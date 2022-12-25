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Kitapta 2022'nin öne çıkanları: Farklı dünyalara yolculuk

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#Kitap#2022'Nin Öne Çıkanları#Yaşam
Kitapta 2022nin öne çıkanları: Farklı dünyalara yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

Tek bir mekânda geçen ya da tarihin derinliklerine dalan romanlar… 2022’den aşk hikâyeleri, günlükler ve otobiyografiler…

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‘Tiamat’
İhsan Oktay Anar, Everest Yayınları
Okurunu ‘Tiamat’la denizler altına çeken İhsan Oktay Anar tek bir mekânda, tahtelbahirde felsefi bir maceraya atıyor.

Kitapta 2022nin öne çıkanları: Farklı dünyalara yolculuk

‘Zamansız’
Latife Tekin, Can Yayınları
Aynı gölün sakini Gelincik ve Yılanbalığı’nın Latife Tekin’ce anlatılmış çok özel aşk hikâyesi.

Kitapta 2022nin öne çıkanları: Farklı dünyalara yolculuk

‘Uzak Dağlar ve Hatıralar’
Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları
Yazarın Nobel Edebiyat Ödülü konuşması ‘Babamın Bavulu’ adını taşıyordu. Bu kez kendi bavulunu açıyor ve yazıp çizdiği mahrem günlüğünü paylaşıyor.

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‘Memlekette Tuhaf Zamanlar’
Yenal Bilgici, Doğan Kitap
Gerçekle yalanın arasındaki sınırın muğlaklaştığı zamanların, yaşadığımız dünyanın rehberi.

Kitapta 2022nin öne çıkanları: Farklı dünyalara yolculuk

‘Kaplanın Sırtında’
Zülfü Livaneli, İnkılap Kitabevi
Tahttan indirilip Selanik’e sürgün edilen II.Abdülhamid’i konu alan roman tarihimizin en tartışmalı padişahına farklı bir bakış açısı sunuyor.

Kitapta 2022nin öne çıkanları: Farklı dünyalara yolculuk

‘Boş Dolaplar’
Annie Ernaux, Can Yayınları
Bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’nun dünyasına girebileceğiniz en iyi otobiyografik romanı.

Kitap İçin 5’
Selçuk Altun, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Bu yıl Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne değer görülen ‘Kitap İçin 5’ Selçuk Altun’un okuma, yazma, görme ve dinleme günlüğü. Bilgi, birikim, ironi ve estetiğin harman yeri.

‘Babamın Bağlaması’
Kemal Varol, Everest Yayınları
“Baba dediğin zaten yarım kalmış bir kelimedir” diyen Kemal Varol’un ‘Ucunda Ölüm Var’ ve filme de çekilen ‘Âşıklar Bayramı’ roman serisinin üçüncü kitabı. Babalar ve oğullar üzerine derin bir okuma serüveni.

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Kitapta 2022nin öne çıkanları: Farklı dünyalara yolculuk

‘Başkalarının Tanrısı’
Mine Söğüt, Can Yayınları
Sokakları evi bellemişlerin gerçek dünyasının kapılarını aralama ve onlarla yüzleşme cesareti olanlara.

Kitapta 2022nin öne çıkanları: Farklı dünyalara yolculuk

‘İstanbul’un Deniz Canlıları’
Mert Gökalp, İBB Yayınları
Belgeselci ve deniz araştırmacısı Mert Gökalp sualtı canlılarının yaşamını, öykülerini ve İstanbul’un bin yıllardır denizle olan ilişkisini detaylarıyla anlatıyor.

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#Kitap#2022'Nin Öne Çıkanları#Yaşam

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