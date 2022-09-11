Dünyanın en sevimli sosyal medya fenomenleri

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Maceracı ikili

@Sukiicat

‘Sadece küçük bir kedicik ve onunla birlikte doğayı keşfeden bir kurtarma köpeği’ sloganıyla açılan Sukii’nin Instagram hesabını 1.9 milyon kişi takip ediyor. Husky cinsi yol arkadaşı

Killua da en az onun kadar sevimli. Bu maceracı dostların sahipleri Marti Gutfreund ise iyi bir seyahat fotoğrafçısı.

SPA sevdalısı Chase

@Dontstopmeowing

Kareem ve Fifi çifti Instagram hesaplarından kedileri Chase’e SPA keyfi yaşattıkları bir video paylaştılar. Gözlerine salatalık koyup dinlendirdikleri bu sevimli kedicik adeta bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Arkadaşları Millie ve Sky’la birlikte 1.6 milyon takipçileri var.

Kankisi öldü...

@wat.ki





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İki golden retriever cinsi köpek birlikte dünyayı gezerken dostluklarını yansıtan fotoğraflarıyla 1 milyon takipçiye ulaştılar. Ancak Kiko (kızıl olan) kansere yakalandı. Geçen şubatta hayata gözlerini yumdu. Sosyal medyadaki takipçileri, Watson’la birlikte Kiko’nun yasını tutmaya devam ediyor.

Viral ‘Masa Kedisi’

@smudge_lord

Daha çok ‘Table Cat’ yani ‘Masa Kedisi’ olarak bilinen Smudge, 2019’da ‘Bir kediye bağıran kadın’ videosuyla viral olmuştu. 1.6 milyon takipçili.

Ünlü arkadaşları var

@itsdougthepug

Doug 3.7 milyonluk takipçi sayısıyla tam bir kral. Müzisyen Halsey gibi ünlülerle de fotoğrafları olan pug cinsi bir köpek.

Kar beyazı neşe

@mayapolarbear

Maya, çok güzel, beyaz kürklü Samoyed cinsi bir köpek. Instagram’da 1.9 milyon takipçisi var. İnsanın kalbini eriten gülümsemesi popüler.

Güzel Venüs

@venustwofacecat

Venüs’ü görenler onun bir ‘fotoşop kedisi’ olduğunu düşünebilir. Yüzünün yarısı siyah, yarısı turuncu. Sağ gözü yeşil, solu mavi. 2.2 milyon takipçisi var.

Mutlu tilki Juniper

@juniperfoxx





3 milyon takipçili Juniper ile diğer tilki arkadaşları ve evin köpeği Moose’un maceraları izlenme rekorları kırıyor. Sürekli gülümsüyormuş gibi görünüyor.

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Rekorlu Jiffpom

@jiffpom

9.6 milyon takipçili bir pomeranian. Ön ayakları üzerinde 5 metreyi, arka ayaklarıyla da 10 metreyi en hızlı kat etme rekorları, kitabı ve emojisi var.

Konuşan köpek Bunny

@whataboutbunny

‘Evcil Hayvanların Gizli Yetenekleri’ belgeseline konu oldu. 1.2 milyon takipçili köpek, sahibinin ürettiği dijital bir cihaz sayesinde iletişim kurabiliyor.