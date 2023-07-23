En hızlı işe alım bilişim ve mühendislik alanlarında olsa da... Gençler için en havalı meslekler: Pilotluk, influencer’lık ve sporculuk

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz’da açıklandı. Sırada tercih süreci var. Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı açıklamaya göre 2030’da en çok talep gören işlerin neredeyse yüzde 80’i yeni meslekler olacak. Bunların büyük çoğunluğunun temelini de yazılım ve kodlama oluşturacak. Bu sayede veri analitiği, yapay zekâ, siber güvenlik, bulut bilişim, dijital pazarlama, e-ticaret ve çevrimiçi içerik oluşturmadaki pozisyonlar da giderek daha önemli hale gelecek. Öte yandan kariyer.net’in son 3 yıldır düzenli olarak yayımladığı ‘İşverenin Tercihi’ analizi de Dünya Ekonomik Forumu’nun açıklamasını onaylar nitelikte. Analize göre bu yıl en hızlı işe giren mezunlar mühendislik bölümlerinden. Bilişim ve yazılım sektörlerinde kolayca iş bulabilmişler. Matematik mühendisliği mezunlarının en çok bilişim; işletme mühendisliği mezunlarınınsa fintech (finansal teknolojiler), hizmet ve bilişim sektörlerinde işe başladığı görülüyor. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarına ilgi gösteren sektörler yine bilişim ve yazılım.



HAYALLER GÖKYÜZÜ AMA...



Tüm oklar hem günümüzde hem de gelecek için bilişim ve yazılım sektörlerini revaçta gösterirken 100 gence ‘havalı’ buldukları meslekleri ve seçmeyi düşündükleri meslekleri sorduk... Birçoğunun havalı bulduğu meslekle seçmek istediği meslek bambaşka. Bunun arkasında gelecekteki ekonomi kaygısı, daha iyi yaşam koşulları arzusu ve aile baskısı yatıyor.

Görüştüğümüz gençlerden erkekler en çok pilotluğu havalı bulurken aralarında hiçbiri bu alanda eğitim almayı düşünmüyor. Pilotluk mesleğini futbol ve basketbol takip ediyor. “En havalı meslek nedir” sorusuna kız öğrencilerin çoğunun cevabıysa pilates eğitmenliği, oyunculuk ya da influencer’lık (dijital içerik üretici) olurken yine aynı çoğunluk mimar, mühendis

ya da doktor olmayı düşünüyor.

Haberin Devamı

‘SPORUN HERHANGİ BİR DALI’



◊ Merve D. (17): Benim için son yılların en havalı mesleği sporun herhangi bir dalı. Ancak benim için pek de gerçekçi bir hayal değil.

◊ Elanur Alsırt (17): Pilates eğitmeni olmayı düşünüyorum. Ailem çok desteklemese de en azından spor akademisine gitmemi istiyorlar. Oysa sertifika programlarına giderek daha hızlı iş hayatına atılabilirim.

Haberin Devamı

‘KEŞFEDECEK ÇOK ŞEY VAR’



◊ Engin Bardakçılar (20): Oyun geliştiriciliği, grafik tasarım, kodlama işi yapıyorum. Aslında astronomiyle alakalı bir şirkette çalışmak isterdim. Mesela NASA veya Spacex... Astronomiyi çok seviyorum. Çok gizemli ve keşfedilecek çok şey var.

◊ Berat Onur Uygun (20): Uçak mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisiyim. Pilotlar, astronotlar, fizikçiler (özellikle astrofizik ve CERN, MIT gibi yerlerde çalışanlar) bana diğer mesleklere göre daha havalı geliyor. Kendi bölümümü de, saydıklarım kadar olmasa da, havalı buluyorum.

‘DAHA ÖNEMLİ NE OLABİLİR Kİ?’



◊ Duru D. (16): Bana göre en havalı meslek diş hekimliği. Hakkıyla yapıldığında insanın simasını değiştirip aynı zamanda psikolojisini güzel yönde fazlasıyla etkileyen bir meslek.



◊ Hakan B. (17): Bana göre tüm yılların en havalısı doktorluk, bir insana fayda etmekten daha önemli ne olabilir ki?

Haberin Devamı

‘ÇÜNKÜ ÇOK İYİ KAZANIYORLAR’

◊ Ege Karakuş (15): Bilgisayar mühendisi olmayı planlıyorum. Benim için en havalı meslek pilotluk. Çünkü pilotlar iyi kazanıyor.



◊ Rauf Arseven (16): En havalı meslek savaş uçağı pilotluğu ama ailemin de desteğiyle tıp okuyacağım.



◊ Enes Y. (16): En havalısı pilotluk çünkü her ülkeden insanlar görüp farklı kültürleri yaşamaları çok hoşuma gidiyor.

‘SANATLA İNSANLARA DOKUNUYORSUN’



◊ Belinay Çebi (18): Mühendis olmayı düşünüyorum ama bana göre en havalı meslek oyunculuk ve müzisyenlik. İnsanlara daha etkili biçimde dokunduklarını düşünüyorum.



◊ İrem Çağlar (18): Bana göre şarkıcı olmak çok havalı. Ailem başka bir meslek yapmamı istiyor ama ben şarkıcı olmak istiyorum. Konservatuvara gitmesem bile iş bulabileceğimi düşünüyorum.



◊ Doğa T. (20): İşletme okuyorum ama bana göre en havalı meslek müzisyenlik, sahnede olmanın ışığı başka bir şeyde yok.



◊ Azra Hergüner (18): Son yılların en havalı mesleği oyunculuk çünkü işini iyi yaparsan bir anda takipçin, sevenlerin, izleyenlerin artıyor.

Haberin Devamı

‘SANATLA İNSANLARA DOKUNUYORSUN’



◊ Belinay Çebi (18): Mühendis olmayı düşünüyorum ama bana göre en havalı meslek oyunculuk ve müzisyenlik. İnsanlara daha etkili biçimde dokunduklarını düşünüyorum.

◊ İrem Çağlar (18): Bana göre şarkıcı olmak çok havalı. Ailem başka bir meslek yapmamı istiyor ama ben şarkıcı olmak istiyorum. Konservatuvara gitmesem bile iş bulabileceğimi düşünüyorum.

◊ Doğa T. (20): İşletme okuyorum ama bana göre en havalı meslek müzisyenlik, sahnede olmanın ışığı başka bir şeyde yok.

◊ Azra Hergüner (18): Son yılların en havalı mesleği oyunculuk çünkü işini iyi yaparsan bir anda takipçin, sevenlerin, izleyenlerin artıyor.

Haberin Devamı

‘TEKNOLOJİ HAYATIMIZA ÇOK DAHİL OLDU’



◊ Mert T. (18): Ben kodlama konusunda çok başarılı olmasam da teknolojinin çok hızlı geliştiği ve hayatımıza çok dahil olduğu bir çağda yaşıyoruz. O yüzden yazılımın herhangi bir bölümünde olmak çok daha havalı olacak.

‘ÇALIŞIYORSUN AMA ÇALIŞMIYORSUN GİBİ’



◊ Dicle Rojin Özger (20): Psikoloji bölümü hazırlık sınıfındayım. Son yılların en havalı görülen mesleği içerik üreticiliği diyebilirim.

◊ Şura F. (17): Bana göre en havalı meslek fenomen olmak. Herkes seni tanıyor, hayatının içinden içerik üreterek para kazanıyorsun. Çalışıyorsun ama bir yandan da çalışmıyorsun gibi...

‘TERCİHLERE YETİŞKİNLER DAMGA VURUYOR’



Hürriyet Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı



Türkiye’de bir üniversite tarafından bundan beş yıl önce yapılan ilk ve tek araştırmaya göre aslında okul ve üniversite seçiminde en etkili kişiler adaylar değil, öncelikle anne-babalar ve rehber öğretmenler. Ailede bu kararda en etkili kişi anne oluyor. Eğer aday bir özel okula ya da vakıf üniversitesine gidecekse bütçe söz konusu olduğu için babalar da devreye giriyor.



Üniversiteye hazırlanan adaylar aslında trendlerden çok etkileniyor. Yıldan yıla da gözde meslekler değişiyor. Bir dönem inşaat mühendisliği çok popülerken deprem devreye girdiğinde bu alan altlara iniyor, yine bir dönem işletme en rağbet gören bölümken bu alanda çok fazla bölüm olunca adaylar başka bir yıl farklı bir alana yönelebiliyor.



Adayların gönlünde kuşkusuz mutlu olabilecekleri meslekler olsa da onları yönlendirenler bu tercihleri belirlemede daha etkili oluyor. Çevredeki insanlar onları daha kurumsal, kazancı yüksek mesleklere yönlendiriyorlar.



Bu durum daha ne kadar sürer, gençler buna ne kadar direnir belli olmaz ama şimdilik yetişkinler tercihe damga vuruyor. Çünkü teknoloji çağında doğan, ellerinde yapay zekânın icadı ürünlerle dolaşan gençlerin gönlünde 9.00-17.00 arası çalışacakları, bir mekâna bağlı olacakları, uzun yıllar görev yapacakları yerleri, meslekleri değil, değişecekleri, gelişecekleri, seyahat edebilecekleri, farklı kültürleri tanıyıp mutlu olacakları meslekler var.