Tatil sizin de hakkınız

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Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyoruz. Tatil yapmak isteyenler turistik şehirlere akın etti. Ama tatile çıkma fırsatı bulamayanlar da var. Bu, şehirde kalanların tatil yapmayacağı anlamına gelmiyor. İsterseniz yaşadığınız şehrin ya da komşu şehirlerin imkânlarını kullanarak tatil tadında zaman geçirebilirsiniz… Yoğunluktan gezemediğiniz müzelere gidip kısa yolculuklarla kendinizi serin sulara bırakabilir ya da çocuğunuzla yaşadığınız şehri keşfedebilirsiniz... Şehirde kalanlara tatilde gibi hissedebilecekleri etkinlikleri derledik.

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Gizem Coşkunarda, Hürriyet Çocukla Hayat köşe yazarı

◊ Lunapark eğlencesi

Çarpışan arabalardan atlı karıncaya, dönme dolaptan balerin eteğine kadar birçok oyuncakta çocuğunuz da siz de eğlenebilirsiniz. İstanbul’da Bostancı Lunaparkı, Akasya AVM’nin arka bahçesindeki Lunapark ve İsfanbul Tema Park önerilerimiz arasında.

Yangın riski yüksek alanlarda 31 Ekim 2023’e kadar ormanlara giriş yasaklandı ama çocuklarla iyi vakit geçirmek için park ve göl gibi alanları tercih edebilirsiniz. Yanınıza alacağınız birer büyüteç ve pusulayla doğada yürüyüşe çıkabilir, farklı bitkileri inceleyebilir ve yön bulma oyunu oynayabilirsiniz. İstanbul için

Atatürk Kent Ormanı ve Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki etkinlik alanları, Bakırköy Botanik Park ve Ataşehir Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi yine çocukların ilgisini çekecektir.

◊ Spor yapın

Anadolu Yakası'nda Caddebostan- Bostancı arası sahili ve Avrupa Yaka- sı'nda Maçka Parkı'ndaki parkur ve Boğaz hattı çocuklarla koşmak ve yürümek için ideal. Ege'de imkânlar çok olsa da İstanbul'da da su sporları için seçenekler var. İstanbul Haliç ya da Caddebostan'da birçok okul yelken ve kürek dersi veriyor.

◊ Müze gezin

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Müze Gazhane’de Karikatür ve Mizah Müzesi’ni, Çocuk Bilim Merkezi’ni gezebilirsiniz. Haliç kıyısındaki Rahmi Koç

Müzesi de iyi bir seçenek. Tarihi Yarımada çok sayıda saray, sarnıç ve müzeye ev sahipliği yapıyor. Çocuklarla tarih dolu, eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz.

Ebru Erke, Hürriyet ekler gastronomi yazarı

◊ Karaköy’de Peninsula’nın terası çok güzel.

◊ Swissotel’in terası Roof 16 çok ferah.

◊ Yine Swissotel’in tüm yaz hizmet verdiği Chalet Garden çok eğlenceli. Canlı müzik etkinlikleri de oluyor programı takip edin…

◊ Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki Lokanta 1741’in terası da efsanevi.

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TARİHİ MEKÂNLARI UNUTMAYIN

Nostaljik geziler planlayın

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı, tarihçi

◊ Gülhane Parkı, İstanbul

Topkapı Sarayı’nın has bahçelerinden biri olan Gülhane Parkı şehrin nefes alma duraklarından biri. Gotlar Sütunu ve yeni ziyarete açılan 1.600 yıllık Gülhane Sarnıcı’nı da ziyaret edebilirsiniz.

◊ Pierre Loti, İstanbul

Bir İstanbul klasiğidir Pierre Loti. Oryantalist Fransız yazarın adını taşıyan kafeden bir altın boynuz gibi uzanan Haliç’i seyredebilirsiniz. Buradaki başka bir klasik de Eyüp Mezarlığı’nın içinden geçen yoldan kafeye yürüyerek gitmektir.

◊ Fener, Balat, İstanbul

Rum Ortodoks cemaatinin ana kilisesi kabul edilen Patrikhane, Fener Rum Lisesi ve bir kuğu zarafetiyle Haliç sahilini süsleyen Aziz Stefan Bulgar Kilisesi’yle evleri, antikacıları, birbirinden orijinal kafe ve dükkanlarıyla zamanının en kalabalık Yahudi nüfusuna sahip olan semti Balat eski günlerini hatırlatmak için sizi bekliyor.

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◊ Aşiyan, İstanbul

Bebek-Rumeli Hisarı arasında Boğaz’da bir yürüyüşün ardından tepedeki şair Tevfik Fikret’in yaptırdığı küçük eve uğrayın. 1945’te müze haline getirilen evde aralarında Abdülmecid Efendi tarafından yapılan muhteşem ‘Sis’ tablosunun da bulunduğu eşyaları sergileniyor. Boğaz manzarasıysa büyüleyici.

◊ Beykoz Korusu, İstanbul

Hem nefes almak hem de şehirde yeni bir keşif yapmak isterseniz rotanızı Beykoz Korusu’na çevirin. Abraham Paşa Cam ve Billur Müzesi size tarihin ve doğanın tadını bir arada çıkartma fırsatı sunuyor.

Tarihle örülü küçük bir kasabanın taş sokaklarını adımlamak için Bursa’ya çevirin rotanızı. Deniz kenarında yürüyüp sokaklar da tarihi yapıları keşfetmek size de iyi gelecek.

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◊ Şirince, İzmir

Üzüm bağları, zeytinler, eski Rum evleri ve yemyeşil bir köy; “Tam da benlik” derseniz adres belli.

◊ Altınköy, Ankara

Altınköy, Karabük ve Kastamonu’daki yok olmaya yüztutmuş köylerden sökülüp getirilen ev, cami, okul gibi yapıların Ankara’nın merkezindeki Karapürçek’e inşa edilmesiyle ortaya çıkan bir köy. Adımınızı attığınız anda kentin merkezinde gerçek bir köyle tanışıyorsunuz. Aynı köyde olduğu gibi serbest dolaşan tavuklar, inekler, koyunlar sizi karşılıyor.

ŞEHİR PLAJLARI ÇOK GÜZEL

Şehrin ortasında kulaç atın

Gülay Barbaros Altan, Hürriyet Seyahat yazı işleri müdürü

◊ İstanbul’un sayfiyesi Prens Adaları ilk önerim. İBB’nin Büyükada Beltur Plajı için Bostancı ve Kartal’dan kalkan teknelerle doğrudan plaja gitmek avantajlı. Hafta içi 200, hafta sonu 300 lira. Giriş ücretine şezlong, şemsiye ve ulaşım dahil. Ayrıca Beltur’un büfesinden gün boyu yemeiçme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

◊ Kilyos tarafında yeni açılan ‘The Beach in’ İstanbul, denize girmek için bir başka önerim. Uskumruköy-Kilyos yolu üzerinde. Beşiktaş, Taksim ve Hacıosman’dan servis hizmetleri de var. Hafta içi 350, hafta sonu 450 lira. Şezlong, şemsiye ve otopark dahil. Dünya mutfağından vegan seçeneklere yeme-içme yelpazesi geniş, fiyatlar ortalama. @beachinistanbul

◊ Bebek sahili, gün boyu denize girenlerle dolup taşıyor. Sabah erkenden giderseniz hem sakin sahilin hem de buz gibi suyun tadını çıkarabilirsiniz. 7.30’da kalabalık başlıyor.

◊ Beylükdüzü’ndeki West İstanbul Marina, Alaçatı gibi dizayn edilmiş sokakları ve Kumsal Beach isimli plajıyla tam bir şehirde tatil noktası. Kişi başı 200 lira, şezlong-şemsiye-duşlar için ödüyorsunuz. Plajın kendi restoranı var.

BİRAZ ADRENALİN

Doğanın tadını çıkarın

Bahar Gündoğdu, Hürriyet Seyahat gezgini

◊ İznik’te günbatımı

İznik, İstanbul’a en yakın kaçış noktalarından biridir, günbatımlaryla ünlüdür.

Yaz-kış ılık olan şifalı sularında yüzebileceğiniz Keramet Ilıcası’na uğrayın. İznik tarihiyle başınızı döndürecek. Çinileri ünlüdür, almadan dönmeyin bence. Bölgede kamp yapmak için çok uygun yerler var.

◊ Hacıllı Şelalesi’nde kamp

Hacıllı, İstanbul’a yakın bir şelale. Şelaleye yakın yerler kamp için kalabalık olabilir. Bu sebepten dere boyunu tavsiye ederim. Kampınızı kurduktan sonra şelaleye yürüyüş yapabilirsiniz.

◊ Foça Yelken Kayalıkları’nda kamp ve yüzme

İzmir, Foça’daki Yelken Kayalıkları kamp yapmak için çok uygun. Tesis yok. Buradaki sualtı Türkiye’deki en güzel yerlerden. Yanınızda mutlaka bir deniz maskesi olsun. Balık tutmayı sevenler için de ideal. Ayrıca günbatımı çok güzel.

◊ Ankara, Nallıhan Kuş Cenneti yürüyüş

Nallıhan Kuş Cenneti çok iyi bir yürüyüş parkuru. Yürüyüşte deneyimli olmayanlar rehberle yürüsün, çünkü kaybolma ihtimaliniz var, yürüyüş gruplarıyla gitmenizi öneririm. Yürüyerek Gökkuşağı Tepeleri’ne ulaşılıyor ve her şey bir masala dönüşüyor.

◊ Ballıkayalar’da macera

İstanbul’un doğal macera parkuru bence Ballıkayalar. Kamp, yürüyüş yapabilirsiniz. Dağcılık kulüpleriyle kaya tırmanışı yapabilir hatta ipli inişler gerçekleştirebilirsiniz. Canınız hiçbir şey yapmak istemezse bile hamağınıza serilip maceraperestleri izleyebilirsiniz.

Meltem Fıratlı, Hürriyet ekler editörü

◊ Kemerburgaz Kent Ormanı’nın içindeki YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı bu yazın en çok konuşulan açık hava mekânlarından. Önümüzdeki günlerde dev sahnesinde Zeynep Bastık, Gülşen ve Serdar Ortaç gibi isimler konser vermeye devam edecek.

◊ Yeşillikler içindeki Parkorman kavurucu sıcaklarda tam bir nefes alma noktası. 3 Eylül günü elektronik müziğin önemli isimlerini sahnesinde ağırlayacak.

+1 Sunar: Pozitif Vibrations kapsamında Bonobo, Chaos in the CBD, Islandman ve dahası gün boyunca gençleri dans ettirecek. Bilet fiyatı 500 lira.

◊ Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nu unutmamalı. Son yıllarda Kuruçeşme Açıkhava ve Turkcell Vadi de yaz boyunca Edis’ten Melike Şahin’e yerli isimlerin ağırlıkta olduğu konserlere ev sahipliği yapıyor.

◊ 10 Eylül’e kadar sürecek Kalamış Yaz Festivali, Anadolu Yakası’ndaki müzikseverlerin favorisi. Kalamış Atatürk

Parkı’nda gerçekleşen festival kapsamında Zuhal Olcay’ı, Kalben’i izleyebilirsiniz. 29 Ağustos’taki Manu Chao konserinin biletleriyse tükendi.

KEŞiF ZAMANI

Su sporlarını deneyin

Savaş Özbey, Hürriyet yazarı

◊ Kentin tadını çıkarmak için Polonezköy iyi bir adres. Polonezcity’ye giriş ücretsiz. Piknik için çardak kiralayabilirsiniz. Size harlı kömür, bardak, tabak, çatal, bıçak veriyorlar. Etinizi ister kendiniz götürebiliyor ister oradan alabiliyorsunuz.

◊ Kadıköy’den kalkıp Haliç içinde zikzak yaparak ilerleten bir ring hattı var Şehir Hatları’nın. Kadıköy’den sonra Kasımpaşa, Fener, Hasköy, Sütlüce ve Eyüp’e uğrayor. 1 saat. Akşamüstü kızıllığında süper.

◊ Kalamış, Haliç gibi yerlerde su sporları merkezleri var. Fiyatlar diğer bazı sporlara göre daha makul. Yelken, kürek gibi hobiler için uygun.

Uygar Taylan, Hürriyet ekler muhabiri

◊ Dünyanın farklı noktalarından sokak sanatçılarının Kadıköy, Yeldeğirmeni binalarını renklendirdiği muralları görün.

◊ Hafta sonları Müze Gazhane’nin CMTPZR #çoksesli pazarına katılabilirsiniz. Ayrıca Hava Kararınca konserleri kapsamında 16 Ağustos Çarşamba 19.30’da Ogün Sanlısoy sahnede olacak. Görmediyseniz Zeki Demirkubuz’un ‘Hayat’ adlı fotoğraf sergisi de Gazhane’de...

◊ 12 Ağustos’ta 21.00’de Beykoz Kundura’da ‘Bir Yaz Gecesi Festivali’nde 1927 yapımı korku klasiği ‘Bilinmeyen’ filmi gösterilecek.

◊ Arkeoloji Müzesi bahçesinde arkeolojik kalıntılar arasında kahvenizi yudumlayıp kitabınızı okuyabilirsiniz.