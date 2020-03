Birlikte yatmak ya da yatmamak...

AYIRIN

Birlikte uyumaktan ziyade iyi ilişki yaşamak önemli

Psikoterapist Uzm. Dr. Filiz Kaya

Araştırma sonuçlarına baktığımızda iki kişinin aynı yatakta uyuması, ilişkiden memnun olma açısından belirleyici bir önem taşımıyor aslında. Ama çiftin güne birlikte başlaması ve bitirmesi yakınlığı arttıran paylaşımlar. Uyurken birbirine dokunan, sarılan çiftlerin cinsel yaşamlarının daha iyi olduğu sonucunu veren çalışmalar da var. Aynı yatakta uyunması belirleyici görünmese de tensel teması sürdürmeyi sağlamak açısından önemli. Uyandığımızda yanımızda yatan kişiye ilgiyle bakmak birçok iyi olasılığı barındırıyor. Dolayısıyla çiftlerin birlikte uyumasını öneriyoruz. Ancak aslında çiftin geceleri birlikte uyuyup uyumadığından çok iyi bir ilişki yaşayıp yaşamadığı önemli. Çünkü, iyi ilişki yaşamak ömrü uzatan bir şey. Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Sağlıklı ve uzun ömrü neyin sağladığına bakıldığında mutlaka iyi ilişkiler ortaya çıkıyor. İyi bir ilişki için yaptığımız küçük şeyler; birbirimize yöneldiğimiz, karşımızdakini ilgiyle dinlediğimiz her an daha iyi bir ilişki yaşamamıza katkı sağlıyor. Hepimizin enerjisini iyi bir ilişki yaşamaya ayırması çok önemli.

Çiftler yalnız uyuyarak ilişkiye mutluluk getirebilirler



Amerikan Hastanesi Uyku Bozuklukları Ünitesi Dr. Seçil Bahar



İyi bir uyku hem beden hem ruh sağlığımız için temel bir ihtiyaç. Yatak odasının karanlık ve sessiz olması, yatak odasında TV, cep telefonu bulundurmamak gerekiyor. Benzer biçimde, yalnız yattıklarında rahat uyuyan kimseleri zorlamamak gerekiyor. Çünkü daha mutlu ve sağlıklı bireyler olarak günlük hayatta, ilişkilerinde karşılarındakileri daha mutlu edebilirler.

İhtiyaç olsa ayrı uyumayı teklif edebilirdim ama...



Oyuncu Pelin Akil Altan



Uyku evet çok çok önemli. Hatta bebekler olmadan önce uykunun kıymetini pek bilmiyormuşum diyebilirim. Gece de ara ara uyandıklarını düşündüğünüzde bana kalan uyku zamanını karanlık, sessiz bir odada en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Şanslıyım ki Anıl horlamıyor ve çok hareket etmiyor uyurken. Ama düşünüyorum öyle olsaydı, özellikle uykuya hasret kaldığım şu dönemlerde üzülerek de olsa ayrı uyumayı teklif edebilirdim. Tabii o şekilde de çok huzurlu olabileceğimi sanmıyorum.

İnsan bazen yalnız uyumak isteyebilir



Oyuncu Müge Boz



Bence önemli olan, çiftlerin ayrı yatabilme haklarının ve özgürlüklerinin olması. “Bu gece ben tek başıma uyumak istiyorum” dendiğinde karşı tarafın “Acaba bir sorun mu var, beni artık sevmiyor mu?” diye düşünmemesi gerekiyor. Çünkü insan bazen de tek başına uyumak isteyebilir, şöyle yayıla yayıla. Sürekli tek yatmak olmaz ama sarılarak uyumanın da keyfine paha biçilemez. En iyisi denge!

AYIRMAYIN

Herkese uygun bir ilişki modeli yok

Psikiyatr Prof. Dr. Şahika Yüksel

Birlikte yaşayan insanların üzerinde anlaştığı bir yaşam tarzı belirlenmeli. Tek tür, herkese uygun bir ilişki modeli ya da belirli kurallar yok. Birlikte yatmak, uyku gibi temel bir işlevin kalitesini belirliyor. Birlikte uyumakta; muhabbet, özel paylaşımlar ve cinsellik de var. Yastık sohbetlerinin rahatlığı ve keyfi yatak odası dışında zor bulunur.

Ayrı odalara, yataklara sahip olmak, istekler farklı ise olumsuzluk işareti. Ama eminim aralarındaki tek uyuşmazlık ayrı uyumak değildir. Biri mutlaka birlikte uyumak, diğeri ayrı yatmak istiyorsa bu bir sorundur. Tabii beraberliklerin farklı devrelerinde farklı tercihler de olabilir. Her ayrı uyuma, ilişkinin kötü gittiği anlamına gelmez yani.

‘Sen git, ben sonra gelirim’ demeyin, yatağa her zaman birlikte gidin

Psikoterapist Dr. Obengül Ejder

Anneannemin uzun yastıkları vardı eskiden, yeni evlenecek kızların ilk çeyizlerinden biriydi. Tek kişilik yastıklara ‘küstüm yastığı’ denilirdi. “Küsenler yastıklarını ayırsın ama asla yataklarını ayırmasın” derdi anneannem. Düğünde çifti tebrik etmeye gidenler “Allah bir yastıkta kocatsın” diye dua ederlerdi. Evliliğin temel kurallarından biridir birlikte yatmak. Çiftin hem duygusal hem de bedensel olarak birbirlerine yakın olabilmelerinin yoludur. Seanslarımda birçok çiftin aile öyküsünü alırken, anne ve babalarının da kendilerinin de sıkça yatak ayırdıklarını, hatta uzun yıllar çocuklarıyla birlikte yatanlar olduğunu öğreniyorum.

◊ Yaşınız kaç olursa olsun eşinizle birlikte yatın.

◊ Yatak odanızı günlük yaşam alanınız haline getirmeyin.

◊ Eşinizi yatağa yalnız göndermeyin.

◊ Yatak odanızı mahrem tutun.

◊ Yatağa elektronik cihaz götürmeyin.

◊ İnternette sörf yapmayın, sosyal paylaşım sitelerini yatağınıza taşımayın.

◊ Problemlerinizi yatakta konuşmayın.

◊ Horluyor, çok dönüyor gibi bahanelerle yatağınızı ayırmak yerine, sağlık problemlerinizi çözün.

◊ Yatağınızı misafirlere vermeyin.

◊ Yatak odasında kavga etmeyin.

◊ Kavgadan sonra çocuklarınızla yatmayın. Çocuklarla uyumayı cinsel birliktelikten kaçmak için kullanmayın.

Yatakları ayırmak yerine rahatsız eden sağlık problemine çözüm bulun

Yeditepe Üniversitesi Uyku Bozuklukları Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi

Uyku, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez fizyolojik bir süreç. Günümüzde yoğun çalışma temposu nedeniyle çalışan insanların çoğu hafta içi uyku için yeterli zaman bulamıyor ve bu nedenle gün içinde uykusuz ve yorgun hissediyorlar. En son 2014’te yayımlanan ‘3. Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflaması’na göre 7 ana grupta yaklaşık 80 adet uyku bozukluğu türü var. Bunlar arasında en sık görülenler horlama, uyku apnesi ve periyodik bacak hareketleri. Bu bozukluklar eşlerin uyku kalitesini etkiliyor elbette. Bunlar önemli sağlık sorunlarına yol açmakla birlikte tedavi edilmeleri mümkün. Tedavi ise hem kişinin sağlığına kavuşmasını sağlar hem de yatakların ayrılmasını engeller.

Bence böyle söyleyenler bizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar

Şarkıcı Yeşim Salkım



Geleneklerimize ve bütün öğretilere baktığımızda duyguları yaşamak adına insanın insana teması olmalı bana göre. Belli bir yaştan sonra

ayrı uyumak gerekiyor. Çünkü horlama ve üşüme problemleri başlıyor. Ama genç çiftlerin ayrı uyuması doğru değil. İnsanın eşiyle birlikte uyuması tensel temas ve cinsellik açısından da önemli. Bu tür söylemlerle bizi yalnızlaştırmaya çalıştıklarını düşünüyorum.

Birlikte uyuyun, birlikte uyanın

İlişki terapisti Dr. Stan Tatkin

Fiziksel ihtiyaçlar kadar, duygusal ihtiyaçlar da uyku düzenini etkiliyor. Birlikte uyumak çiftlerin duygusal ve güvenli bağları için önemli. Eşlerin kendilerini güvende hissetmeleri, nasıl uyuduklarıyla çok ilişkili. O nedenle mutlaka partnerinizle birlikte uykuya gidin ve uyanın. Bunu tıpkı bir uçağın iniş ve kalkışı gibi düşünebilirsiniz. Güne başlarken ve günü bitirirken mümkün olduğunca birlikte olmak, tüm günün nasıl geçtiğini etkiler. Birlikte uykuya dalmasanız bile birbirinize dokunarak, konuşarak veya müzik dinleyerek sessiz zaman geçirin. Önemli olan; yatıştırıcı, güven verici ve çiftlerin birbirlerini öncelik haline getireceği şekilde iletişim kurmasıdır.

(Dünyaca ünlü ilişki terapisti Dr. Stan Tatkin 21 Mart’ta İstanbul’a geliyor.)

Eşimle uyumak bana huzur ve güven veriyor

Oyuncu Anıl Altan

Beraber uyumayan ama birbirini çok seven tanıdıklarım var. Ne hissettiğimi ve bana hangisinin daha iyi geldiğini söyleyecek olursam, eşimle beraber uyumak diye cevap verirdim. Daha huzurlu oluyorum, güven hissiyle doluyorum. Güne onunla başlamayı seviyorum. Yorucu bir günün ardından birbirine sarılıp o birlik, bütünlük hissiyle uykuya dalmak, sevdiğinin yanında olduğunu bilmek daha kaliteli ve stressiz bir uykuya hazırlıyor.

İyi bir uyku için yatakları ayırın

Mehmet ÖZ / moz@hurriyet.com.tr

Bu yöntem kulağa başta çok katı gelse de aslında değil. Çünkü araştırmalara göre uykusuzluk, uzun vadede ilişkiniz için daha tehlikeli.

Horlayan bir partneriniz mi var? Veya uykusunda konuşan? Bacaklarını tekmelemeden duramıyor mu? Yoksa bunların hepsi mi? Artık bu konuda kendinizi rahat bırakın çünkü sırf çift olduğunuz için güzel bir gece uykusundan fedakârlık etmeniz gerekmiyor.

Nasıl mı? Hem uykunuzu hem de evliliğinizi koruyacak bir çözüm var: Yatakları ayırmak. Bu yöntem kulağa başta çok katı gelse de aslında değil. Çünkü araştırmalara göre uykusuzluk, ilişkiniz için daha tehlikeli. 2013’te Social Psychological and Personality Science dergisinde yayımlanmış bir araştırmaya göre az uyuyan çiftlerin kavga etme sıklığı çok daha fazla.



Her 10 çiftten 1’i ayrı uyuyor



Bu konu çok konuşulmasa da çiftler arasında yatakları ayırma isteği giderek yükseliyor. Amerikan çiftleri üzerinde yapılan bir ankete göre her 10 çiftten 1’i ayrı odalarda uyuyor ve her 10 çiftten ikisi evlerinde 2 adet yatak odası olmasını istiyor. İnsanların partnerleriyle birlikte uyuma konusundaki en büyük şikâyetleri arasında horlama, ideal oda sıcaklığının kaybolması, eşin sürekli hareket etmesi ve kendisi için yeterince alana sahip olamamak bulunuyor.

Biliyoruz ki iyi bir gece uykusu almak genel sağlık durumumuz için de hayati. Gün içinde daha enerjik olmamızı ve beyin fonksiyonlarımızın devamını sağlıyor. Eğer kronik olarak uykusuz kalırsak iyi bir partner, ebeveyn ve iş arkadaşı olmamız da zorlaşıyor. Günde en az 7 saat uyumak diyabete, obeziteye, kalp ve böbrek hastalıklarına ve hatta kireçlenmeye karşı koruyucu görev yapıyor. Yani eğer beraber paylaştığınız yataktan başka bir yatağa taşınmak uykunuzu iyileştirmeye yarayacaksa denemeyi düşünebilirsiniz.

Bu konuyu nasıl gündeme getirmelisiniz?

Ayrı uyuma isteğini dile getirmek, sanki partnerinizi reddediyormuş gibi görünebilir. Ama ille de bu şekilde olmak zorunda değil. Konuşmayı başlatmak için size yardımcı olabilecek beş faydalı ipucu:



1. Suçlamamak için ‘biz’ diye hitap edin:

Konuşmaya “Sen horluyorsun, benim uyumaya ihtiyacım var” gibi bir cümleyle başlamayın. Bunun yerine “Son zamanlarda iyi uyuyamıyoruz” gibi bir cümle deneyin.



2. Kırgınlığı önlemek için dürüst olun:

Partnerinizi suçlamak için ‘biz’ demeniz gerekse de sorunlarınızla ilgili dürüst olun ve yalan söylememeye çalışın. Yalan yalnızca ileride daha çok soruna sebep olur.



3. Yaratıcı çözümler deneyin:

Eğer partneriniz ayrı uyumak istemiyorsa, aynı odada ayrı yataklarda uyumayı önerin ve duruma yardımcı olup olmadığını görün.



4. Dikkatli hareket edin:

Yatak ayırma sürecine başlarken haftada yalnızca iki veya üç gün ayrı yatın ve nasıl ilerlediğini görün.



5. Yakınlaşmayı önceden planlayın:

İlişkinin yolunda gitmesi için yakınlaşmak ve cinsellik önemli. Eğer geceleri uykudan önce bu şekilde yakınlaşıyorsanız, planlamanızı ona göre yapın ki ilişkinizin samimiyetini kaybetmeyin.