Dünyanın hali fotoğraf karelerinde

Gezegenimizi riske atan sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak için her yıl düzenlenen Yılın Çevre Fotoğrafçısı yarışması, alanında dünyanın en ilham verici yarışmalarından biri kabul ediliyor. Yarışmanın sponsorluğunu Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM/ Sürdürülebilirlik için su kaynakları ve çevresel kaynak yönetimi alanında çalışan bağımsız bir meslek kuruluşu), WaterBear (Çevre farkındalığını arttıran belgeseller ve kısa filmler yayımlayan bir portal), Nikon ve Arup (Birleşik Krallık merkezli, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışan mimarlık ve mühendislik şirketi) üstleniyor.

Bu yıl yarışmaya sunulan çarpıcı görüntüler, gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim sorunlarını gözler önüne sermek için dijital hikâye anlatımının önemini vurguluyor. Bu düşündürücü görüntülerin, dünyanın her yerindeki fotoğrafçılara ilham vererek, gezegenimizin geldiği noktayı mümkün olduğunca belgelemeye ve yaymaya teşvik etmesi hedefleniyor.



Bu yıl dünya çapında 115’ten fazla bölgeden ve 7-90 yaş arası amatör ve profesyonel fotoğrafçıdan başvuru alan yarışmada kadrajlara yansıyan görüntülerse günümüz insan yaşamı ve çevre sorunlarına ışık tutarak çok şey anlatıyor. İşte o kareler ve dünyanın hali...

Kuşların Acı Ölümü

Yılın Çevre Fotoğrafçısı Ödülü/Mehdi Mohebi Pour

İran’daki Miankaleh Lagünü’nde kirlilik ve susuzluk nedeniyle ölen binlerce kuştan sadece üçünü kadrajına alan fotoğraf, çevre çalışanlarının hastalığın yayılmasını önlemek için cesetleri toplama çabalarını gösteriyor. Fotoğrafın kazanma nedeniyse ‘Hayatın insanlar ve yaban hayatı arasındaki döngüsel doğasını gerçeküstü tasviri’ olarak açıklandı.

Dikey Tarım

‘Geleceğin Vizyonu’ Kategorisi Ödülü Arie Basuki





Fotoğraf Endonezya’nın Batı Java eyaletinde, Depok şehrindeki Sentra Çiftliği’nde, bir depoda dikey tarım yöntemiyle yetiştirilen sebze mahsullerini gösteriyor. Dikey tarımın avantajı, günde ortalama 20-30 kg verimle ve sadece 30 günlük hasat süresiyle pestisitsiz ürün alma imkânı sunması.

Naturalia: Çağdaş Harabelerin Tarihi

‘Doğayı Kurtarmak’ Kategorisi Ödülü Jonathan Jimenez





Fotoğrafçı temel bir soru soruyor: İnsanlığın dünya üzerindeki yeri nedir ve bizim doğayla ilişkimiz nedir? İtalya, Pisa’da çekilen fotoğraf, karamsar olmanın ötesinde, insanlığın doğa üzerindeki egemenliğinin hiç olmadığı kadar aşırılaştığı bir zamanda dahi tabiatın gücünü ortaya koyduğu için ödüle layık görülmüş.

Kimyasal Patlama

‘1.5 Dereceyi Canlı Tutmak’ Kategorisi Ödülü/Subrata Dey





Bangladeş Sitakunda’da 4 Haziran 2022’de Birleşmiş Milletler konteyner deposundaki patlama ve yangın 49 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Patlamayla kimyasalların havaya ve suya karışması çevre üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olmuştu. Ödül getiren fotoğraf depodaki patlamayla etrafa saçılan plastik kapları gösteriyor.

Geleceğe Giden Yeni Yollar

‘Yarına Uyum Sağlamak’ Kategorisi Ödülü/Simone Tramonte





Fotoğraf, Kopenhag’da çok popüler bir plaj olan Amager Strand’da, açık deniz rüzgâr çiftliğini ve onun önünde denize giren insanları gösteriyor. Rüzgâr çiftliği, yerel halkın da katılımıyla bir kooperatif tarafından kurulmuş. Santral, 40 binden fazla hane için elektrik üretiyor. Danimarka’nın elektrik tüketiminin yüzde 14.4’ü rüzgârla sağlanıyor.

Yeryüzündeki Güzel Ama Düşmanca Renkler

Yılın Genç Çevre Fotoğrafçısı Ödülü/Fayz Khan





16 yaşındaki Fayz Khan’a ödül getiren fotoğraf Kenya’daki Magadi ve Natron gölleri üzerinde uçan küçük flamingoları gösteriyor. Fotoğrafı ilginç kılansa bir zamanlar devasa bir tatlısu gölü olan bu yerin, kuraklıkla ikiye bölünerek içeriğindeki alkali ve zehirle bitki ve hayvan yaşamı için tehlikeli iki tuz havzasına dönüşmüş olması. Su yüzeyindeki alglerle beslenen flamingolarsa burada yaşayabilen istisnalardan.

