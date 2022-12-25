Kentte 2022'nin öne çıkanları: Trendlere İstanbul yön verdi

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*Canlı müzik: Hafta geçmiyor ki yeni bir canlı müzik mekânı açılmasın... Son dönemde açılanlara bakar mısınız: Yeniköy’de Vaha, Maslak’ta Piu, Akaretler’de Leo, Altunizade’de Old Hammam. Kanyon AVM’de bile canlı müzik mekânı var:

JJ (Jolly Joker) Pub. Tamam, müzisyenlerimiz iş yapsın, pandeminin acısını çıkarsınlar. Ama şöyle bir durum oluştu: Nereye gitsek aynı isimlerle karşılaşmaya başladık. ‘Tek gecelik assolistler’ salı orada çıkıyor, perşembe şurada, cuma burada.



*Saatlik masalar: Siyasetçi Ufuk Uras, Nişantaşı’ndaki People of Coffee’deki “Masa işgal süresi 30 dakikadır, minimum harcama 30 liradır” ibaresini paylaştı. Senenin başıydı, fiyatların daha da artacağını henüz bilmiyorduk. Karaköy’de açılan Zebra Lounge VIP odalarını saatlik kiralamaya başladı. Bütün geceye paramız yetmeyince saat saat hesaplayıp oturduk.

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*Sosyal medyadan paylaşılan hesaplar: Fiyatlardan dolayı gelen hesabı sosyal medyadan paylaşmak bir statü sembolü oldu. En çok da yazın Bodrum, Çeşme gibi tatil beldelerinin lüks beach ve mekânlarından. Ama bunu yapan müşteriler... Buna karşı fiyatları daha makul olan bazı mekânlar da ucuz olduklarını göstermek için kendi hesap pusulalarını paylaşmaya başladı.*Tarihi mekânlar: İstanbul’da mekâna dönüştürecek tarihi yer bitmiyor; hiç eskimeyen bir İstanbul trendi. Bu yıl Galata’da açılan i-guru 1.600 yıllık surların içinde. Sirkeci’deki Olden 1772, 250 yıllık bir han. Perşembe Pazarı’ndaki Eski Bir Yer, 1.000 yıllık hapishane... Yukarıda Altunizade’deki Old Hammam, 1866’dan kalma bir hamam.