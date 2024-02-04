Giydirsek mi giydirmesek mi?

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Malum, havalar iyiden iyiye soğudu. Ben de son günlerde her boş vaktimi internette çılgınca köpek kıyafeti arayarak geçirdim. Bobiciğimden miras kalan sonsuz kıyafet Mimi’ye küçük geldiğinden ona yeni bir gardırop düzmek durumundayım.

Üzerinde zaten kürkü olan bir canlının ekstra kıyafete ihtiyacı var mı, yoksa kendim için mi bu alışverişler? Her ne kadar giyinmek her evcil hayvan için bir zorunluluk olmasa da bazı cinsler soğuk veya yağışlı günlerde ekstra korumaya ihtiyaç duyuyor (çünkü onları doğal hallerinden ve ortamlarından koparıp kendimize göre dizayn ettik). Dolayısıyla özellikle köpekler için kıyafet sadece bir giydirme oyunu eğlencesi değil; yağmurdan, rüzgârdan ve soğuktan korunmaları için bir gereklilik. Peki, seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

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Öncelikle boyut: Köpek kıyafetleri boyun, kol altından göğüs genişliği ve ense-kuyruk arası mesafeye göre bedenleniyor. Elbette her markanın ölçüsü farklı ama aşağı yukarı bir fikriniz oluyor. Tabii hayvanın vücut şekli de önemli. Mesela benim Turta’nın boyun çevresi 50, göğüs etrafı da 90 cm. Çoğu kıyafet yanlardan dar geliyor. Böyle hayvanlar için klasik ceketler yerine atlara örtülen örtüler gibi üzerini kapatan, alt kısmındaki bantla da üzerine sabitlenen kıyafetler daha uygun.

Kumaş: Kaliteli, yumuşak, rahat, hafif, nefes alabilen ve cildi tahriş etmeyen kumaşlar tercihimiz. Tıpkı bizim giysilerimiz gibi. Hayvanı kısıtlamamalı, hareketini engellememeli. Özellikle yağmurluk, mont gibi ürünlerde dış yüzeyin su geçirmemesi için genelde sentetik malzeme kullanılıyor. En azından iç astarının sağlıklı bir kumaş olması önemli ki hayvanı yakmasın.

Pratiklik: Köpek kıyafetleri her ne kadar sevimli, şık olsa da işlevsel ve pratik değilse yalnızca para israfı. Pratikliğin iki temel kuralı; hareketi kısıtlamaması ve çiş-kaka yapmayı engellememesi. Ayrıca kolay giydirip çıkarabilmeniz gerek. Koparıp yutabileceği ve sizi ekstra uğraştıracak düğmeler yerine çıtçıtlı ya da cırtcırtlı olması avantaj.

Stil: Elbette şart değil ama şık hayvan da bir başka görünüyor. Hem biraz da sizi ve sizin zevkinizi temsil ediyor. Tüy rengiyle, cinsiyle hatta sizin üzerinizdekilerle uyumlu, kişiliğini yansıtan bir desene, modele sahip, üzerine iyi oturan, emanet gibi durmayan ve temiz bir kıyafet onun kadar sizi de havalı gösteriyor.

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‘KENDİMİ ZOR TUTUYORUM’

Baktığım kadarıyla çeşitlerin sonu yok. Ve en sevindiricisi de o kadar çok yerli marka çıkmış ki... Çoğu da birbirinden kaliteli ve şık. Köpeğinizle bir örnek giyebileceğiniz sweatshirt’ler ve yağmurluklar yapanlar, çok sevdiği köpeğinin anısına montlar, ceketler dizayn edenler... Bir marka ponponlu bereler yapmış, yanlarda kulak delikleri var; almamak için kendimi zor tutuyorum.

Kazaklar, montlar ve sweatshirt’ler ısınmakta zorluk çeken hayvanlar için ideal. Küçük ırk köpekler, kaniş (moda adıyla poodle) gibi tıraş edilenler, tazı, pointer gibi kısa tüylüler, yaşlı köpek ve kedilerle tüysüz kedi ırkları gibi...

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Pijamayı çoğu hayvan sahibi yerlere daha az tüy dökülsün diye giydiriyor. Ancak hayvan evde üşümüyorsa boşu boşuna bunaltmanın gereği yok sanki.

Patiklerin de amacı hayvanın ayaklarını kirlenmekten değil, donmalardan, yoldaki buzu çözmek için kullanılan tuzdan kaynaklı cilt yanıklarından korumak. Ama hayvanın tüylerini, tırnaklarını büzüştüren, o şişmeye hazır balona benzeyen silikon patiklere

karşıyım.

Yağmurluk bence sokağa çıkan her hayvan için şart. Islanmaya bayılıyorsa o ayrı tabii, benimkiler tiksiniyor adeta. Yağmurla beraber genelde rüzgârı ve soğuğu da kesiyor. Polar astarlı olanlar ayrıca sıcak da tutuyor.

AKLIMIZDA OLSUN!

- Evcil hayvanınız giyinmeye direniyorsa yavaş yavaş alıştırmak en iyisi. Önce kıyafeti koklatıp birkaç dakika üzerine koymak, ardından zamanla giydiği süreyi arttırmak işe yarayabilir. Asla ve asla kabul etmiyorsa ısrar etmeyin.

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- Kalın tüylü veya daha soğuk iklim için yetiştirilen ırkların kıyafet giymesine gerek yok. Bir Sibirya haskisi soğukta monta asla ihtiyaç duymayacaktır.

- Hayvanınız sıcaklıklar yükselmeye başladığında veya yürüyüş sırasında çok aktifse kıyafetle aşırı ısınabilir. Nefesi hızlanmaya başlarsa hemen çıkarın.