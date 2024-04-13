Rakamlarla Gazze gerçeği

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden Gazze’ye yönelik şiddet eylemleri yedinci ayına girdi. Bölgede tam bir insanlık trajedisi yaşanıyor. İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin büyük bir kısmını çocuk. Abluka nedeniyle yardımların bölgeye ulaşmaması yüzünden 1 milyondan fazla kişi açlıkla ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bölge harabeye dönmüş durumda. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volter Turk’ün 29 Şubat’taki açıklamasına göre Gazze’de her 20 çocuk, kadın ve erkekten 1’i yaşamını yitirdi ya da yaralı. Trajedinin boyutlarını anlamak için rakamlara başvurduk. Bu rakamlar İsrail makamları, Gazze Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), küresel açlıkla mücadele eden uluslararası kuruluş IPC ve AP haber ajansının verilerine dayanıyor.

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NASIL BAŞLADI?



7 Ekim sabahı saat 6.30’da Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı’ operasyonunu başlattı. Yapılan açıklamalara göre saldırının ilk 20 dakikasında 5 bin roket atıldı. İsrail’in savunma sistemi Demir Kubbe bu yoğunluktaki saldırıya direnemedi ve çok sayıda roket şehirlere isabet etti. Bu arada bazı Hamas üyeleri sınır bariyerlerini yıkıp motosiklet ve kamyonetlerle karadan ülkeye girdi. Bazıları da motorlu paraşütler ve sürat tekneleriyle havadan ve denizden saldırıya geçti. Hedefte askeri noktalar, yerleşim yerleri ve bir müzik festivalinin gerçekleştiği alan vardı. Bu saldırılarda 1.200 kişi yaşamını yitirdi, 253 kişi rehin alındı. Ertesi gün İsrail savaş ilan etti. 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze tam ablukaya alındı. Bölgeye elektrik verilmesi, yakıt ve yiyecek girişi yasaklandı. İsrail, Filistinlilere bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdi. 27 Ekim’de de kara harekâtını başlattı.

BESLENME

245: İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre Gazze’deki Filistinlilerin her gün alabildiği

kalori miktarı.

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1.1 Milyon: Birleşmiş Milletler’e göre açlıkla karşı karşıya kalan Filistinli sivil sayısı.

%31: Gazze’de yetersiz beslenen 2 yaşın altındaki çocukların oranı.

The Washington Post tarafından küresel açlıkla mücadele eden uluslararası kuruluş IPC’nin verilerine dayanarak hazırlanan grafik.

KAYIPLAR

33.545: Gazze’de öldürülen Filistinli sayısı

13.000: Öldürülen çocuk sayısı. Her gün ortalama 75 çocuk ölüyor.

1.200: İsrail’de öldürülen insan sayısı

224: Gazze’de öldürülen yardım görevlisi sayısı

484: Gazze’de öldürülen sağlık görevlisi sayısı

95: Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı

76.094: Gazze’deki yaralı sayısı

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BÖLGEDEKİ DURUM

%55.9: Hasar gören ve yıkılan bina oranı

%60: Hasar gören ev oranı

%90: Hasar gören okul oranı

10/36: Faaliyetini sürdüren hastane oranı

227: Hasar gören cami sayısı

3: Hasar gören kilise sayısı

18.5 Milyar dolar: Dünya Bankası’nın tahminine göre Gazze’deki sivil altyapı hasarı

REHİNELER

253: 7 Ekim’de Hamas tarafından rehin alınanların sayısı

123: Hamas’ın salıverdiği rehine sayısı

240: Bir haftalık ateşkeste salıverilen Filistinli mahkûm sayısı

YERİNDEN ETME

1.7 Milyon: Gazze’den yerinden edilen insan sayısı, nüfusun yüzde 70’ine tekabül ediyor.

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*Yazıdaki rakamlar bu haberin yayıma hazırlandığı 12 Nisan Cuma gününe dek yukarıdaki kaynaklardan toparlanan rakamlardır.