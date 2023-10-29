Bu rollerin sorumluluğu büyük!

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Kurtuluş mücadelesini ve Cumhuriyet tarihimizi anlatan 4 yeni film bizi memleketimizin en büyük kahramanlarıyla buluşturuyor. 13 Ekim’de seyirci karşısına çıkan ‘Zübeyde: Analar ve Oğullar’, 27 Ekim’de vizyona giren ‘Son Akşam Yemeği’ ve 3 Kasım’da üç filmden ilkini izleyeceğimiz ‘Atatürk 1881-1919’ o yıllara ışık tutuyor. 2024’te gösterilmesi planlanan ‘Zaferin Rengi’nden bahsetmeden de olmaz. Bu yapımlarda izleyeceğimiz oyuncuları bugüne kadar nerelerde gördüğümüzü hatırlayalım…

‘İNANILMAZ BİR MUTLULUK YAŞADIM’

Yönetmenliğini Cenk Yaz’ın yaptığı ‘Zübeyde: Analar ve Oğullar’ filminde Aslıhan Güner, Alican Yücesoy, Devrim Nas ve Emre Kınay gibi isimler oynuyor. Sinema yazarımız Uğur Vardan filmle ilgili “Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın öyküsü eşliğinde hem tarihsel dönemeçlere uğruyor hem de hasret dolu bir ana-oğul ilişkisini anlatıyor” yorumunu yapıyor.

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Aslıhan Güner filmde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım rolünde. 8 Ekim’de Hürriyet Pazar ekinde yayımlanan, Hakan Gence’yle yaptığı söyleşide Güner şunları anlatmıştı: “Menajerim Atatürk’ün annesinin hayatının çekileceğini söyledi. İnanılmaz mutlu oldum. Atatürk ile ilgili çok film çekildi ama annesinin hayatını hiç bilmiyoruz. Okul kitaplarında okuduğumuz kadar bilgimiz vardı. Bu sebeple de bana çok kıymetli geldi.”

Güner’i ‘Selena’ (2004), ‘Sevda Çiçeği’ (2006), ‘Her Şey Yolunda Merkez’ (2013), ‘Diriliş Ertuğrul’ (2017), ‘Uzak Şehrin

Masalı’ (2021) gibi dizilerle tanıdık. Ayrıca ‘Selam: Bahara Yolculuk’ (2015), ‘Akıllara Seza’ (2019) ve ‘Prestij Meselesi’ (2023) gibi filmlerde de rol aldı. Filmde Atatürk’ü canlandıran Alican Yücesoy’u ise ‘Son Osmanlı Yandım Ali’ (2006), ‘Eyvah Eyvah’ (2010), ‘Karadayı’ (2014) ve ‘Yılbaşı Gecesi’ (2023) gibi filmlerle tanıdık. Ayrıca onu ‘Pilli Bebek’ (2003), ‘Gurbet Yolcuları’ (2007), ‘Bir Başkadır’ (2020) ve ‘Ben Gri’ (2022) dizilerinde de izlemiştik.

‘MOTİVASYONUM LAYIK OLABİLMEK’

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ‘Atatürk 1881-1919’da Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya ve Esra Bilgiç gibi isimler oynuyor.Üç filmden oluşan yapımın ilki Ulu Önder’in çocukluğuyla başlayan ‘Atatürk’. Film Milli Mücadele’ye giden yolda bir kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. İkinci film Ocak 2024’te, üçüncü film de yine aynı yıl içinde vizyonda olacak. Sinema yazarımız Uğur Vardan şu ana kadar bu kulvarda yapılmış en iyi film unvanını hak ettiğini söylüyor.

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Filmde Atatürk’ü canlandıran Aras Bulut İynemli ise galadaDHA’ya verdiği röportajda “Sorumluluğu çok büyük bir projenin içerisindeyim. Dünyanın en büyük liderlerinden birinin hikâyesini anlattık. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğini oynamak gibi bir şansa eriştim. O yüzden tek bir motivasyonum vardı; layık olabilmek” diyor. İynemli’yi ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ (2010) dizisiyle tanıdık. Ardından ‘Muhteşem Yüzyıl’ (2013), ‘İçerde’ (2016), ‘Çukur’ (2017) ve ‘Çarpışma’ gibi yapımlarla popülerlik kazandı.

‘Atatürk’ filminde Zübeyde Hanım’ı Songül Öden canlandırıyor. Bu rolü büyük bir gururla oynayacağını söyleyen Öden, ‘Gümüş’ (2005) dizisiyle ünlü oldu. Öden’i ‘Umutsuz Ev Kadınları’ (2011), ‘Beni Çok Sev’ (2021), ‘Uysallar’ (2022) dizilerinde ve ‘72. Koğuş’ (2011), ‘Ekşi Elmalar’ (2016) gibi filmlerde izledik.

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Mehmet Günsür filmde Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’yi canlandırıyor. Adını ilk kezFerzan Özpetek imzalı ‘Hamam’ filmiyle duyuran oyuncu ‘Anlat İstanbul’ (2005), ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ (2011), ‘Unutursam Fısılda’ (2014) gibi filmlerle, ‘Muhteşem Yüzyıl’ (2012), ‘Fi’ (2017), ‘Atiye’ (2019), ‘Arayış’ (2023) gibi dizilerle seyirci karşısına çıktı.

‘TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU’

Levent Onan’ın yönettiği ‘Son Akşam Yemeği’ filminde Onur Tuna, Engin Şenkan, Pelin Akil, Azra Aksu ile Necip Memili oynuyor. Uğur Vardan filmin konusunu şöyle özetliyor: “Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce, bütün bir gün boyu Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananlar ana karakterlerden Ahir Usta’nın Çanakkale cephesinde yaşadıkları eşliğinde anlatılıyor.”

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Filmde Mustafa Kemal Atatürk’e Onur Tuna hayat veriyor. Ünlü oyuncu Hakan Gence’yle geçen ay yaptığı söyleşide “O kadar güzel ve kendi içinde bir hikâyeydi ki... Halk üzerinden Atatürk’ü anlatan bir hikâye. Tüylerim diken diken oldu” demişti.

Hayranlarının ‘mavi gözlü dev’ lakabını verdiği Onur Tuna’yı ‘Hayat Devam Ediyor’ (2011), ‘Yasak Elma’ (2018), ‘Mucize Doktor’ (2019) ve ‘Mahkûm’ (2021) gibi dizilerde izledik. Ayrıca ‘Bir Küçük Eylül Meselesi’ (2014), ‘Ağır Romantik’ (2018), ‘Dilemma’ (2021) ve ‘Benden Ne Olur’ (2022) filmleriyle de beyazperdede boy gösterdi.

‘ZAFERİN RENGİ’ SENEYE GELİYOR

Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Gonca Vuslateri gibi isimlerin oynadığı ‘Zaferin Rengi’ filmininse gelecek sene vizyona girmesi bekleniyor. Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı filmin konusu aslında Cumhuriyet tarihinin önemli spor başarılarından, Fenerbahçe’nin katıldığı ‘General Harrington Kupası’ etrafında şekilleniyor.

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‘Zaferin Rengi’nde Atatürk’ü ‘Dedemin İnsanları’ (2011), ‘Kaybedenler Kulübü’ (2011), ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ (2011) gibi filmlerle tanıdığımız Yiğit Özşener canlandırıyor. Halide Edip Adıvar’ı oynayacak kişiyse ‘Asi’ (2008), ‘Kış Masalı’ (2009), ‘Küçük Ağa’ (2014), ‘Siyah Beyaz Aşk’ (2017), ‘Kuş Uçuşu’ (2022), ‘Mezarlık’ (2022) gibi yapımlarda izlediğimiz Birce Akalay. Akalay’ın yeni dizisi ‘Bir Derdim Var’ gelecek ay Kanal D’de başlayacak.