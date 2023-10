Cumhuriyet’in çocukları hepimizi gururlandırdı... Sporcularımızdan 100’üncü yıl hediyesi: 6 bin 140 madalya!

Haberin Devamı

Yıl 1924, Paris Olimpiyatları... Bu, sporcularımızın henüz kurulmuş Cumhuriyet’i temsil ettiği ilk uluslararası organizasyondu. Savaşlardan yorgun düşmüş, kurtuluş mücadelesi vermiş bir ülke olarak 41 sporcuyla ilk olimpiyatına katıldı Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, olimpiyatlara katılmanın Türk sporunun ufkunu genişleteceğini vurguladı ve öncü oldu. Şimdilerde sporcularımız Paris 2024 Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Voleybol, güreş, okçuluk gibi birçok branştan 41’i olimpik,

35’i paralimpik sporcumuz bu kez 100 yıllık Cumhuriyet’i olimpiyatlarda temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre 1 Ocak 2023’ten 23 Ekim tarihine kadar yaklaşık 63 spor branşında, dünya şampiyonasında 46 kadın, 67 erkek sporcumuz altın; 103 kadın, 69 erkek sporcumuz gümüş; 66 kadın, 84 erkek sporcumuzsa bronz madalyayı ülkemize getirdi. Avrupa şampiyonasındaysa 191 kadın, 175 erkek sporcumuz altın; 161 kadın, 168 erkek sporcumuz gümüş; 134 kadın, 217 erkek sporcumuzsa bronz madalya kazandı. Balkan Şampiyonası, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOP), Avrupa Oyunları, Dünya Üniversite Oyunları gibi uluslararası müsabakalardan toplam 6 bin 140 madalyayla eve döndü sporcularımız.

VOLEYBOLDA ÇIĞIR AÇTIK





Temmuzda A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde Çin’i 3-1 yendi veilk kez 2023 FIVB Milletler Ligi şampiyonu oldu. Bu zaferle Cumhuriyet’in 100’üncü yılında dünya sıralamasında en üst basamağa çıktık. Zehra Güneş En İyi Orta Oyuncu; Gizem Örge En İyi Libero, Melissa Vargas ise En İyi Pasör Çaprazı olarak turnuvanın rüya takımına seçildi. Eylülde 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı 3-2 yenerek ilk kez Avrupa şampiyonu olduk ve olimpiyat elemelerini namağlup tamamladık, Paris biletini aldık. Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası sporcularımızla buluşmuştuk.

Gizem Örge: “Türk kadınlarının, kız çocuklarının idol olarak gördükleri bir noktadayız. Savaşçı kadınlar olarak bu sorumluluğu üstlenmiş durumdayız. Voleybol oynamak isteyen çocuklar hayallerinin peşinden gitsinler. Engelle karşılaşacaklar, bazen kendi aileleri bile olabilir çünkü her aile aynı değil. Eğitim hayatında da olabilir. Bunun hayalini gerçekten kurup inanıyorlarsa peşinden gitsinler.”

Zehra Güneş: “VNL’deki (Volleyball Nations League/Milletler Ligi) başarımız ülkemize çok yakıştı, zaten başarı en çok bizim ülkemize yakışıyor. Hayalim olimpiyatlarda milli marşımızı dinletmek.”

Ebrar Karakurt: “Konu milli formaysa, ülkemizse gerisi teferruat. Ülkesi için kanının son damlasına kadar savaşan, pes etmeyen, yenilgiyi kabul etmeyen bir oyuncuyum. Bu forma için her türlü fedakârlığa hazırım.”

Melissa Vargas: “Türkiye’nin insanları sıcakkanlı ve arkadaş canlısı. Bu formayı ilk kez giymek ve birlikte ilk şampiyonluğumuzu kazanmak çok iyi bir duygu.”

FİLENİN EFELERİ İLK KEZ MİLLETLER LİGİ’NE YÜKSELDİ





A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından bir ilk de ‘Filenin Efeleri’nden geldi. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olarak tarihimizde ilk kez Milletler Ligi’ne yükselmeye hak kazandık. A Milli Erkek Voleybol Takımımızla bir araya geldiğimizde Adis Lagumdzija: “Türkiye’ye ilk geldiğimde ‘kadın sporu’ diyorlardı ama kadın voleybolu da takip edilmiyordu. Şu an bambaşka, taksiciler bile ‘Aa voleybol, aa sizin kızlar var’ tepkileri veriyor. ‘Benim kızım da oynuyor’ diyorlar. Kadınlar inanılmaz bir yere taşıdı, biz de taşımak istiyoruz. Onlar gibi demeyeyim, onları geçmek istiyoruz tabii ki (gülüyor).”

U19 KIZ MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

19 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Hırvatistan ve Macaristan’ın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIVB Dünya Şampiyonası’nda finalde ABD’ye 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi oldu. Geleceğin yıldızlarıyla buluştuk. Röportajda Defne Başyolcu duygularını anlattı: “Şampiyonluklardan sonra araba kornaları, kutlamalar... Çok mutlu ediyor beni! Futboldu en çok sevilen spor. Artık voleybol, futbol kadar ya da ona yakın taraftar kazanıyor. Taksiye biniyoruz, direkt ‘Voleybolcu musunuz’ diyorlar. Sonra ‘Zehra Güneş’i, Ebrar Karakurt’u tanıyor musunuz’ diye soruyorlar.” (10 Eylül, Hürriyet Pazar, Fotoğraf: Murat Şaka)

ESKİRİM





KADIN SPORCULARIMIZ ALTINLA DÖNDÜ

İspanya’da düzenlenen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası’nda, Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı şampiyon oldu. Önce İspanya’yı, ardından Amerika’yı, finalde de Fransa’yı 45-37 mağlup ederek altın madalya kazandılar. Nisanur Erbil: “Başarı yolunda kazanma ruhuna sahip olmanız gerekiyor. Eskrimle birleşince ‘savaşçı’ oluyorsunuz.”

BUZ PATENİNDE DE VARIZ





NAZ ARICI 5’İNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu’nun Almanya’nın Oberstdorf kentinde 15-20 Mayıs’ta düzenlediği Uluslararası Yetişkin Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda Naz Arıcı 5’inci kez dünya şampiyonu oldu.

Naz Arıcı: “Ben Türk kadınıyım ve muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcut. Şampiyon olacağımı bilerek çıkıyorum yarışmalara.”

FUTBOLDA HEDEF AVRUPA





A Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7’nci maçında milliler konuk ettiği Letonya’yı 4-0’lık skorla(Goller: Yunus Akgün, Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu) yendi ve Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’e katılma hakkını elde etti. İlki 1996’da olmak üzere 6’ncı kez şampiyonaya katılan milli futbolcularımız ilk kez bir yabancı teknik direktörle İtalyan Vincenzo Montella ile şampiyonaya katılacak.

DÜNYADAKİ TEMSİLCİLERİMİZ





Arda Güler paylaşılamadı

Genç sporcumuzun Real Madrid’e imza atması bu yazın en büyük transfer hikâyelerinden biri oldu. İspanya’nın iki büyük kulübü, Barcelona ve Real Madrid yarıştı, mutlu sona başkent ekibi ulaştı. 18 yaşındaki sporcumuzu dünyanın en köklü kulüplerinden birine uğurladık. Güler’in transferi sonrası Fenerbahçe’deki hocalarından Vitor Pereira ve eski milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz’la konuştuk.

Vitor Pereira: “16 yaşındayken Fenerbahçe’yle ilk antrenmanını hatırlıyorum. Kişiliği, özgüveni, topu alışı, şut tercihleri, son pas kararları... İlk günden beri onun potansiyelinden şüphem yoktu.”

Stefan Kuntz: “Arda’nın transferi Türk futbolu için bir gurur vesilesi ve bütün genç oyuncularımıza ilham kaynağı olacak.”

ŞENGÜN NBA TARİHİNE GEÇTİ





Teksas takımı Houston Rockets’taki performansıyla sıkça adından söz ettiren Alperen Şengün 1.000 sayı, 200 asist barajını geçen en genç pivot olarak NBA tarihine adını yazdırdı. San Antonio Spurs karşısında da gösterdiği performansla maçın en skorer ismi oldu. Alperen Şengün bu başarısının ardından “Beni izlemeye devam edin, her gün kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Türkiye’deki gençlerin de NBA’e gelebileceğini ve daha iyi işler yapabileceğini kanıtlamak istiyorum buradaki herkese” dedi.

ÖMER KUTLUAY MADRİD’DE

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid’in basketbol takımının altyapısına transfer oldu. Arda Güler de bir paylaşım yaparak Ömer’e ‘Hoşgeldin’ dedi.

ONURALP BİTİM CHİCAGO’DA





Milli basketbolcu Onuralp Bitim (24) NBA takımı Chicago Bulls’a transfer oldu. Çift yönlü kontrat gereği Bitim Chicago Bulls’un yanı sıra G-League ekibi Windy City Bulls forması da giyebilecek.

OKÇULUK TARİHİMİZDE İLK





ATTIKLARINI VURDULAR

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi final mücadelesinde Kanadalı sporcu Eric Peters’ı mağlup eden Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan sporcumuz, bireysel kategoride okçuluk tarihimizin ilk şampiyonluğunu elde etti. Mete Gazoz yaptığımız söyleşide: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında gelmesi de ayrı bir gurur. En yakın ve büyük hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları... Sporcuların isimleri anons edilirken benim ismim ‘Son olimpiyat ve dünya şampiyonu’ olarak anons edilecek. O anları düşündükçe bile tüylerim diken diken oluyor” dedi.



- Çekya’da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda milli sporcumuz Merve Nur Eroğlu dünya şampiyonu oldu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na kota aldı.

- Avrupa Oyunları’nda okçuluk bireysel erkekler makaralı yayda ülkemizi temsil eden Emircan Haney bronz madalya maçında Polonyalı rakibi Lukasz Pryzblyski’yi 149-146 yenerek madalyanın sahibi oldu. Kadınlar makaralı yayda ise Hazal Burun bronz madalya kazandı.

ATLETİZM YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ





REKORLAR KIRILDI, MADALYALAR ALINDI

- 23 yaşındaki atletimiz Tuğba Danışmaz ilk denemesinde 14,31 metrelik üç adım atlayışıyla Türkiye rekorunu kırdı ve Avrupa şampiyonu oldu. Çin’de düzenlenen 2023 FISU Dünya Üniversite Oyunları’ndaysa dünya şampiyonluğunu kucakladı. Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından gelen bu başarı yüzümüzü güldürdü.

Tuğba Danışmaz, kendisiyle yaptığımız söyleşide “Türk halkı için bunu başarmalıyız” dedim. Belki kaybettikleri yakınlarını geri getiremeyiz ama ülkemize böyle bir başarı kazandırarak belki bir nebze olsa yaralarımızı sarabiliriz. Bana benden daha fazla inandılar; onlardan güç alarak yarışı kazandım” dedi.(11 Mart, Hürriyet Pazar, Fotoğraf: Hakan Akgün/DIA Images)

- Dilek Koçak, İsrail’de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 1.500 metrede altın madalya aldı. Koçak, Erzurum’un Karayazı ilçesindeki köyünde hayvan otlatırken beden öğretmeni tarafından keşfedilmiş ve 5 yıl önce, 16 yaşındayken Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

- Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda üç adım atlama erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Necati Er 16,83’lük derecesiyle dünya ikincisi olarak gümüş madalyayı kazandı.

- Avrupa Oyunları’nda Mehmet Çelik erkekler 800 metrede, İsmail Nezir ise erkekler 400 metrede gümüş madalyayı ülkemize getirdi.

TEKVANDODA RAKİP TANIMADIK

TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLDUK

- Azerbaycan’da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası’nı 3 altın, 3 gümüş toplamda 6 madalyayla tamamlayan Türkiye, tarihi başarılara imza attı. Merve Dinçel ve Nafia Kuş’la altın, Hatice Kübra İlgün’le bronz madalya kazanan Kadın Milli Tekvando Takımı dünya şampiyonu oldu. Türkiye böylece tarihinde ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğunu tattı.

- Hakan Reçber’le altın, Görkem Polat ve Emre Kutalmış Ateşli’yle bronz madalyanın sahibi olan Erkek Milli Tekvando Takımı ise dünya üçüncülüğünü elde etti.

- Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Taekwondo Grand Prix’de kadınlar

+67 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ve erkekler -80 kiloda Muhammed Emin Yıldız bronz madalya kazandı.

- Polonya’da yapılan 3. Avrupa Oyunları’nda tekvando branşının son gününde Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalyaya uzandı. Erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal bronz madalya aldı.

- 31’inci Dünya Üniversite Yaz Oyunları Çin’de yapıldı. İlk altın madalyamız tekvandodan geldi. Emre Kutalmış Ateşli, İstiklal Marşımızı okuttu. Esra Akbulak ise bronz madalya aldı.

FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL TAKIMI SÜPER KUPA’YI ÜLKEMİZE GETİRDİ





Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Kadınlar finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 99-60 yenerek, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Ardından son Euroleague Şampiyonu unvanıyla çıktığı Süper Kupa maçında EuroCup şampiyonu Asvel’i Fransa deplasmanında 109-52’lik skorla yendi. Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan ilk Türk takımı oldu.

TÜRK TELEKOM ERKEK BASKETBOL TAKIMI EUROCUP İKİNCİSİ OLDU





7Days EuroCup yarı finalinde Türk Telekom, Prometey’i 74-76 mağlup etti. Finalde Gran Canaria’ya 71-67 yenilen Türk Telekom, organizasyonu ikinci bitirdi. Final öncesi takımın başantrenörü Erdem Can ile buluştuğumuzda “Her rakibe, her maça, her antrenmana ne yapmak istediğinizi bilerek gelirseniz o motivasyonunuzu kendiniz yaratıyorsunuz. Bizim motivasyonumuz basketbolun kendisi” demişti.

CİMNASTİK

HORONLA GELEN ŞAMPİYONLUK

- Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Kerem Şener ve Mehmet Ayberk Koşak), 2023 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nı 12’nci sırada tamamlayıp tarihimizde bir ilki başararak takım olarak olimpiyat kotası aldı.

Romanya’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası’nda Grup Milli Takımı bronz madalya elde etti. Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Utku Çırak, Ahmet Meriç Turmamış, Can Sarı ve İsmail Yağız Altıparmak’tan oluşan Grup Milli Takımı, 18.900 puanla üçüncü oldu. Performanslarında horon temasını kullanan milli sporcularımız Aerobik Cimnastik Dünya Kupası tarihinde ilk grup madalyasını elde etti.

GÜREŞTE YILDIZ GİBİ PARLADIK





SPORCULARIMIZIN SIRTI MİNDER GÖRMEDİ

- Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Moğol güreşçi Delgermaa Enkhsaikhan’ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu: “Kadını bir kenara atmaya çalışanlara cevap olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında şampiyon olduğum için çok gururluyum.” (1 Ekim, Hürriyet Pazar)

- Ali Cengiz grekoromen stilde dünya şampiyonu, Rıza Kayaalp dünya ikincisi olarak kürsüye çıktı. Feyzullah Aktürk serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül olimpiyat kotasını getirdi. Selçuk Can ve Enes Başar da dünya üçüncüsü oldu. Sporcularımız şampiyonada 2’si altın, 7 madalyayla ülkeye döndü.

- Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı ve 6’ncı kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

- Romanya’da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçimiz Nesrin Baş 68 kiloda rakibini 4-0 mağlup ederek, 53 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Zeynep Yetgil ise 53 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

100’ÜNCÜ YIL PEHLİVANI





Ata sporumuz 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 8-9 Temmuz’da Edirne’de düzenlendi. Finalde rakibi İsmail Balaban’ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu ve ilk kez altın kemeri kuşandı.



Yusuf Can Zeybek: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu altın kemeri kuşanmak benim için çok anlamlı ve özel. Çok şükür nasip oldu, bunun için ayrıca gururluyum.”



DALIŞ





106 METREYE DALDI, TARİHE GEÇTİ

Milli dalgıç Şahika Ercümen paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre olan dünya rekorunu 106 metreyle kırarak tarihe geçti. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 metre rekoru geldi. Ercümen, Türkiye serbest dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu oldu.

BADMINTON DA OYNARIZ





OLİMPİYATLARA GİDİYORUZ

- Litvanya’nın Vilnius kentinde gerçekleştirilen U17 Avrupa Badminton Şampiyonası’nda 35 ülkenin kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda Türkiye Avrupa takım ikincisi oldu.

- Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, olimpiyatlara kota puanı veren Uluslararası Belçika Turnuvası’nda tek kadınlarda altın madalyaya ulaştı.

- Hollanda’da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda Halime Yıldız altın madalya kazandı.

100’ÜNCÜ YIL GAZİ KOŞUSU YAPILDI





Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 97’ncisi koşuldu. Yarışı Selim Kaya’nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya’nın yaptığı Urfa Aslanı isimli safkan kazandı.

HALTER

‘HIRSLI VE GÜÇLÜYÜM’

Avrupa Halter Şampiyonası’nda 19 yaşındaki milli sporcumuz Cansu Bektaş, 72 kiloluk kaldırışıyla Avrupa gençler rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Ardından Suudi Arabistan’da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu olduktan sonra yaptığımız röportajda şunları söyledi:

“Arkadaşlarım ‘Benim arkadaşım dünya şampiyonu’ dediğinde gurur duyuyorum, hoşuma gidiyor. Küçükken utanırdım. ‘Nasıl kaldırıyorsun, beni kaldırabilir misin, bir kere kaldırsana, inanmıyorum’ diyenler çok oluyor. Çok nahif göründüğümü de söylüyorlar ama bence değilim. Hırslı ve güçlüyüm.”

YELKEN-KÜREK

DALGALARLA MÜCADELEYİ ONLAR KAZANDI

- Yelkenci Başak Mireli 24 gün süren dalgalarla mücadelesini tamamlayıp tek başına Atlantik Okyanusu’nu geçmeyi başaran ilk Türk kadını oldu.

- Fenerbahçeli milli kürekçi Elis Özbay 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

KARATE

RAKİP TANIMADIK

- Türkiye’ye 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda gümüş madalya getiren milli karatecimiz Eray Şamdan, Avrupa Oyunları’nda erkekler kumite 60 kilo yarı finalde İtalyan karateci Angelo Crescenzo’yu eledi. Finalde Yunanistan’dan Stefan Christos Xenox’la karşılaşan Eray, müsabakadan altın madalyayla ayrıldı.

- Avrupa Oyunları’nda kadınlar kumitede Serap Özçelik Arapoğlu ve Tuba Yakan bronz madalya, erkekler katada Ali Sofuoğlu gümüş madalya aldı. Erkekler 75 kiloda Erman Eltemur ve kadınlar 61 kiloda Gülbahar Gözütok ise bronz madalyanın sahibi oldu. U21 Karate Şampiyonası’nda Gülbahar Gözütok dünya şampiyonluğunu da ülkemize getirdi.

ATICILIK

POLONYA’DAN MUTLU DÖNDÜK

- Polonya’nın Wroclaw şehrinde gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında 10 metre havalı tabancada milli takımı İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade üçlüsü oluşturdu. Milli takım, Almanya’nın ardından ikinci oldu. Atıcılıkta İsmail Keleş altın madalyayı aldı.

- Türkiye’yi kadınlarda Dilara Bedia Kızılsu, Rümeyse Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir temsil etti. Atıcılık Kadınlar Trap Takımı da gümüş madalya kazandı.

MOTORSPOR

TOZUNU ATTIK

- Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 16’ncı ayağı olan Avustralya Grand Prix’sini podyumun ilk sırasında tamamladı.

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz’de düzenlenen 11’inci ayağında ilk yarışı ikinci sırada bitirdi.

SATRANÇ





NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

- Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) ilk kez düzenlediği 2023 Dünya Okullar Takım Satranç Şampiyonası’nda, Türkiye Genç Milli Takımı namağlup şampiyon oldu. Kazakistan’ın Aktau kentinde 53 ülkeden 400’den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada ay yıldızlı ekip tüm müsabakaları kazanarak altın madalya aldı.

E-SPOR





ULUSLARARASI ARENADA İDDİALIYIZ

- Endonezya’nın Jakarta kentinde gerçekleşen organizasyonda toplamda 10 milyon liraya yakın ödül toplayan S2G Esports, Türkiye e-spor tarihinin global arenadaki en büyük başarısına imza atarak dünya şampiyonu oldu.



- Bir diğer turnuva kasımda İstanbul’da düzenlenecek. Oyunculardan Sylas: “Bir kere şampiyon olduk fakat bunu tekrarlamak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ev sahibi olduğumuz organizasyonda tekrar dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Dünyanın son şampiyonuyuz.”



- eFIBA Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa’ya karşı oynanan 3 karşılaşmanın sonunda karşı takımı 2-1 mağlup eden E-Spor Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu.

MUAYTHAI’DE SÜRPRİZ

AVRUPA OYUNLARI’NA DAMGA VURDUK

Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’na 6 isimle katılan Muaythai Milli Takımı’nın tüm sporcuları madalya alınca organizasyona damga vurdu. Avrupa Oyunları’nda ‘muaythai’de 2 altın, 2 gümüş madalya geldi. Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan finalde Polonyalı rakibi Roksana Dargiel’i, 63,5 kiloda da Bediha Taçyıldız, Çekya’dan Tereza Stechoca’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 60 kiloda Kübra Kocakuş, erkekler 60 kiloda Sercan Koç da gümüş madalya aldı. Kadınlar 54 kiloda Ezgi Keleş, erkekler 81 kiloda Enis Yunusoğlu bronz madalyayı boynuna taktı.

BOKSTA BAŞARIYA DOYDUK





RİNGDE DANS ETTİLER

- Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nda boks branşında kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı. Milli boksörümüz kariyerine olimpiyat ve dünya şampiyonluklarının ardından Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi.

- 50 kilodaysa Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı. Fransız rakibi Wassila Lkhadiri’yi tüm rauntlarda yenen Buse Naz altın madalyanın sahibi oldu.

- Fenerbahçeli milli boksör Samet Gümüş finale kalarak 2024 Paris Olimpiyatları kotası kazandı ve gümüş madalya aldı.

- 16 yaşındaki sporcumuz Yoncagül Yılmaz, Romanya’da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu, erkeklerdeyse 75 kilo finale çıkan Fenerbahçeli sporcu Toprak Salman şampiyon oldu.

- 3. Avrupa Oyunları’nda boks branşında kadınlarda Hatice Akbaş, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkına kavuştu. 60 kiloda mücadele eden milli boksör Gizem Özer çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Hanna Okhrei’yi yenerek yarı finale yükseldi ve 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmayı garantiledi. Tuğrulhan Erdemir de yarı finalde bronz madalya kazanarak olimpiyat biletini kaptı.

KICK BOKS





RİNGDEN MADALYAYLA İNDİK

- Milli sporcumuz Emine Arslan, Avrupa Oyunları’nda kadınlar kick boks ‘full contact’ 52 kilo finalinde İtalyan rakibini 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

- ’Point fighting’ kategorisinde kadınlar 60 kiloda Funda Güleç erkeklerde 84 kiloda Cevat Kır, ‘light contact’, erkekler 79 kiloda Recep Men bronz madalya kazandı.

YÜZME





DENİZLERİ AŞTIK, REKOR DA KIRDIK

- 22 yaşındaki yüzücümüz Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.

Aysu Türkoğlu: “Türk bayrağını açtığım an en gurur verici andı, bunu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yapabilmiş olmak çok kıymetli.”

-18 yaşındaki milli yüzücümüz Merve Tuncel, Sırbistan’daki Avrupa Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

- Japonya’da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden 16 yaşındaki milli sporcumuz Ece Üngör kadınlar solo kategorisinde 10’uncu sırada yer aldı.

- Yüzücü İrem Sönmez, Maltepe Belediyesi’nin organizasyonuyla Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla 500 metrelik alanda aralıksız 24 saat boyunca yüzdü.

- Milli yüzücümüz Ada Zehra Anlatıcı, İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda 200 metre kurbağalamada rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Ada Zehra Anlatıcı: “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında olması başarımı ve gururumu ikiye katladı.”

‘BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’



DR. OSMAN AŞKIN BAK-GENÇLİK VE SPOR BAKANI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Geçmişten bugüne yolculuk ettiğimizde arkamızda nice başarılar, nice madalyalarla unutulmaz iz bıraktığımızı görüyoruz.

Milli sporcularımız ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırıyor. 100 yıllık süreçte futboldan voleybola, güreşten cimnastiğe kadar her branşta önemli başarılar kazanıldı.

Son yıllarda elde edilen başarıların temelindeyse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son yıllarda yapılan tesisleşme hamlesi yatıyor. Türkiye’nin dört bir yanı spor tesisleriyle donatılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen projelerle sporda başarının önündeki engeller aşıldı. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM), Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Milli Sporcu Bursu, spor federasyonlarının sayısının arttırılması, amatör kulüplere sağlanan destekler gibi pek çok uygulamayla sporcularımızın gelişimine katkı sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sürdürülebilir başarıyı yakalamak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yüzyılda daha büyük başarılar kazanacağımıza yürekten inanıyorum.