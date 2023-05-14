Onu da bu havalar mahvetmesin

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Bir yerde okumuştum: “Köpeğinizin hayatta en sevdiği iki şey siz ve dışarı çıkmaktır” diyordu. “Ve en sevdiği iki şeyin bir araya gelmesi, sizinle birlikte açık havada yürümek, onun gün içindeki en mutlu zamanlarıdır. Gezerken dikkatinizi ona verin ve onun zamanı olduğunu hissettirin...”

O günden beri hiç üşenmedim sabah ve akşam Turta’yı, Bobi hayattayken Bobi’yi dolaştırmaya. Mecbur olmadıkça yanıma telefon almam, alırsam da çalınca açmam. Sürekli telefonla ilgilenerek köpek dolaştıranları mutlaka uyarırım.

Tabii soğukta, yağmurda sırılsıklam üşürken o kadar da keyifli olmuyor ama baharla beraber her ‘çişe çıkış’ bir eğlenceye dönüşüyor. Köpeğinizin etraftaki kokulara, kuşların sesine verdiği tepkiler, yeşilliklerde koşup eşelenmesi... Aynı sokaklarda bile yürüseniz günbegün değişen çiçeklerle başka manzaralar çıkıyor karşınıza.

Bir de karşınıza çıkmayanlar var: Pireler, keneler, bitler ve dikkat edilmesi gereken diğer şeyler gibi. Sorumlu bir hayvan sahibi olarak köpeğimizi ya da kedimizi bunlardan mümkün olduğunca korumamız gerekiyor:



◊ Pisi pisi otlarına dikkat: Bu mevsim her yerde varlar. Hayvanın kulaklarına, parmak aralarına ya da burnuna kaçabiliyor.



◊ Yazlık tıraşları şimdiden yaptırmakta fayda var: Biliyorsunuz tüyler soğuktan olduğu kadar sıcaktan da koruyor. Eğer bir tarz değişikliği niyetiniz varsa kuaföre şu ara gidin ki sıcaklar bastırdığında çok çıplak kalmasın.



◊ Sık banyoya hayır: Havalar ısındı diye hayvanı ha bire yıkamak doğru değil. Tam kurumadığı için mantar olabilir, üşütebilir veya cilt dengesi zarar görebilir.



◊ Yağmur suyu içmesin: Çoğu köpek gibi benimki de sokaktaki su birikintilerini, hatta sağanak yağmurda yoldan akan suları es geçmez (sanki evde susuz bırakılıyormuş gibi). Oysa çok zararlıymış. Veterinerimiz Yeter Öcal o sularda hayvanı hasta edebilecek bakteri ve kimyasalların olabileceğini söylüyor.



◊ Polen alerjisi olabilir: Tıpkı insanlardaki gibi köpek ve kedilerde de polen alerjisine rastlanıyor. Belirtileri de aynı; göz akıntısı, kızarıklığı, hapşırık. Eve gelince yüzünü, gözünü temiz, nemli bir bezle silmek, evi havalandırırken hayvanı kapalı bir alana almak yararlı olabilir.



◊ Ve parazitler: Sıcak havaların tek kötü yanı bu ama çaresi var. Öncelikle iç dış parazit aşılarını ihmal etmemek gerek. Kediler için ense damlası olarak uygulanabileni var. Bit, pire, kene ve uyuza karşı 1 ya da 3 ay korumalı ense damlaları veya haplar bulabilirsiniz. Ayrıca 8 aya kadar koruyan tasmalar mevcut. Veterinerimiz köpeklerde tam koruma için hem tasma hem damla tavsiye etti. Bu arada kediniz evden çıkmasa da yaptırmanızı tavsiye ederim çünkü pire denen şey sizinle de gelebiliyor.