Bu alanda baÅŸarÄ±lÄ± olan Refik Anadol, Memo Akten, Murat Pak gibi yÃ¼zlerce genÃ§, Ã¼lkemizde yer bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve dÃ¼nya Ã§apÄ±nda baÅŸarÄ±lara imza attÄ±. â€˜Bu sanat mÄ±â€™ sorusunun cevabÄ± kolay deÄŸil, eÄŸlenceli deneyim alanlarÄ±yla sanatÄ±n iÃ§ iÃ§e geÃ§tiÄŸi bir dÃ¶nemdeyiz.

â€˜Bilinci Yeniden Kurmak: GerÃ§ek Nedir?â€™ sergisinden....

â€˜TEKNOLOJÄ°K ARAÃ‡LAR TIPKIÂ BOYA, FIRÃ‡A GÄ°BÄ° OLDUâ€™



Ahmet RÃ¼stem Ekici, dijital sanatÃ§Ä±

â—Š 1950â€™lerden gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze teknolojik araÃ§larla sanat ve tasarÄ±ma alternatif diller oluÅŸturan her yenilik tÄ±pkÄ± boya, fÄ±rÃ§a gibi sanatÃ§Ä±larÄ±n aktarÄ±m dillerinden biri oldu. Ä°nsanlarÄ±n Ã¶zellikle iletiÅŸim aygÄ±tlarÄ±yla kurduÄŸu baÄŸlar da giderek kuvvetlendi. ArtÄ±k VR/AR, filtreler, sosyal medya araÃ§larÄ± ve oyun motorlarÄ±yla yeni deneyimler gerÃ§ekleÅŸtirebiliyoruz. Ã–zellikle sosyal medyanÄ±n gÃ¼cÃ¼ sadece sanatÄ± deÄŸil, mimariyi, sinemayÄ± ve nice deneyimi ÅŸekillendirmeye devam ediyor. Ã–nceden mÃ¼zelerde fotoÄŸraf Ã§ekmek yasakken ÅŸimdi Instagramâ€™lÄ±k mÃ¼zeler deneyimliyoruz. Eserlerle â€˜sosyal medyalÄ±kâ€™ dahi olsa baÄŸ kuran izleyici sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼yoruz.

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Dijital Deneyim MÃ¼zesi

SERGÄ°LER, YARIÅžMALAR, FESTÄ°VALLER...

â—Š â€˜Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlarâ€™

BeyoÄŸlu Ä°stiklal Caddesiâ€™ndeki HOPE Alkazar, XTOPIA IMMERSIVE programÄ±nÄ±n ilk sanatÃ§Ä±sÄ± SelÃ§uk Artutâ€™un â€˜Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlarâ€™ adlÄ± etkileÅŸimli deneyimini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. MekÃ¢n ziyaretÃ§iler iÃ§in Ã¶zel olarak tasarlandÄ±. Eser ses ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ buluÅŸturarak geometri ve medya sanatÄ± arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼r kÄ±lmayÄ± hedefliyor. Nisan sonuna kadar gÃ¶rÃ¼lebilir. (DetaylÄ± bilgi ve Ã¼cretsiz kayÄ±t iÃ§inÂ HOPE Alkazar'Ä±n web sitesini ziyaret edebilirsiniz)

â—Š â€˜Dijital Sanatta Åžimdi: Oyun OdasÄ±â€™

Akbank Sanat farklÄ± disiplinden iÅŸlerin olduÄŸu â€˜Dijital Sanatta Åžimdi: Oyun OdasÄ±â€™ sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. KÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Zeynep ArÄ±nÃ§ ve GÃ¼ven Ã‡atakâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi sergi, bilgisayar oyunlarÄ±nÄ±n artÄ±k sadece eÄŸlence deÄŸil, eÄŸitim ve sanat gibi farklÄ± deneyimler de sunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

18 MayÄ±sâ€™a kadar Ä°stiklal Caddesiâ€™ndeki Akbank Sanat binasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lebilir.

â—Š Dijital Deneyim MÃ¼zesi

Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r AÅžâ€™nin HaliÃ§, SÃ¼tlÃ¼ceâ€™de hayata geÃ§irdiÄŸi Dijital Deneyim MÃ¼zesi ziyaretÃ§ilere dijital teknolojileri kullanarak hem eÄŸlenip hem de Ã¶ÄŸrenebilecekleri bir alan hazÄ±rlamÄ±ÅŸ. ZiyaretÃ§iler sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼kleri ve derinlik algÄ±lama sensÃ¶rÃ¼ gibi araÃ§lar sayesinde farklÄ± dÃ¼nyalara adÄ±m atÄ±yor. MÃ¼ze her gÃ¼n aÃ§Ä±k.

â—Š â€˜Bilinci Yeniden Kurmak: GerÃ§ek Nedir?â€™

Beykozâ€™daki Ã‡ubuklu Silolarâ€™da aÃ§Ä±lan Dijital Sanatlar MÃ¼zesiâ€™nde â€˜Bilinci Yeniden Kurmak: GerÃ§ek Nedir?â€™ sergisi gerÃ§eklik kavramÄ±na medya sanatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± getiriyor. 10 Haziranâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

â—Š GenÃ§ler yarÄ±ÅŸÄ±yor

Taksim Sanat â€˜GenÃ§lere Alan AÃ§Ä±k: Medya SanatÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda Ã¶n elemeyi geÃ§en 22 eseri Ä°stanbullu sanatseverlerle buluÅŸturuyor. Sergiyle eÅŸzamanlÄ± olarak Radar Ä°stanbul uygulamasÄ± Ã¼zerinden baÅŸlayan halkoylamasÄ± ve Ã¶zel kurul oylarÄ±yla dereceye giren 22 isim arasÄ±ndan, ilk Ã¼Ã§ seÃ§ilecek. SergiÂ 3 MayÄ±sâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

â—Š Ä°stanbul Dijital Sanat Festivali baÅŸlÄ±yor

Festival bu yÄ±l 2-5 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde yapÄ±lacak. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen festivalde dijital sanat alanÄ±ndan Ã¶nemli isimler sanatseverlerle buluÅŸacak.