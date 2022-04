Ayrılık da sevdaya dahil mi yoksa ‘ex’ten ‘next’ olmaz mı?

Haberin Devamı

Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in aşkları 2002’de ‘Gigli’ filminin çekimlerinde başladı. O dönem Lopez ikinci albümü ‘J.Lo’ ve romantik komedi ‘The Wedding Planner’ ile hem albümü hem filmi aynı anda bir numara olan ilk kadın yıldızdı ve ikinci kocası Cris Judd ile evliydi. Affleck ise Gywenth Paltrow’dan yeni ayrılmış, cebinde ‘Good Will Hunting’den kazandığı En İyi Senaryo Oscar’ı ve yeni yeni edindiği esas erkek statüsüyle başka bir dağın zirvesindeydi. Kasım 2002’de Lopez’i J.Lo yapan o meşhur şarkı, ‘Jenny from the Block’ın klibinde beraber oynadılar. Klip ikilinin üzerindeki paparazzi baskısını anlatıyor ve ‘Bennifer’ aşkının belki de en ikonik sahnesinde Affleck’i bir yatın güvertesinde J.Lo’nun poposunu öperken gösteriyordu. Affleck yıllar sonra videonun ilişkisine dair en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyecekti. Ama henüz değil! Önce 2.5 milyon dolarlık pembe bir elmasla nişanlanacaklar, sonra evlilik teklifini en ince detaylarına kadar anlattıkları röportajlar vereceklerdi. Henüz işler yolundaydı.

18 sene önceki gibi basketbol maçlarını beraber izliyor, “İkinci bir şans elde etmek çok nadir” diyorlar.Ta ki 2003 yazına kadar. Affleck’in aldatma haberleri çıkacak, sonra ‘Gigli’ ve ikinci filmleri ‘Jersey Girl’ (Babasının Kızı) arka arkaya gişede patlayacak ve Bennifer, Eylül 2013’te, düğün gününden sadece birkaç gün önce, medya baskısını sebep gösteren bir açıklamayla düğünü ertelediklerini duyuracaktı. Ocak 2004’te bu sefer Lopez’den açıklama gelecekti; nişanı sonlandırmıştı, basından özel hayatına saygı istiyordu. Basın bu saygıyı elbette göstermedi. Tabloid ve paparazzi kültürünün patladığı yıllardı. Bennifer medyanın meşhur çiftlere isim takma akımının ilk örneği, Lopez ve Affleck de susmak bilmedikleri röportajları, boy boy gözüktükleri kırmızı halılarla oyunun gönüllü bir parçasıydı. Belki de medyanın ne kadar ırkçı ve cinsiyetçi olacağını onlar bile tahmin edememişlerdi. Lopez’e ‘hizmetçi’ yakıştırmaları yapılıyor, ‘South Park’ Latin kökeniyle dalga geçerken ‘kötü kalpli o...’ diye hakaret ediyordu. Lopez o günleri anlatırken “Korkunçtu” diyecekti. “Eleştiriler ilişkimizi mahvetti.”

Affleck, Lopez küvetteyken dizüstü çöküp egosu kadar büyük yeşil bir elmas yüzükle evlenme teklif etti.

Ayrılıktan çok kısa bir süre sonra Lopez, Marc Anthony ile, Affleck de Jennifer Garner ile çıkmaya başladı ve böyle hikâyelerde sıkça gördüğümüz gibi ikisi de hızlıca evlendi ve çocuklandı.Affleck 2013’te yönettiği ‘Argo’ filmiyle En İyi Film Oscar’ını kazansa da daha çok alkol ve kumar bağımlılığı ve defalarca girip çıktığı rehabilitasyon programlarıyla anılır oldu. Ona verilen tüm fırsatları tüketmiş orta yaşlı beyaz erkeklerin sembolü haline geldi. Öte yandan kariyerini borçlu olduğu Harvey Weinstein’ın tecavüzcülüğünü bilip sustuğu iddia ediliyor ve 2003’te Hilarie Burton’a uygunsuz davrandığı görüntüler #MeToo konusu oluyordu. Affleck ve onu toparlayan güç olarak görülen Garner 2018’de boşandı.



İkinci sezon başladı...



Lopez de bir kariyer duraklamasına girdi. 2011’de ‘American Idol’a jüri olana kadar pek sesi çıkmadı. Aynı yıl boşandı. Kariyerinin ikinci baharı 2019’da ‘Hustlers’ filmiyle geldi. Kıdemli bir striptizciyi canlandırdığı performansının Oscar’a aday olmaması büyük eleştiri topladı. Lopez, 2020’de Super Bowl’da Shakira ile yaptığı şovla uzun bir kariyerin, 50 yaşında fıstık gibi görünmenin ve sebat etmenin poster kızı olarak yine zirvedeydi. 2021 Nisan’da nişanlısı beyzbol yıldızı Alex Rodriguez’den ayrıldı. Temmuz’da St. Tropez’de doğum gününü kutlarken yanında Ben Affleck vardı. J.Lo ikisinin öpüşürken bir resmini Instagram hesabından yayımlayarak Bennifer’ın ikinci sezonunu ilan etti. Birkaç gün sonra Monaco’da bir yatta, ‘Jenny from the Block’ klibinin meşhur sahnesi tekrar edecek, internet ‘delirecekti’.



Lopez de dünyaya ne ifade ettiklerinin farkındaydı. People’a verdiği röportajda “Gerçekten sevdiğin birini bulmak ve ikinci bir şans elde etmek çok nadir ve biz bunun kıymetini biliyoruz” diyordu.

‘Jenny from the Block’ klibinin o meşhur sahnesi tekrar edilince internet ‘delirdi’. Pandeminin ortasında eski sevgiliye “Nasılsın” mesajı atan milyonlar, dayanamayıp ilk aşkının sosyal medyasını yoklayanlar, içinde bir yerlerde hep bir ‘acaba’ taşıyanlar, her şeyin berbat gitmesinden usanıp hayatın son ‘normalmiş gibi’ zamanına, 20 yıl öncesine nostaljiyle bakanlar için ‘Bennifer 2.0’ tutunacak bir daldı.9 Nisan’da Instagram hesabından “Çok önemli bir duyurum var!” dedi. Ne olduğunu öğrenmek isteyenler internet sitesine gidip haber bültenine üye olmak zorundaydı. Bir zamanlar tabloid basınına oyuncak olan çift, bu sefer ilişkilerinin ne kadar değerli bir içerik olduğunun farkında, en ufak bir kırıntıyı bile bedava vermemeye kararlıydı. Jennifer Lopez videoda Affleck’in o küvetteyken dizüstü çöküp (Affleck’in egosu kadar büyük) yeşil bir elmas yüzükle evlenme teklif ettiğini anlatıyordu: “Dilim tutuldu, gözlerimden yaşlar akıyordu. ‘Bu bir evet mi’ dedi, ‘Elbette evet’ dedim!”... Videonun sonunda Lopez kamerada gözükmeyen Affleck’e dönüp “Seni seviyorum” diyor ve Affleck’in sesi duyuluyordu: “Ben de seni seviyorum.”Birkaç ay önce utanmadan alkolizmi için eski karısını suçlayan ve “Evli olsaydık muhtemelen hâlâ içiyor olurdum” diyen bir erkek için ne muhteşem bir geri dönüş! Geçmişi temize çekebileceğini düşünmek, bizim değil, hayatın suçlu olduğuna inanmak bir konfor hissi veriyor. Tıpkı eski şarkılar, tekrar moda olan kılıklar ve 2000’li yıllar gibi... Bakalım Bennifer’ın ikinci sezonu finali görebilecek mi? Lopez’in hayatını anlatan belgesel ‘Halftime’, Tribeca Film Festivali’nin açılışını yapacak ve Netflix’te gösterime girecek. ‘Ex’ten ‘next’ olur mu emin değilim ama en azından o güne kadar Bennifer dizisi devam edecek, bunun garantisini verebilirim.