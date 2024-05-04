Ayır, as, katla, yerleştir

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Şöyle kapağını açtığınızda düzeniyle sizi mutlu edecek, karmaşadan uzak, elinizi attığınızda istediğinizi şıp diye bulabileceğiniz bir gardırop büyük bir konfor. Elbette bir gardıropta düzeni sağlamak ve sürdürmek kolay değil. Hatta o kadar zor ki imkânı olan dolap tasarımı yapanlardan hizmet alıyor. Tam da kışlıkları kaldırma, yaz sezonuna hazırlanma döneminde gardıroplarımızı düzenlemek ve o düzeni korumak için gerekenleri dolap tasarımcıları Damla Toprak (@derliitopluu), Türkan Aslan Çovaç (@dolabimdabirivar) ve Zübeyde Bulut’a (ZD Homediting) sorduk. İşin nasıl yapılacağını anlattılar.

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İlk olarak giysiler, ayakkabılar ve dolabın gizli köşelerinde ne varsa dışarı çıkarın. Dolapları boşalttıktan sonra temizleyin. Toz alın, lekeleri silin, dezenfekte edin.Mont, kaban gibi eşyanızı havalandırmayı ihmal etmeyin. Bu adım olası sararmaları önleyecek. Bazen düzen kurmak için önce biraz düzensizlik yaratmak gerekiyor.

Sık kullandığınız eşyayı öne çıkarın, daha az kullanılanları arka raflara yerleştirin. Düzenli dolaplar, düzenli bir zihinle başlar.

(Zübeyde Bulut)

Dolabımızı asılacak ve katlanacak olarak iki gruba ayırmalıyız. İkinci aşamada da çamaşır, çorap ve pijama olarak gruplar yapmalıyız. Ayrıca sporla uğraşan biriyseniz kesinlikle spor kıyafetleri için de ayrı bir gruplama yapıp depolama alanı oluşturun.

Mümkün olduğunca çekmeceli dolapları tercih edin, çekmeceler hayat kurtarır. (Damla Toprak)

Dolap alanınızı dört bölüme ayırın, tek tek gidin. Önce bir bölümle işe başlayın. Daha sonra seçtiğiniz bölümdeki eşyanızı renklerine göre ayırın.

(Türkan Aslan Çovaç)

Kullanışlı depolama kutuları ve sepetlerle dolabınızı daha derli toplu gösterebilirsiniz. Ayrıca boy hizanızı aşan yükseklikteki alanları hurçlara yerleştirdiğiniz mevsimsel eşyanız için kullanın. (Zübeyde Bulut)

Dolap düzenini korumak için en etkili depolama yöntemi kişiye ve eşyaya göre tercih edilen ‘pax gardıroplar’ (kişiselleştirilmiş, her alana uyarlanabilen, esnek depolama olanağı sağlayan sistem) oldukça işlevsel ve kişiselleştirilebilir. Tabii ki düzenleyici organizer’lar özellikle çamaşır ve çorap grupları için kurtarıcıdır. (Damla Toprak)

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Aynı tip ince, kadife askılar dolabınızda daha fazla görsel birlik yaratır. Pleksi aksesuar ve takı düzenleyiciler hem şık hem de pratik bir şekilde kategorize etmenizi sağlar. Etiketlemenin etkisi dolap düzeninde oldukça fazla. (Türkan Aslan Çovaç)

Spor kıyafetler, tişörtler; uzun kollu, kısa kollu diye; çocuk kıyafetlerinde de yaşlara, aylara göre etiketleyebiliriz.

(Damla Toprak)

Düzensiz dolap, düzensiz hayat!

Organizasyon sistemlerini hayata geçirmek ve sürdürmek, insanların yaşamlarını ve ilişkilerini gerçekten değiştirebilir. Dağınık, düzensiz bir dolap birçok yönden stres kaynağıdır. Bu yükten kurtulmak

yaşam kalitesini arttırır. İngiliz modacı Vivienne Westwood’un bir sözünü de hatırlatmak isterim: “Daha az satın alın, aldıklarınızı iyi seçin: Kural bu. Nicelik değil, nitelik.” Bu ayrıca yapabileceğiniz en çevre dostu şey.

(Türkan Aslan Çovaç)

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Benjamin Franklin yanılıyor olamaz! Şöyle diyor: “Düzen için harcayacağınız her dakika, size saatler kazandırır.” Düzenli ev, düzenli bir hayattır. Zihninizde ve hayatınızda konforu sağlamak istiyorsanız yaşam alanlarınızı düzenleyerek başlayın.

(Damla Toprak)

Temiz ve düzenli dolaplarınızın keyfini çıkarın. Düzenlediğinizde dolaplarınız sizi rahatsız etmeyecek, sadece kıyafet seçmek için bir yer olacak. Dolapları düzenlemek sizi rahatlatır ve yeni sezona hazırlar. Unutmayın, düzenli dolaplar, düzenli bir zihinle başlar! (Zübeyde Bulut)

İkinci el satılacaklar, bağışlanacaklar, giyilmeyenler, hatıra diye tutulanlar, giyecek yer bulamayıp yıllarca dolapta kalanları ayırarak eleyinki dolabınızdaki fazlalıklar gitsin. (Türkan Aslan Çovaç)

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Bedenimize uygun olmayan eşyayı, sonrasında deforme olanları ve en son olarak uzun süre giymediklerimizi de elemeliyiz. (Damla Toprak)

”Bu ne işe yarıyor ki” diye sorduğunuz eşyayı ayırın.

Kullanmadığınız veya artık ihtiyacınız olmayanları toplayın ve onlara veda edin. (Zübeyde Bulut)