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Bana migren tanısı konduğunda 20’lerimin başındaydım. Atak dönemim başladığında bazen 1 ayı bulan ağrılarımla baş etmem beni hem fiziksel hem psikolojik olarak çok zorluyor. Tanı koyulana kadar bu ağrıları 1 aydan da uzun süreli yaşıyordum.

Migren, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre en sık görülen beyin hastalığı... Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge“3,5 milyon kişi üzerinde yapılan son çalışma, 369 hastalık arasından migreni yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve özürlülüğe neden olan birinci hastalık sıralamasına koydu. Ciddi bir toplumsal ve ekonomik yük yaratmasına rağmen ülkemizde sadece hastaların üçte biri tanı alabiliyor. Tanı alanların da çoğu eski tedavilerden umudunu kesmiş durumda” diyor. Haziran ayının migren farkındalık ayı olması dolayısıyla uzmanlarla konuştuk.

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‘Tetikleyici besinler kişiye göre farklılık gösterebilir’

Uzm. diyetisyen Pakize Gizem Akgül

Migreni tetikleyen faktörlerden biri açlık. Kafein, alkol, çikolata, konserve gıdalar, deniz ürünleri, peynir gibi fermente ürünler, monosodyum glutamat, nitrit ve aspartam gibi katkı maddesi içeren gıdalar migreni tetikleyebilir; kan şekerini ani yükselten gıdalar atakların başlamasına neden olur. Tetikleyici besinler kişiye göre farklılık gösterebilir. Migren hastaları öğün atlamamalı; tam tahıllı, lif içeriği yüksek, protein içeren gıdalarla beslenmeli.

‘Stres önemli bir faktör’

Prof. Dr. Aynur Özge, Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı

◊ Migrende esas riski genetik yatkınlık oluşturuyor. Annenizde migren varsa sizde de olma olasılığını yüzde 70 arttırıyor.



◊ Ağrı sırasında bulantı var mı? Ağrılar işinizi etkileyecek kadar şiddetli mi? Işık hassasiyetiniz oluyor mu? En az ikisine yanıtınız evetse yüzde 95 olasılıkla migreniniz var.



◊ En büyük tetikleyici stres ve âdet dönemleri... Bu nedenle migren ağrıları menopoz sonrasında azalma eğilimi gösterebilir. Yoğun fiziksel aktivite, açlık, uykuda dengesizlik, beslenme özellikleri, aşırı elektronik kullanımı tetikleyiciler arasında.

‘1 fincan kahve ağrıya çok iyi gelebilir’

Prof. Dr. Derya Uludüz, Küresel Migren ve Ağrı Derneği Bşk Yard.

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◊ migren özellikle 20-40 yaş arasında karşımıza çıkıyor. Kadınlarda görülme sıklığı yüzde 24, erkeklerdeyse yüzde 8 civarında... Etrafımızdaki 4 kadından 1’inde migren var! Ağrılar ayda 4’ten azsa atak tedavisi yeterli. Ama 4’ten fazlaysa koruyucu tedavi önerilir. Migren iğneleri aylık aralıklarla yapılır. Ağızdan alınan hem atak sırasında hem de koruyucu tedavi için ilaçlar kullanıyoruz.



◊ Atak başlar başlamaz önce kendinize sorun: Aç veya susuz olabilir misiniz? İkisi de ciddi tetikleyicidir. Atak başlar başlamaz 1 bardak su için veya hafif tuzlu bir şeyler yiyin. Fazla kafein tüketen biri değilseniz 1 fincan kahve ağrıya çok iyi gelebilir. Derin nefes alın, ışıkları kapatın. Başınıza buz uygulaması ağrınızı azaltacaktır. Migrende ağrılı sinir alanlarına masaj da yapabilirsiniz.