‘Ya bir şey arıyoruz da böyle…’

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ŞAPŞAL, KÜÇÜK ŞARKI
TikTok’la yatıp TikTok’la kalkan bir kuşağın diline düşecek şarkı nasıl olur? Tabii ki INJI’nin (İnci Gürün) ‘Bellydancing’i gibi olur. Kısa videolar çekmeye uygun, dikkat çeken bir girişi var. 2 dakika 2 saniyeyle çabucak da tüketiliyor. Yetenekli bir müzisyen olduğu bilinen INJI de zaten ‘Bellydancing’i ‘silly little song’ (şapşal, küçük şarkı) olarak tanımlıyor. Amacını da insanlara mutluluk vermek şeklinde özetliyor.
INJI
SAKİN VE ROMANTİK
Aşk ilişkilerindeki inişler ve çıkışlar, hüzün ve umut müzisyenlere ilham vermeye devam ediyor. R&B müziğin bu topraklardaki en özgün isimlerinden Seda Erciyes ‘Bundan Sonra Aşk Yok’ adlı yeni teklisinde toksik ilişkilerin hissettirdiği pişmanlığı anlatıyor. R&B ve popun birleştiği şarkı, sonbaharın sakinliğini ve romantizmini notalarında taşıyor.
‘Bundan Sonra Aşk Yok’ (Tekli)
Seda Erciyes
KENDİ YOLU VAR
Her yeni çalışması heyecanla beklenen bir isim Mavi. Pop, rock gibi birçok farklı müzik türünü kullanıyor ve vokal tarzıyla da hemen farkını belli ediyor. Yeni şarkısı ‘Sen ve Yıldız’ın söz ve müziği kendisine ait. Prodüktörüyse Arda Deniz. Tekrar tekrar dinlemekten kendinizi alamayacaksınız.
‘Sen ve Yıldız’ (Tekli)
Mavi
Warner Music Türkiye
DANS MARŞLARI GELİYOR
Félix De Laet namı diğer Lost Frequencies müziğinde neşenin hiç eksilmediği bir isim. Belçikalı prodüktör ve DJ’in yeni albümü ‘All Stand Together’da da enerji veren pop ve elektronik parçalar var. Hatta bazıları dans pistlerinin marşı olmaya aday. Felix bu albümü “Sizi Lost Frequencies sound'unu oluşturan tüm sesler arasında bir yolculuğa
çıkarmak istiyorum” diyerek anlatıyor.
‘All Stand Together’ (Albüm)
Lost Frequencies
Sony Music Türkiye
6 ŞUBAT UNUTULMADI
6 Şubat depremlerinin yaraları hâlâ tam anlamıyla sarılmış değil. Canlı müzik mekânlarında adına sıkça rastladığımız isimlerden Ozan Ünlü de o büyük felaketten etkilenenler için bir şarkı yaparak yanlarında olduğumuzu hatırlatıyor. ‘Deprem’in söz ve müziği Ünlü’ye ait.
Ozan Ünlü
Sidney Co. Artz