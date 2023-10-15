Onlara sandığımızdan daha çok ihtiyacımız var

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Evdeki köpeğimizin bize iyi geldiğini biliyoruz. İçimizdeki hem fiziksel hem manevi iyiliği ortaya çıkarıyorlar. Bir de bunu meslek olarak yapan köpekler var; terapi köpekleri... Avrupa ve Amerika’da uzun zamandır, çok yaygın olarak kullanılıyorlar. Okuma güçlüğü çeken çocuklar için okullarda, özel durumu olan çocuklarla ilgilenen merkezlerde, yaşlı bakımevlerinde, hastanelerde, hatta hapishanelerde... Peki, bir köpek nasıl terapi köpeği olur? BacTeam kurucusu köpek eğitmeni Berker Arslan ve Cihan Akın Akademy’den köpek eğitmeni Cihan Akın sorularımızı yanıtladı.

'Türler arası işbirliği insanlığa fayda sağlayacak’

Berker Arslan, köpek eğitmeni

◊ Bir çocuğun odağı, motivasyonu, öğrenme merakı ve isteği, bunu alışkanlığa çevirmesi mutluluğuyla paralel. Bu açıdan köpekler ve çocuklar birbirine çok benziyor. Yaptığımız aktivitelerden sonra onların daha mutlu, yönerge alıp verebilen çocuklara dönüştüklerini görüyoruz.

◊ Köpekler yaşamımızın parçası, bizi dengeliyor ve iyileştiriyor. Fakat insan bunu anca yaşayınca anlayabiliyor. Köpekler bu faydayı sağlamaktan aşırı mutlu oluyorlar. Bunu anlayıp çoğalttığımızda farklı türler arasındaki barış ve işbirliği insanlığa fayda sağlayacak.

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‘Terapi köpeğimiz önce oğlumuzu iyileştirdi’

Cihan Akın, köpek eğitmeni

◊ Mocha 9 yaşında bir labrador. Mocha’nın terapi köpeği olmasındaki amacımız başka çocuklara fayda sağlayabilmekti. İlk çalışması oğlum Ata’nın yaşadığı sağlık problemine duygusal destek vermek oldu. Ata havuzda yaşadığı boğulma olayı sonrasındaki travmaları Mocha ile atlattı.

◊ Adıyaman’da klinik psikolog Gökçe Akın’la ve terapi köpeklerimiz Mocha ve Kora’yla çocuklarla birkaç haftalık çalışma yaptık. İlk gittiğimizde çocuklarda yaşadıkları travmadan dolayı büyük bir korku ve güvensizlik vardı. Mocha ve Kora ile tanıştılar, temas kurdular, oyun oynadılar. Derken konuşmaya başladılar, iletişim kurdukça rahatladılar ve kendilerini daha rahat ifade ettiler.

Hangi hayvanlar bu alanda görev almaya daha uygundur?

◊ Genel olarak sakin, sosyal, güçlü bir sinir sistemine sahip, insanlarla iletişim kurabilen, insanlara karşı sevgi dolu, diğer hayvanlara karşı nötr, eğitilebilirliği yüksek köpekler tercih ediliyor.

◊ Ulusal sosyal köpek sınavını, uluslararası geçerli BH Refakat Sınavı’nı (köpeğin insanlara ve diğer hayvanlara verdiği tepkiyi, kalabalık bir ortamda değerlendiren bir test) başarıyla geçen bir köpek herhangi bir agresyon sorunu da yoksa terapi köpeği olabilir.

◊ Labrador, golden retriever ırkları tercih edilse de bahsettiğimiz özelliklere sahip farklı ırk köpekler de terapi köpeği olabilir.

◊ Her sakin köpek bu görevi yapamaz. Çünkü kişinin korkusu varsa sakinlik ilk etapta avantajken, çalışma esnasında, güdüsü düşük köpek işbirliğini reddeder.

◊ Minimum iki yıllık bir eğitimden geçerler. Bu sürede temel ve ileri eğitimlerini alarak, ulusal ve uluslararası geçerli eğitim sınavlarına hazırlanırlar.

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Mimi’yle maceralarım: Bölüm 2

Geçen hafta yazmıştım yeni sahiplendiğim köpeğimin çiş sorununu. Merak edenler oldu “Halloldu mu” diye. Cevap veriyorum: Olmadı!

Evet. Bezi denedim. Önce bez takılıyken hiç yapmadı. Sonra kuyruk için açılmış delikten rahatça işeyebildiğini fark etti sanırım. Normal bebek bezi alıp ben delik açayım, mesafeyi ayarlarım dedim. Ama üç farklı boy alıp denedikten sonra, üzerine olmayınca vazgeçtim.

Artık tasma takarken çişini kaçırmıyor. Çünkü galiba korkusunu yendi. Fakat iki gündür zamanlamayı tutturamıyorum. Sabah kapıdan çıkamadan eşikte bırakıyor. Sanırım artık 7.30’dan da önce kalkmalıyım. Bayağı geceliğin altına pantolon geçirip fırlıyorum sokağa. Saniyeler bile kıymetli çünkü.

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Evden çıkarken, kanepeye çıkmasın diye önüne yemek iskemlelerini diziyorum. Diğerinin oturma yerlerine de yastıklar yerleştiriyorum. Yatak odamı kilitliyorum (Tabii olan Turta’ya oluyor. İstediği hiçbir yerde yatamıyor evladım). Dolayısıyla evden çıkmam hep bir mesai. Ama koltuk kılıfı, yatak takımı yıkamaktan iyidir gene de.

Son olarak çiş kaçırma için bir ilaç olduğunu söylemişti veterinerim. Araştırdık, yan etkisi olmayan bitkisel bir ilacı yolladı arkadaşım yurtdışından. Şimdi 4’üncü gündeyiz. Bakalım neler olacak… Bu arada seviyorum da çok. Giderek daha çok alışıyoruz birbirimize. Turta’yla, kedilerle falan şahane oynuyor. O yüzden kararlıyım:

Bu işi halledeceğim!