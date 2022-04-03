Sahiplenmek, onun hayatını kurtarmak demek!

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Dünya üzerinde milyonlarca hayvan sokakta, hayatta kalma savaşı veriyor; aç ve susuz kalıyor, şiddete uğruyor. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü, içinde bulundukları bu zor duruma dikkat çekmeyi hedefleyen, önemli bir gün. Onları korumak, kollamak bizlerin sorumluluğu ama bunun için ne yapmalı, nasıl yapmalı? Sokaklara yemek artıkları koymakla, kedi evlerine polar sermekle doğru mu yapıyoruz? İşi bilenlere sorduk.

Besleme

Instagram’daki @parkkedisi hesabının sahiplerinden Arzu Er... ParkKedisi, parklara atılan kedilerin yaşayabilmesi için çalışan gönüllülerden oluşuyor,

sosyal medya üzerinden hayvanların ihtiyaçlarını duyuruyorlar.

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‘Sığınma yerleri ayarlanmalı’

* “Çöplerden beslenirler” düşüncesi bitmeli. Hangimiz çöpe iyi bir şey atıyoruz? Bozuk yiyecekler onları hasta eder ve basit gördüğümüz mide bozulmaları ölümlerine neden olabilir. Soğukta vücut sıcaklıklarını koruyabilmeleri için az ama sık yemeliler, sıcaklardaysa su, en temel ihtiyaçları.

* Balkon altlarında ve apartman arkalarına onları koruyacak sığınma yerleri ayarlanmalı. Bu sığınma yerleri, hayvanlar arasında hastalıkların yayılmaması için hijyenik tutulmalı. Parklara “Nasıl olsa bakılır” diye bulduğumuz sokak hayvanını terk etmemeliyiz.

Tedavi





‘Barınaklar çözüm değil’

* Onları belediyeye bağlı veteriner polikliniklerinde ücretsiz tedavi ettirebiliriz. Belediye imkânları yeterli olmazsa özel veterinerlere götürmek gerekebilir.

* Barınaklara göndermek çözüm gibi görülse de orada sayısız hayvan tedavi görüyor. Özellikle kritik durumdaki hayvanların barınaklarda tedavi olması çok zor. Her şey belediye imkânlarına bırakılmamalı.

Kısırlaştırma





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‘Belediye ücretsiz yapıyor’

* Bir sokak hayvanı istisnalar hariç en fazla 2-3 yıl yaşayabiliyor. Kısırlaştırarak çoğalmalarını engellersek hem daha uzun hem de daha kaliteli yaşam sürüyorlar.

* Kısırlaştırma sokak hayvanları için belediye tarafından ücretsiz yapılıyor. Bizim yapmamız gereken randevu almak, ameliyat sonrası 1 hafta hayvanı evde veya bir pansiyonda gözlem altında tutmak.

Sahiplendirme





‘En büyük kötülük sokağa geri bırakmak’

* Bir sokak hayvanını sahiplenmek ve sahiplendirmek onun hayatını kurtarmak demek. Yuva bulunamadığı takdirde sahiplendirme yapan onlarca sitede bıkmadan, usanmadan paylaşım yaparak onları kurtarabiliriz. Hayvan sahiplenmenin sorumluluk gerektirdiğini unutmayın. İhtiyaçları karşılamaya hazır olmayanlar bu yola çıkmamalı çünkü bir hayvana yapılan en büyük kötülük, eve alışmış hayvanı sokağa bırakmaktır. Yemek bulamaz ve diğer hayvanlarla geçinemez..

.* Sokaktan alınan her hayvana bir adaptasyon süreci gerekir. Bu süreçte istenmeyen durumlar yaşanabilir ama sabırlı olup ilgi gösterince çözülemeyecek sorun yok.

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Veteriner hekim Berkay Güven

‘En doğrusu, kuru mamalar’

* Yemek artıklarını vermemeliyiz. Özellikle pişmiş tavuk kemikleri, yerken çok keskin, sivri parçalara dönüşebiliyor ve bu parçalar sindirim sisteminde yırtılmalara sebep olup onları öldürebiliyor.

* Yaş mama veriyorsanız tek seferde bitirebilecekleri miktarda bırakın. Kalanı hızlıca bozulur

ve bir enfeksiyon kaynağına dönüşür. Onları

en doğru besleme yöntemi kuru mamalardır.

* Su kış aylarında da çok önemli. Bir süre gıdasız yaşayabilirler ama susuzluğa dayanamazlar.

* Enselerine damlatacağınız basit bir pire damlası, birçok iç ve dış parazitin önüne geçecektir.

* Kısıtlı bir alana kurulmuş çok sayıda kedi evi doğru bir uygulama değil. Yüksek sayıda kedinin bir arada olması birindeki hastalığın kolayca diğerlerine bulaştırmasına neden olur.

* Kedi evlerine polar veya benzeri tekstil ürünlerini koymamalısınız. Bu ürünler bakteri yükü tutar.

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Telefondan başvuru...

İBB, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati mobil uygulaması işbirliğiyle sokak hayvanlarını sahiplendirme seferberliği başladı. İBB’nin bakımevlerindeki can dostlarımızı sahiplenmek isteyenler SemtPati uygulaması üzerinden bakımevlerindeki ve sahiplenmeye uygun olan köpek dostlarımızı görüntüleyebilir. Sonrasında uygulama üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.