‘Kilo vermek istiyorsanız çok güçlü bir neden bulun ve bunu da sürekli akılda tutun’

Haberin Devamı

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya yıllardır obezite ve beslenme üzerine çalışıyor. Geçen günlerde raflarda yerini alan yeni kitabı ‘40 Günde Yeni Sen’de sağlıklı beslenme bilincini bir davranışa, hayat biçimine dönüştürme yolunda okuyanlara yol gösteriyor. Bunu da 40 maddeden oluşan bir listeyle anlatıyor. Kaya daha söyleşiye başlarken “Kişi beslenmesine, egzersizine, su tüketimine, uykusuna dikkat ederek kalıcı ve sağlıklı şekilde kilo verebilir” diyor.

◊ Yeni kitabınızın adı ‘40 Günde Yeni Sen’. Neden 40 gün?

Okurlarımı 40 günlük bir yenilenme yolculuğuna davet ediyorum. Bu 40 günün sonunda hem fazla kilolarından kurtulacak hem de daha sağlıklı bir bedene kavuşacaklar. Siz de bilirsiniz, kerameti vardır ‘40’ın... İnancımızda, geleneğimizde, bütün kadim öğretilerde

40 sayısı önemlidir. Masallarda düğünler 40 gün 40 gece sürer, bir anne bebeğini

40 hafta karnında taşır, malının 40’ta 1’ini zekât verenin bereketi artar, bir şeyi

40 kere söylersen gerçek olur. Ben de 40 günlük bir yenilenme yolculuğu dedim...

Haberin Devamı

◊ Kilo kontrolü yapamamanın nedenleri neler?

Günümüzde yiyecek çeşitliliği dünya tarihinde olabildiği en yüksek noktaya ulaştı. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesiyle insan ömrü uzadı. Ancak eskiden olmayan birçok hastalık da günümüzde tanımlanır oldu. Kalp damar hastalıkları, çeşitli kanser türleri, şeker hastalığı ve şişmanlık gibi... Yiyecek çeşitliliği insanların dışarıda yemek yeme kültürünü arttırdı. İçerisindeki bol yağ, şeker ve katkı maddelerinden ötürü daha lezzetli yiyecekler ve masabaşı işlerle beraber hareketsiz yaşam, kilo almamızın

en büyük nedenlerinden...

◊ Kalıcı kilo vermenin ipuçları neler?

Kilo vermeye karar verdiğinizde ilk yapacaklarınızdan biri gerçekten ne durumda olduğunuzun farkına varabilmektir. Kendinizi dışarıdan görüyor gibi değerlendirdiğinizde büyük yol kat edersiniz. Kilo vermek ve verilen kilonun tekrar geri alınmaması için çok güçlü bir kilo verme nedeni oluşturmak ve bunu sürekli akılda tutmak gerekir. Bu nedeni bulduktan sonra kişi beslenmesine, egzersizine, su tüketimine, uykusuna dikkat ederek kalıcı ve sağlıklı kilo verebilir.

Haberin Devamı

◊ Egzersiz yapmadan kilo verilemez mi?

Kilo sadece beslenmemize dikkat etmekle verilmez. Egzersiz ve beslenme birbirini tamamlar. İyi bir metabolizma için doğru beslenme kadar doğru hareket etmek de önemlidir. İyi bir uyku için bedenlerin yorulması gerekir. Günde 30-45 dakika kalp ritmini hafif hızlandıran egzersizler yapılmasının vücuttaki beyin dahil tüm hücreleri koruduğunu biliyoruz. Yemekten önce yapacağınız egzersiz vücutta endorfin salgısını arttırır ve yemeğe daha tok oturmanızı sağlar. Egzersizin aynı zamanda şeker hastalığının en iyi tedavilerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Yürüyüş bu hastalarda ilaç yerine geçer. Yani yediğiniz şekeri ya kullanacaksınız ya da yağ hücrelerinizde depo edip şişmanlayacaksınız. O nedenle her gün en az yarım saatlik orta tempolu yürüyüş yapmanız gerekir.

Haberin Devamı

◊ Su içerek zayıflamayla ilgili bir bölüm var kitabınızda. Su içmek ne kadar önemli?

Suyu içtikçe içesiniz gelir, içmedikçe içmeyi unutursunuz. Her ne kadar sebzelerden vücudunuza su girse de buralardan gelen indirekt su vücut için yeterli olmaz. Düşünün, bir çiçeğiniz var. Çiçeğinizi sulamazsanız ya da az su koyarsanız solar, kurur... İşte vücudunuz da tıpkı çiçek gibi, yeteri kadar sulanmazsa solar ve kurur. Sağlıklı bir metabolizma için en temel ihtiyacımız sudur! Su tüketim miktarını arttırmak için yemekle beraber tıpkı ayran içer gibi, yudum yudum su içeceğiz. Yemekle beraber içeceğimiz su daha yavaş yememizi sağlayacak ve bizi daha çabuk doyuracak. İçtiğiniz kahve ve çayları sakın sudan saymayın. Çünkü bu içecekler vücuttan su atıcı etki gösterir. Her çay ve kahve için yarım bardak ekstra su içmeye özen gösterin. Tabii her şeyin çoğu zarar. Eğer çok fazla su içilirse bu sefer su içme bağımlılığı yapar. Böbrek ve kalp sorunu yaşayabilirsiniz.

Haberin Devamı

Miktarı küçük, enerjisi büyük gıdalara dikkat!

◊ Zayıflama sürecinde kilo kaybı bazen durabiliyor. Nedir bunun nedeni?

Vücudunuzdaki yağ miktarının azalmasına bağlı olarak kilo verme hızınızın yavaşlaması beklenen bir durumdur. Ancak bunun haricinde yapılan bazı hatalar kilo vermeyi duraklatabilir. Örneğin; uykusuzluk, hareket düzeyinizin ve su tüketiminizin azalması, stres düzeyinizin artması, farkında olmadan miktarı küçük, enerjisi yüksek yiyecekler tüketmek, yiyecekleri masumlaştırıp sağlıklı olduğunu düşünerek büyük porsiyonlarda yemek bu nedenler arasında sayılabilir.

◊ Neler yapabiliriz?

Haberin Devamı

Devamlı 3 ana öğün, 2 ara öğün şeklinde besleniyorsanız, öğün sayınızı azaltıp 2 ana, 1 ara öğün şeklinde beslenmeyi deneyebilirsiniz. Bu noktada haftada birkaç gün aralıklı oruç uygulamanız yarar sağlayacaktır. Haftanın 2-3 günü kısmi vejetaryen bir beslenme olan kalsiyum beslenmesini uygulamanız da kilo vermenizi hızlandırmaya destek olur. Haftanın birkaç günü akşam yemeğinizi atlamak veya çorba-yoğurt, salata-kefir, meyve-sütlü kahve gibi hafif yiyeceklerle geçiştirmek de etkili olacaktır. Uzun süredir aynı kardiyo egzersizini yapıyorsanız, tipini değiştirebilirsiniz. Örneğin, koşu yapmak yerine bisiklet sürmeyi veya dans etmeyi deneyebilirsiniz. Ağırlık egzersizi yapıyorsanız, tekrar ve set sayılarınızı değiştirebilirsiniz.