Küçük ve sevimli ama tehlikeli olabilir

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Sağdan soldan yavruların tiz viyaklamalarının yükseldiği günlerdeyiz. Diyelim, yolda yürürken karşınıza çaresiz ve çevresine ürkek gözlerle bakan bir yavru kuş çıktı. Bu durumda ne yapacaksınız? Tabii ki içinde sevgi ve şefkat olan her insan gibi ilk yapmak isteyeceğiniz; onu elinize alıp sevmek, eve götürüp beslemek, korumak ve uçurmak olacaktır. Bu bizim insan dünyamız. Ancak bir de onların dünyası var ki; sevgimiz ve şefkatimiz o dünyada istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle temkinli olmakta fayda var.

Her yavru sevilmez

Bahar bir tek kuşlar için üremek, çoğalmak anlamına gelmiyor. Diyelim ki Kastamonu, Rize, Artvin gibi doğayla iç içe bir yerde yaşıyorsunuz ve sevimli mi sevimli bir ayı yavrusuna denk geldiniz yürüyüş sırasında. Yapmanız gereken ilk şey, yavru tüm sevimliliğiyle size doğru oynayarak gelse bile, kaçmak olmalı. Hem de arkanıza dahi bakmadan... Çünkü annesi de muhtemelen yakındadır ve yavru onun görüş alanındadır. Dünyanın en centilmen ayılarına dahi sahip olsak bir anne çocuğu söz konusu olduğunda sizin kim olduğunuza, ne olduğunuza bakmaz. Bir manda yavrusu için de aynı durum geçerli. Acımasız manda saldırılarının büyük bir bölümü yavru büyütme zamanında yaşanıyor.

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Daldaki kuş iyidir

İçimizdeki sevgi ve şefkat duygusunu en çok harekete geçiren yavru kuşlar oluyor. Yerde bir kuş gördüğünüzde hemen ‘Ben buna evde bakayım, yoksa ölür’ diye düşünmeyin. Sinirli anne öfkesi burada da aklınızda olsun. Özellikle karga ve martı yavrusuna denk geldiğinizde annesinin hatta annesinin ‘çetesinin’ civarda olabileceğini unutmayın. Anneler yavrularının uçma ve hayata tutunma gayretlerini izliyor olabilir ve siz de yavruyu tehdit eden bir hedef olarak gözükebilirsiniz.

Annelerin kırmızı çizgisini geçmemek için şu adımları takip edin:

◊Önce yavru kuşun yaralı olup olmadığını anlamak için ayakta durup duramadığına, size karşı kendini savunup savunamadığına bakın.

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◊Eğer sağlıklıysa hiç müdahale etmeden, olduğu yerde bırakın.

◊Etrafta ona zarar verebilecek etkenler varsa yakınlardaki yuvasını bulup oraya yerleştirebilirsiniz. Bu mümkün değilse yine yakınlardaki bir ağacın üst dallarına koyabilirsiniz.

◊Eğer yaralıysa ve civarda annesi de yoksa yerden üzerine bir bez, yoksa da gazete kapatılarak alınmalı. Bu müdahale edilen canlının da daha rahat olmasını sağlar. Unutmayın ki bazı canlılar, yavrularına insan eli değmesinden hoşlanmıyor. Ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verin.

KISA KISA

70 yıl sonra yeniden çita

Bundan tam 70 yıl önce Hindistan’da çitalarının neslinin tükendiği kabul edilmişti. Yeniden çitalara kavuşmak isteyen Hindistan, Namibya’dan sekiz çita getirerek daha önce bu canlıların yaşadığı Madhya Pradesh kentindeki Kuno Ulusal Parkı’na bırakmıştı. Güzel haber geçtiğimiz günlerde geldi. Çitalardan birinin dört yavru dünyaya getirdiği ülke yetkilileri tarafından duyuruldu.

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Vampircesine tüketim

Birleşmiş Milletler (BM) aşırı kullanım ve iklim krizi sebebiyle yaşanacak bir su krizinin an meselesi olduğu ve yakın zamanda su kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı. New York’ta üç gün süren BM Su Zirvesi’nde açıklanan raporda “İnsanlığın candamarını vampir gibi emerek aşırı tükettiği, geri dönüştürülemez şekilde kullandığı ve körü körüne tehlikeli bir yolda ilerlendiği” ifade edildi.

Yuvasına geri tırmanan var

Bir yavruyla karşılaştığınızda ilk olarak aklınıza sizin dünyanız ve duygularınızla onlarınkinin farklı olduğu gelsin. Yerde gördüğünüz bir kumru yavrusunun perişanlığı aslında annesinin onu hayata hazırlama planın bir parçası olabilir. Bazı türler, yavruların yuvadan çıkıp yem bulabilmesi için uçmalarına yakın yuvaya gelmiyor. Başka bir yerden yuvayı seyrediyor. Sizin o kuşu alıp yuvaya koymanız bütün bu çabanın boşa gitmesi anlamına gelir. Ya da karşılaştığınız bir alaca baykuş yavrusuysa ve sağlıklıysa dokunmamak gerekiyor. Çünkü alaca baykuşların düştüğü ağaca tekrar tırmanabilme özelliği var. Tırmanamasa bile ebeveyni gelip onu besleyebiliyor.

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Misafirlikte ne yerler?

Yuvadan düşmüş kuşu bir süre misafir etmek gerekebilir. Doğal yaşamda etçil beslenen türler (baykuş, şahin, kartal vs.) için protein ağırlıklı, otçul (güvercin, kumru) ve taneci (serçe) türler için de karbonhidrat ağırlıklı mama hazırlanması gerekir. Etçiller için bir bardak yavru köpek mamasını, bir bardak su ve biraz kırmızı etle mikserde karıştırıp içine çay kaşığı ucuyla vitamin kompleksi koyabilirsiniz.