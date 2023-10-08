İyiyle kötünün dansı sürüyor

Haberin Devamı

Bir yanda iklim krizinin, diğer yanda türümüzün etkileri sürüyor. Deyim yerindeyse bu dünyayı birçok canlıya dar etmeye devam ediyoruz. Ancak ne olursa olsun tablo sadece bu karamsarlıktan ibaret değil. Durumun farkında olan ve canla başla gezegeni ve içindeki canlı çeşitliliğini korumak için mücadele eden insanlar da var. Göç ve yavrulama gibi doğadaki sonbahar hareketlenmeleriyle birlikte geçen haftalarda biyolojik çeşitliliğe dair haberler ön plana çıkmaya başladı. İyi ve umut verici olan gelişmeler de var, düşündürenler de.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) önümüzdeki ay Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’de yapılacak. Organizasyonun başkanı Sultan Al Jaber’in CEO’su olduğu ADNOC ise daha fazla petrol ve gaz çıkarmak için filosunu genişletiyor. Şirket 2024’e kadar 27 sondaj kulesi daha kurup denizde binlerce gaz ve petrol kuyusu açacak.

Haberin Devamı

Brezilya Amazonları’nda yaşanan tarihi kuraklık 100’den fazla pembe yunusun ölümüne neden oldu. Olayın yaşandığı Tefe Gölü’nde su sıcaklığının 39 dereceye çıktığına dikkat çeken yetkili ve uzmanlar Amazon’daki su seviyesinin de son iki haftadır her gün 30 santim düştüğüne dikkat çekiyor.

Kanada ayılar için yarışıyor

Alaska’daki Katmai Milli Parkı’nda 12 ayı yaşıyor. Şişman Ayı Haftası kapsamında hangi Alaska ayısının kış uykusu mevsiminden önce en fazla kiloyu toplayabildiğini görmek için düzenlenen yarışma başladı. Son yıllarda sayıları azalan dev Kanada ayılarının korunmasını ve durumlarına ilişkin farkındalık yaratılmasını amaçlayan yarışmada ayılar kış uykusuna dalmadan önce somonla beslenecek.

Haberin Devamı

Doğada sayısı 40 civarında olduğu tahmin edilen, dünyanın en nadir canlılarından Sumatra gergedanıyla ilgili umut verici bir haber Endonezya’dan geldi. Koruma altındaki 9 gergedanın sayısı bir dişi yavrunun dünyaya gelmesiyle birlikte 10’a çıktı. Bu doğum koruma altına alınan gergedanların başarılı bir şekilde üreyip çoğalabileceklerini göstermesi açısından oldukça önemli.

Damarlanma oranı az, çekirdek oranı yüksek olan Bingöl’ün ‘guldar’ (Zazacadan gelen bir isim) adıyla bilinen domatesi coğrafi işaret alan ürünler arasına katıldı. Bingöl’ün 5’inci coğrafi işaretli ürünü olan ve yüksek lezzetiyle öne çıkan bu özel domates 1.500 metre üstü rakımlarda üretiliyor.

Haberin Devamı

İstanbul Boğazı yırtıcı kuş göçü sayımı devam ediyor. Büyük Çamlıca Tepesi ve Karlıtepe Mesiresi’nde yapılan sayımlara dileyen katılabiliyor. Sayım sırasında büyük orman kartalı, şahin, çaylak, akbaba gibi dev yırtıcıları

gözlemleyebilirsiniz.

Aralarında Oxford Üniversitesi Botanik Bahçesi’nden botanikçilerin de olduğu uluslararası bir biliminsanı grubu, dünyanın en büyük çiçeklerinden oluşan ikonik ‘rafflesia’ ailesini kurtarmak için acil eylem çağrısı yaptı. Bildiride 42 türün tehdit altında olduğu ve bitkilerin yaşam alanlarının yüzde 67’sinin yok olma riski taşıdığı belirtiliyor.