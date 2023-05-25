Yaz enerjisine hazır mıyız?

Haberin Devamı

*KONSER

-Birsen Tezer 27 Mayıs Cumartesi 21.00’de Kadıköy Sahne’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 224 lira.

-Yıldız Tilbe 27 Mayıs 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı bistro A 1.130, bistro B 847, sahne önü 1.412 lira.

-Kalben 27 Mayıs 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de. Bilet fiyatı 175 lira.

-Göksel 27 Mayıs 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 220 lira. Tribün 1’inci kategori (4 kişilik) 2.400, 2’nci kategori (4 kişilik) 1.400 lira.

-CRR Senfoni Orkestrası 27 Mayıs 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Ezgi Karakaya (mezzosoprano) ve Çağ Erçağ (viyolonsel) solistliğinde, Murat Cem Orhan şefliğinde bir konser verecek. Bilet fiyatı 49-99 lira.

-Paptircem 30 Mayıs Salı 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 125 lira.

Haberin Devamı

-Büyük Ev Ablukada’yla tanıdığımız Gülinler, solo konseri için 30 Mayıs 22.00’de 6:45 Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 125 lira.

-Emel Sayın 30 Mayıs 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 330-770 lira.

-Teoman 31 Mayıs Çarşamba 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 226-791 lira.

-Köfn 31 Mayıs 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 215-525 lira.

-Korhan Futacı 31 Mayıs 21.00’de IF Performance Hall Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 110 lira.

-Son yılların dikkat çeken müzik topluluklarından Belaruslu post-punk grubu Molchat Doma İstanbul’da! PSM Loves Summer %100 Müzik kapsamında 1 Haziran Perşembe 21.30’da düzenlenecek konserin bilet fiyatı 396 lira.

-Nilipek 1 Haziran 21.30’da Babylon İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 150 lira.

-Melek Mosso 2 Haziran Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı bistro A 678, bistro B 452, sahne önü 847 lira.

-Sefo Bursa’da. 2 Haziran 21.00’de Hayal Kahvesi Orhangazi’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 320 lira.

-Mark Eliyahu 2 Haziran 21.00’de YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda konser verecek. Bilet fiyatı 350-650 lira (Protokol 1.200-VIP 2.400 lira).

Haberin Devamı

*Tükenmeden alın

-Metal müziğin efsanevi gruplarından Manowar 3 Haziran Cumartesi 17.00’de KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Bilet fiyatı 772 lira.

-Avusturyalı müzisyen Parov Stelar ve grubu İstanbul Festival Park Kadıköy’de sahneye çıkacak. 3 Haziran saat 19.00’da başlayacak etkinliğin bilet fiyatı 395-508 lira.

*SERGİ

-Salt ‘Başka Kayda Rastlanmadı’ isimli sergiyi ziyarete açtı. Tarihçi ve yazar Reşad Ekrem Koçu’nun ömrünün büyük bir kısmını adadığı ‘İstanbul Ansiklopedisi’nin yayımlanmamış bölümlerini araştıran sergi, metin taslakları, kupürler ve çizimlere yer veriyor. Salt’ın Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 2018’den bugüne yürüttüğü ‘Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’ çalışmaları kapsamında hazırlanan sergi 29 Ekim’e kadar Salt Galata’da görülebilir.



Haberin Devamı

-Contemporary İstanbul Vakfı ‘Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi’ sergisini Fişekhane Cocoon’da ziyarete açtı. Teknoloji ve insan birlikteliğine vurgu yapan sergi, teknoloji ve sanatı birleştiren farklı disiplinlere yer veriyor. Sergide Ahmet Rüstem Ekici-Hakan Sorar ikilisi, Ahmet Zahit Dönmez, Exonemo, Hamza Kırbaş, Levent Özruh, Özge Topçu, Robertina Šebjanič, So Kanno-Takahiro Yamaguchi, Solimán López gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. ‘Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi’ 2 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.

-Karaköy’deki tarihi Kurşunlu Han, Ceki Celardin’in ‘Mutluluk Yanılsaması/Illusion of Happiness’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı sergisindeki fotoğraflarla “Dünyaya buğulu bir camdan mı bakıyoruz? Yoksa baktığımızda bizi mutlu eden şeyler çoğalsın diye bir kaleydoskop mu var elimizde? Mutluluk, gerçekliğin geçici yokluğundan kaynaklanan bir yanılsama mı” şeklindeki soruların cevabını arıyor. Sergi 24 Haziran’a kadar görülebilir.

-Galata Rum Okulu ‘Aziz İstanbul’ sergisiyle kapılarını sanatseverlere açtı. Sergi, Athanasios ve Marina Martinos Vakfı (AMMF) koleksiyonlarından İstanbul konulu resimlerin olduğu ve Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonu kilise eşyasından oluşan bir seçki sunuyor. Restore edilen Galata Rum Okulu açılışına özel düzenlenen sergide 18’inci ve 19’uncu yüzyıllardan Avrupalı ressamların İstanbul’u resmettiği yağlıboya ve suluboya tablolarla İstanbul’daki atölyelerde kiliseler için imal edilen gümüş ve sedef eserler sunuluyor. Sergi 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

*ATÖLYE

Haberin Devamı

-Cooking Class Academy 28 Mayıs Pazar 11.00’de sağlıklı beslenmek isteyenleri ‘Glütensiz Tatlılar’ atölyesine bekliyor. Caprese ake, badem unlu kurabiye ve glutensiz rulo pasta yapımının inceliklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.210 lira.

-EKS Mutfak Akademi 29 Mayıs Pazartesi 19.00’da ‘Efsane Mezeler’ atölyesi düzenliyor. Kabaklı-dereotlu havuç tarator, hibeş, ıspanak borani, haydari yapımlarının uygulamalı anlatıldığı atölyeye katılım ücreti 700 lira.

*GECE

-Güliz Ayla 26 Mayıs Cuma 23.00’te Folks Kitchen and Cokctail’de. (0530) 251 92 50

-Özlem Başar 26 Mayıs 23.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Ebru Yaşar 27 Mayıs Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69



-Aybüke Albere 27 Mayıs 22.30’da La Boucherie Dinner Theatre’da. (0532) 135 35 35-Hera Aslan 27 Mayıs 22.30’da Vaha Yeniköy’de. (0530) 135 88 10-Mert Davran 27 Mayıs 22.00’de Brooch Kuruçeşme’de. (0532) 369 62 50-Yol Project 28 Mayıs Pazar 21.30’da ANY İstanbul’da. (0212) 265 32 69-Seda Mete 31 Mayıs Çarşamba 23.00’te Oda by Venge’de. (0554) 198 05 12-Hakan Peker 1 Haziran Perşembe 23.00’te Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

*DJ

Haberin Devamı

-Liverpool çıkışlı tekno prodüktörü ve DJ’i Massano 27 Mayıs Cumartesi Klein Phönix Park’ta çalacak. Bilet fiyatı 390 lira.

-Oligark İstanbul 1 Haziran Perşembe akşamı saat 23.00’te, İtalyan sosyal medya fenomeni DJ Gianluca Vacchi’nin performansıyla ‘yaza merhaba’ diyecek. Geceye katılım ücreti 1.950 lira.

*ÇOCUK

-YouTube’da rekorlar kırarak 400 milyondan fazla kişi tarafından izlenen ‘Ceviz Adam’ artık tiyatro sahnesinde. Bugün 11.30-13.30 ve 15.00’te Düzce Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi’nde 3 yaş üzeri çocukları bekliyor. Bilet fiyatı 60 lira. (0380) 524 58 21



-İhtiyar marangoz Gepetto’nun yaptığı ve büyülü bir şekilde canlanan tahta kukla ‘Pinokyo’nun hikâyesi sahnede. Bugün saat 12.00’de Actor Studio-Panora AVM Ankara’da. 3 yaş üzeri çocuklar izleyebilir. Bilet fiyatı 101 lira. (0555) 992 52 82-Çocukların aileleriyle birlikte eğlenmesi fikriyle hareket eden HUPALUPA, şimdi de HUPALUPA GO markasıyla ‘Eğlence Her Yerde’ adı altında eğlenceyi açık havaya taşıyor. Festivalde aileleri dev bir oyun parkurunun yanı sıra sahne şovları, zengin bir yiyecek-içecek menüsü de bekliyor. Bugün saat 11.00-18.00 arasında Ataşehir Golf Club’da. Katılım ücreti 300 lira. (0850) 255 55 88