Kitapta 2022'nin öne çıkanları: Farklı dünyalara yolculuk

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‘Tiamat’

İhsan Oktay Anar, Everest Yayınları

Okurunu ‘Tiamat’la denizler altına çeken İhsan Oktay Anar tek bir mekânda, tahtelbahirde felsefi bir maceraya atıyor.

‘Zamansız’

Latife Tekin, Can Yayınları

Aynı gölün sakini Gelincik ve Yılanbalığı’nın Latife Tekin’ce anlatılmış çok özel aşk hikâyesi.

‘Uzak Dağlar ve Hatıralar’

Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları

Yazarın Nobel Edebiyat Ödülü konuşması ‘Babamın Bavulu’ adını taşıyordu. Bu kez kendi bavulunu açıyor ve yazıp çizdiği mahrem günlüğünü paylaşıyor.

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‘Memlekette Tuhaf Zamanlar’

Yenal Bilgici, Doğan Kitap

Gerçekle yalanın arasındaki sınırın muğlaklaştığı zamanların, yaşadığımız dünyanın rehberi.

‘Kaplanın Sırtında’

Zülfü Livaneli, İnkılap Kitabevi

Tahttan indirilip Selanik’e sürgün edilen II.Abdülhamid’i konu alan roman tarihimizin en tartışmalı padişahına farklı bir bakış açısı sunuyor.

‘Boş Dolaplar’

Annie Ernaux, Can Yayınları

Bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’nun dünyasına girebileceğiniz en iyi otobiyografik romanı.

‘Kitap İçin 5’

Selçuk Altun, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Bu yıl Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne değer görülen ‘Kitap İçin 5’ Selçuk Altun’un okuma, yazma, görme ve dinleme günlüğü. Bilgi, birikim, ironi ve estetiğin harman yeri.

‘Babamın Bağlaması’

Kemal Varol, Everest Yayınları

“Baba dediğin zaten yarım kalmış bir kelimedir” diyen Kemal Varol’un ‘Ucunda Ölüm Var’ ve filme de çekilen ‘Âşıklar Bayramı’ roman serisinin üçüncü kitabı. Babalar ve oğullar üzerine derin bir okuma serüveni.

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‘Başkalarının Tanrısı’

Mine Söğüt, Can Yayınları

Sokakları evi bellemişlerin gerçek dünyasının kapılarını aralama ve onlarla yüzleşme cesareti olanlara.

‘İstanbul’un Deniz Canlıları’

Mert Gökalp, İBB Yayınları

Belgeselci ve deniz araştırmacısı Mert Gökalp sualtı canlılarının yaşamını, öykülerini ve İstanbul’un bin yıllardır denizle olan ilişkisini detaylarıyla anlatıyor.