Bağışıklık en önemli kalkanımız

Haberin Devamı

Sağlıklı bakteri için kefir, C vitamini için kivi

Diyet ve beslenme uzmanı Elif Nida Zafer

Kefir: İçeriğindeki canlı faydalı bakterilerle sindirim sistemimizi düzenler. Kefir tüketimi yine faydalı bakteri içeriği sayesinde virüslerle savaşarak bağışıklığı güçlendirir, grip ve soğuk algınlığını önler. Kefir sevmeyenler bir bardak kefiri yarım muzla blender’dan geçirip üzerine tarçın serperek lezzetli hale getirebilirler.



Zerdeçal: Vücudu toksik etkilerden koruyan bu ‘sarı mucize’ bağışıklık sistemini aktive eder ve sağlıklı hücrelerin yok olmasını engeller. Hastalıkların iyileşmesini hızlandırır. Antioksidan içeriğiyle iltihap önleyicidir. Her gün tüketebilirsiniz; bir bardak suyla bir parça zerdeçal kökünü kaynatın, içine limon ve bal ekleyerek için.



Kırmızıbiber: Yüksek C vitamini, ‘beta karoten’ ve acılığını veren kapsaisin içeren kırmızıbiber bağışıklığı kuvvetlendirir, kan dolaşımını hızlandırır. Aynı zamanda antioksidan deposudur, vücut direncini arttırır. Migreni önler, ağrıları dindirir. Közleyip yoğurtla karıştırarak da yiyebilirsiniz.

(07.11.2020, Hürriyet Cumartesi)

Haberin Devamı

Antioksidandan zengin çikolata ve yabanmersini

Diyet ve beslenme uzmanı Ömür Karamahmut

Bitter çikolata: ‘Teobromin’ denen antioksidan yönünden zengindir. Bu özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalığa sebebiyet veren serbest radikallere karşı korur. Sade kahvenin yanında iki-üç kare yiyebilir, yulafla hazırladığınız bir kahvaltı kâsesine yine üç kare ekleyebilirsiniz.



Sarımsak: Kükürt, aminoasit, magnezyum ve çinko gibi mineraller, A, B ve bolca C vitamini içerir. Antibakteriyel özelliği sayesindeyse vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Vücut direncini arttırarak kolayca hastalanmanın önüne geçer. Çorbalarınızın içine veya diğer yemeklere ekleyerek bol bol tüketebilirsiniz.



Yabanmersini: ‘Flavonoidler’ ve antioksidanlar yönünden zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve soğuk algınlığının önlenmesinde etkisi büyüktür. Yoğurda ekleyerek kahvaltılarda yiyebilir veya sağlıklı bir keke şeker yerine ekleyebilirsiniz

(07.11.2020, Hürriyet Cumartesi)

Haberin Devamı

Badem, muz, ananas, ceviz, fındık, kakao...

Nörolog Prof. Dr. Derya Uludüz

“Bağışıklık sistemimiz için güçlendirilmesi gereken en önemli bölge sindirim sistemi. Zira sindirim sistemimiz bağışıklığımızın yüzde 70’ini oluşturuyor. Sindirim sisteminde bağışıklıktan sorumlu olan ‘GALT ordusu’ var. Bu ordu emirleri direkt beyinden alır ve herhangi bir tehlikeye karşı beyin bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı maddeler salgılar. İşe önce sindirim sistemimizi güçlendirmekle başlamalıyız. Bunun için pro ve prebiyotiklerden zengin beslenmek önemli. Beyin ve bağışıklık sistemi ilişkisinde bir diğer nokta stres seviyenizdir. Stresli bir hafta geçirdiğinizde kortizol tavan yapıyor ve bağışıklık sisteminizi altüst ediyor. Sabah boğaz ağrısıyla kalkıyorsunuz, gün sonu burun akmaya başlıyor. İçinde triptofan olan besinlere yönelin. Çünkü ‘triptofan’dan serotonin üretiliyor, yani ‘mutluluk hormonu’. Badem, ananas, ceviz, muz, kakao, fındık, fıstık... Kakaodaki ‘bioflavonoid’ adlı madde de kortizol seviyesini dengeliyor.

(07.11.2020, Hürriyet Cumartesi)

Haberin Devamı

‘Çocuklar günde 5 porsiyon sebze meyveyle hayvansal gıda tüketmeli’

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uğraş

Çocuklar günlük meyve-sebzesini tüketmeli ve mutlaka karbonhidrat almalı; her gün hayvansal veya bitkisel protein içeren bir yemek yemeli.

Küçük çocuklar C ve D vitamini içeren şurupları, daha büyükler tablet veya efervesan tabletleri kullanabilir.

COVID esnasında çocuğunuzda iştah artışı varsa meyve-sebzeyle bu iştahı doyurabilirsiniz. İştahsızlığı olanlar için karbonhidrat ve protein miktarını biraz daha arttırmalarını tavsiye ediyoruz.

(Gizem Coşkunarda)

‘Hafif yiyin, rahat uyuyun’

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece

Kilo verin... Kilo verince solunum düzelecek ve uyku daha dinlendirici olacaktır.

Yatmadan dört saat önce içki içmeyi bırakın. Aşırı alkol uykuda solunum durmalarını arttırır.

Yemeğinizi yatmadan en az üç saat önce yiyin. Sindirim sisteminin çalışıyor olması uyku kalitesini düşüren bir etkendir.

Akşam yemeklerinde yağlı ve baharatlı yemeklerden kaçınmaya, hafif yemeye çalışın.

(10. 01. 2021, Hürriyet Pazar)

Haberin Devamı

‘Stres en büyük düşman’

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya

Kronik strese bağlı olarak kortizol hormonu artıyor. Bu da kronik inflamasyon nedeni. .

Gün içinde yeterli miktarda su içmek çok önemli. Kışın soğuk havalarda çok susamasanız bile günde 8-10 bardak su için.

En önemli bağışıklık sistemi koruyucusu harekettir. Dünya Sağlık Örgütü, haftada 75-150 dakika egzersiz öneriyor.

(10. 01. 2021, Hürriyet Pazar)

'Paketli gıdalardan uzak durun’

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Aytül Gencer

Kahvaltıyı avokado, yumurta ve taze yeşillikler ya da chia tohumu, badem ve bitkisel sütle yapabiliriz.

Uyandıktan yaklaşık 2 saat sonra 1 fincan sade filtre kahve ya da sade Türk kahvesi içebiliriz.

İçeriğinde ‘e’ ile başlayan sayıların olduğu tüm paketli gıdalardan ve şekerden uzak durmalıyız.

Su plastik şişeden içilmemeli. PH’ının 7.5-8 olmasına dikkat edilmeli.

(04.12.2021, Hürriyet Cumartesi)



NEYİ NEYLE TÜKETMELİ?



ZERDEÇAL-KARABİBER

Zerdeçal, antioksidan kapasitesi yüksek ‘kurkuminoid’ adlı bileşiklere sahip. Karabiberdeki ‘piperin’ adı verilen maddeyse zerdeçalın emilimini arttırarak vücut tarafından kullanıma hazır hale getiriyor.



BALIK-LİMON

Limondaki C vitamini ve antioksidanlar balığın içindeki omega-3 kullanımını arttırıyor.



KEMİKLİ KUZU-SALATA

Kırmızı et gibi demir kaynakları C vitamini içeren yiyeceklerle beraber tüketilirse emilimi kolaylaşır.

(04.12.2021, Hürriyet Cumartesi)

Haberin Devamı

‘Yeşil yapraklıları eksik etmeyin’

iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya

Yoğurt, kefir gibi probiyotik içeriği yüksek gıdalar virüs ve bakterilere karşı bariyer oluşturur.

Kırmızı et demir içerir ve hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Havuç, rengini aldığı ‘beta-karoten’den’ ve A vitamininden zengin olmasıyla kıymetli bir antioksidan.

Balık, içerdiği omega-3 yağ asitleriyle kalp-damar sağlığı için önemli.

C vitamini kaynağı olan pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeleri alışveriş sepetimizden eksik etmeyelim.

(04.12.2021, Hürriyet Cumartesi)