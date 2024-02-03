Evlendirme daireleri Nüfus Müdürlüğünden yazı bekliyor... Kadınlar hâlâ soyadını kullanamıyor!

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Resmi Gazete’de 28 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı olması sebebiyle Türk Medeni Kanunu’nun kadını evlendikten sonra eşinin soyadını taşımak zorunda bırakan maddesini iptal etti. Bu iptalin yürürlüğe girmesi için yasa koyucuya tanınan 9 aylık süre de geçen hafta doldu.

14 Ocak 2024 tarihinde yaptığımız haberde 29 Ocak itibariyle evlenen kadınların artık sadece kendi soyadlarını kullanabileceklerini yazmıştık. Bu defa da işlerin uygulamada nasıl gittiğine baktık ancak henüz değişen bir durum olmadığını tespit ettik. Önce Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi’ni aradım. Ve evlilik için başvuracağımı ancak kendi soyadımı kullanmak istediğimi anlattım. Aldığım cevap “Evet, kanun iptal oldu, biliyoruz ama bize henüz yazı gelmedi” oldu. Yani şu anda da kanunun iptalinden önce olduğu gibi kadınlar evlenme başvurusunda bulunduğunda kendisinin ve eşinin ya da sadece eşinin soyadını beraber kullanmayı seçebiliyor. Oysa anayasanın 187’nci maddesi eşitlik ilkesine aykırı bulunduğundan iptal edildi. Evlendirme dairesinde görevli hanımefendi nüfus müdürlüğünden kendilerine yazı gelmesini beklediklerini açıklarken “Yazı iki hafta içinde gelir. Siz en iyisi bekleyin, o zaman başvurursunuz” dedi. Fatih Belediyesi Evlendirme Dairesi’ndeki başka bir görevli de aynı konu hakkında “Sizin gibi arayan çok oluyor. Biz de bekliyoruz” diye durumu açıkladı.

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Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü avukat Yelda Koçak şu an durumun yasal olmadığının altını çizdi: “Artık böyle bir madde yok. Dolayısıyla yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yok. Olmayan bir madde hakkında uygulama yapılması suçtur. İçişleri Bakanlığı’nın yayımlayacağı bir genelge sonrası nüfus müdürlüğünün evlendirme dairelerine yazı geçmesi gerekiyor. Bu durum AYM kararını tanımamaktır. Daha önce evlilik yapan ve eşinin soyadını kullananlar için bir dilekçe örneği hazırladık. EŞİK’ten bu dilekçeyi doldurup işleme alınması için nüfus müdürlüğüne başvuran iki gönüllümüz var. Nüfus müdürlüğünden gelecek yanıtı bekliyoruz. Dilekçe sonrası kadının eşinin soyadını bırakmasına dair uygulamaya geçilmezse dava yoluna gideceğiz.” Derneğe Instagram’da esik_platform adresinden ve esikplatform.net adlı siteden ulaşabilirsiniz.

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