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Hürriyet Pazar
Harun SARIKAYA / hsarikaya@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Küçük başarıların büyük mutluluğu

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Küçük başarıların büyük mutluluğu

Müjdeyi bir arkadaşım verdi, görme engellilere de aşı hakkı tanımlanmış. Hemen uygulamayı açıp randevumu almaya çalıştım. Küçük bir sorun çıktı ama başardım. Aslında daha çok şey erişilebilir olabilir.

Otobüsteyim, işler yolunda, anonslar sorunsuz çalışıyor. Kafamı cama çevirip içimden geçen manzarayı seyre daldım. Telefon titreyince ‘manzara’dan sıyrıldım. Arayan samimi bir arkadaşımdı. Merhaba bile demeden girdi konuya: “Aşı randevusu aldın mı?” Güldüm, “Biz o kadar yaşlı mıyız” diye sordum. Meğer görme engellilere de tanımlanmış. Otobüste olduğum için teşekkür edip kapattım, uzatmadım.

NEYSE Kİ TECRÜBELİYİM

MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) uygulamasını aile hekimi randevularımı almak için kolayca kullanıyorum. Sosyal medya platformlarının, alışveriş sitelerinin erişilebilir olmamasından çok bahsettik ama MHRS aksine çok erişilebilir. Uygulamayı açtım, ikinci ya da üçüncü seferde, hemen “Aşı randevusu almak için dokunun” dedi. Sabırsızca yapıştırdım parmağımı iki defa. Nerede aşı olmak istediğimi sorguladı. Konumunuza göre otomatik olarak atama yapıyor; il, ilçe ve mahalleyi seçiyorsunuz, sonra yakındaki sağlık kuruluşlarını gösteriyor. Seçim size kalmış. Günü de seçtim ama saatte sorun çıktı. Saatleri söylüyor, dakikaları söylemiyor. Neyse ki tecrübeliyim, sistemde bir sorun olduğunu anladım. Sistem “Saat 10.00” dedikten sonra iki kaydırma daha yapıp tıkladım. Hemen aşağıda ‘Randevuyu oluştur’ butonunu buldum. “Randevunuz oluşturuldu, bilgiler e-posta olarak gönderildi” cümlesini duyunca hemen açıp baktım acaba hangi saate denk geldi diye... 10.20’ye denk gelmiş.

Tamamen sorunsuz olmasa da kendi kendime aşı randevumu alabilmek beni sevindirdi. Umarım o küçük sorun da çözülür. Aşı günüyse farklı bir hikâye... Hastanede size sunulan belgeyi okuma ihtimaliniz yok! Bu ve benzeri belgeler de sisteme tanımlansa ve oradan okuyup imzalasak her şey daha erişilebilir olur...

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