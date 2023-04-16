‘Kronik hastalıkların çözümü bakış açısını değiştirmek’

Haberin Devamı

Uzun süren, tam anlamıyla iyileşmeyen ve sıklıkla tekrarlanan tedaviler gerektiren rahatsızlıkların geneline ‘kronik hastalık’ deniyor. Bu hastalıklar kişilerin hayat kalitesini düşürüyor, günlük aktivitelerini sınırlayabiliyor. Peki, kronikleşen bu hastalıklarla yaşamak mümkün mü?

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya ve bu alanda yakın zamanda bir kitap çıkarmış olan Dr. Levent Sepit anlattı.

‘Anti-inflamatuar beslenme önemli’

Uzm. Dr. Levent Sepit-‘Kronik Hastalıklara Çözüm Var’ kitabının yazarı

◊ Kronik hastalıklar çoğunlukla birçok faktörün bir araya gelmesiyle gelişir. Bütüncül tıbba ihtiyaç bundan doğmuştur. Hastalıklara olan bakış açımızı değiştirebilirsek onları gerçek anlamda tedavi edebiliriz.

◊ ‘Kronik inflamasyon’ yani vücutta içten içe süren ve kolay fark edilmeyen sistemik mikropsuz iltihaplanma hücrelerde ve dokularda zarara neden olur. Kronik inflamasyonu azaltacak bir yaşam sürmemiz gerekir. Bütüncül tıp doktorları aslında inflamasyon doktorlarıdır.

Haberin Devamı

◊ Kronik hastalıklarla mücadelede anti-inflamatuar beslenme önemlidir. Doğru yakıtın sistemimize girmesini sağlar.

◊ En yaygın vitamin eksikliklerinden biri güneş ışınlarıyla sentezlenen D vitaminidir.

◊ Demir hem vücudumuzda oksijenin taşınmasını sağlar hem de pek çok enzimin kofaktörü olarak metabolik süreçlerde rol alır.

◊ B12 vücudun çoğu fonksiyonu için önemlidir.

◊ Omega 3 temel bir yağ asididir.

◊ Değişen yaşam tarzımız ve çevresel toksinler nedeniyle magnezyum, selenyum, çinko gibi minerallere olan ihtiyaç artmış durumdadır.

◊ Oturma sürelerindeki artış insülin direnci, bel çevresinin kalınlaşması, kas atrofisi, dolaşım problemleri, bel ve boyun ağrıları, artmış kanser riskiyle ilişkilendiriliyor. Yürümeli, koşmalı, çömelmeli, merdiven çıkmalı, zıplamalı, kaldırmalı, taşımalı hatta yüzmeliyiz.

◊ Ekrana bakmak pasif bir eylemdir. Işıklar, sesler, parlak renkler vardır. Kitap okurken veya yüz yüze iletişimde sarf ettiğimiz beyin gücünden yoksundur.

Haberin Devamı

‘C vitamini içerenleri her gün tüketelim’

Dr. Ayça Kaya-İç hastalıkları uzmanı

◊ Güçlü bir bağışıklık sistemi kronik hastalıkların etkisini azaltabilir.

◊ C vitamini içeren kivi, turunçgiller gibi meyveler ve yeşil yapraklı sebzeleri her gün tüketmeliyiz. Havuç, ıspanak, karalahana, yumurta, balık gibi A ve D vitamininden zengin besinleri öğünlerimize eklemeliyiz.

◊ Su tüketimi yetersiz olduğunda vücuttaki artık maddeler gerektiği hızda atılamaz, toksin birikir. Günde en az 8-10 bardak su içmeliyiz.