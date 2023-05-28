Geçen hafta doğada neler oldu?

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200 bin kişi kuş gözlemi yaptı

Dünyanın en büyük kuş gözlem sitesi ‘ebird’ tarafından kuşların bahar göçü döneminde düzenlenen ‘Ebird Global Big Day’ kuş gözlem yarışması 13 Mayıs’ta gerçekleşti. Etkinlikte, 253 ülkeden 200 bin kuş gözlemcisi 145 bine yakın gözleme imza attı. Dünya sıralamasında Kolombiya 1.533 türle 1’inci olurken, 1.433 türle Peru 2’nci ve Brezilya 1.199 türle 3’üncü oldu. Türkiye 298 türle 32’nci sıradaydı. Kuş Gözlem Günü’nde Türkiye’de 43 ilde kuş gözlemcileri alanlara çıktı. Kuş gözleminin Türkiye ayağında 168 tür kuş gözlemleyen Denizli 1’inci olurken, Kayseri 163 türle 2’nci, İstanbul ise 150 türle 3’üncü oldu.

İklim son 50 yılda 2 milyon can aldı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 22 Mayıs’ta başlayan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Meteoroloji Kongresi için yeni raporunu yayımladı. Rapora göre 1970-2021 arasında 11 bin 778 doğal felaket yaşandı. İklim ve su kaynaklı afetlerde 2 milyondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Felaketler 4,3 trilyon dolar kayba yol açtı.

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Hindistan’ın aslanları deniz kıyısına taşındı

Asya aslanlarının son temsilcileri Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yaşıyor. Daha önce pek görülmemiş bir şekilde deniz kıyısında yaşamayı tercih eden aslan sayısında artış olduğu açıklandı. Uzmanlar bu durumu aslanların yaşadığı alanda uzun ve dikenli bir bitki olan prosopis tarlalarının çoğalarak aslanların görüşünü kapatmasına ve insan baskısına bağlıyor.