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‘Ya bir şey arıyoruz da böyle…’

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Sanat
‘Ya bir şey arıyoruz da böyle…’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 17:04

Bu hafta INJI’nin yeni şarkısında dediği gibi tam da ne aradığını bilemeyenler için farklı türlerdeki çalışmalara yer ayırdık. Alternatif sulara girip ardından kendimizi dans pistinde bulduk.

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ŞAPŞAL, KÜÇÜK ŞARKI

TikTok’la yatıp TikTok’la kalkan bir kuşağın diline düşecek şarkı nasıl olur? Tabii ki INJI’nin (İnci Gürün) ‘Bellydancing’i gibi olur. Kısa videolar çekmeye uygun, dikkat çeken bir girişi var. 2 dakika 2 saniyeyle çabucak da tüketiliyor. Yetenekli bir müzisyen olduğu bilinen INJI de zaten ‘Bellydancing’i ‘silly little song’ (şapşal, küçük şarkı) olarak tanımlıyor. Amacını da insanlara mutluluk vermek şeklinde özetliyor.

‘Ya bir şey arıyoruz da böyle…’


‘Bellydancing’ (Tekli)

INJI

SAKİN VE ROMANTİK

Aşk ilişkilerindeki inişler ve çıkışlar, hüzün ve umut müzisyenlere ilham vermeye devam ediyor. R&B müziğin bu topraklardaki en özgün isimlerinden Seda Erciyes ‘Bundan Sonra Aşk Yok’ adlı yeni teklisinde toksik ilişkilerin hissettirdiği pişmanlığı anlatıyor. R&B ve popun birleştiği şarkı, sonbaharın sakinliğini ve romantizmini notalarında taşıyor.

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‘Ya bir şey arıyoruz da böyle…’

‘Bundan Sonra Aşk Yok’ (Tekli)

Seda Erciyes

KENDİ YOLU VAR

Her yeni çalışması heyecanla beklenen bir isim Mavi. Pop, rock gibi birçok farklı müzik türünü kullanıyor ve vokal tarzıyla da hemen farkını belli ediyor. Yeni şarkısı ‘Sen ve Yıldız’ın söz ve müziği kendisine ait. Prodüktörüyse Arda Deniz. Tekrar tekrar dinlemekten kendinizi alamayacaksınız.

‘Ya bir şey arıyoruz da böyle…’

‘Sen ve Yıldız’ (Tekli)

Mavi

Warner Music Türkiye

DANS MARŞLARI GELİYOR

Félix De Laet namı diğer Lost Frequencies müziğinde neşenin hiç eksilmediği bir isim. Belçikalı prodüktör ve DJ’in yeni albümü ‘All Stand Together’da da enerji veren pop ve elektronik parçalar var. Hatta bazıları dans pistlerinin marşı olmaya aday. Felix bu albümü “Sizi Lost Frequencies sound'unu oluşturan tüm sesler arasında bir yolculuğa
çıkarmak istiyorum” diyerek anlatıyor.

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‘Ya bir şey arıyoruz da böyle…’

‘All Stand Together’ (Albüm)

Lost Frequencies

Sony Music Türkiye

6 ŞUBAT UNUTULMADI

6 Şubat depremlerinin yaraları hâlâ tam anlamıyla sarılmış değil. Canlı müzik mekânlarında adına sıkça rastladığımız isimlerden Ozan Ünlü de o büyük felaketten etkilenenler için bir şarkı yaparak yanlarında olduğumuzu hatırlatıyor. ‘Deprem’in söz ve müziği Ünlü’ye ait.

‘Ya bir şey arıyoruz da böyle…’


‘Deprem’ (Tekli)

Ozan Ünlü

Sidney Co. Artz

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#Albüm#Müzik#Sanat

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