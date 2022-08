Tatil burnunuzdan gelmesin

Haberin Devamı

Melis: Gizem, bu hafta yazımızı İzmir’in sivrisinekleri üzerine yazabilir miyiz acaba! Yanımda doğal bir sinek kovucu getirmiştim. Ama yine de kabaran ısırıklara alerji jeli sürmekten helak oldum. Kaşınıp duruyor çocuklar.

Gizem: Aa İzmir’e ne hacet, İstanbul dururken...

Her yerimiz erik büyüklüğünde şişiyor. Her odada bir alerji jeli var... Bu sene sineklerin türleri farklı sanırım.

Melis: Bir de sıcakta terden koltuk altları pişiyor benimkilerin, o yüzden bebekliklerinde olduğu gibi pişik kremini de yanımdan ayırmıyorum.

Gizem: Aaa kıyamam. O kadar sıcak mı İzmir? Bebekken Lorin’in de ensesi isilik olurdu. Bizde

bu sene pişik yok çok şükür ama Lorin kapkara.

Her gün daha da kararıyor, inanamıyorum. Biz listeye kantaron yağı da ekledik bu sene o yüzden. Bir de dondurma delisi biliyorsun, açık dondurmadan

zehirlenecek diye ödüm kopuyor.

Melis: Bizimkiler de burada midye dolmaya bayıldı. Faydalı bir şey sevseler dişimi kıracağım zaten. “Yavrum en fazla iki tane, bakın onun içinde cıva var, zehirlenirsiniz aman ha!” diyorum. Bir bakıyorum

beş tane hüpletmişler bile... Yazın tavuk da yedirmiyorum ben. Ne kadar dolapta da olsa çok çabuk bozuluyor. Günlük sütler de öyle. Zehirlenme konusu çok önemli bu sıcaklarda.

Gizem: Benim zehirlenme korkum ebediyen var, yaz-kış fark etmiyor. Balı buzdolabına koyan bir insanım ben, öyle düşün. Yaz bu konuda beni çok zorluyor gerçekten… Bu arada midye de iki tane yenmez, çocuklar haklı.

Melis: Gelmeyin üstüme, tamam hadi üç olsun!

Bak, geçen bir e-posta geldi bana. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Nisa Eda Çullas İlarslan, yazın çocuklarda görülen hastalıklar ve korunma yollarıyla ilgili güzel bilgiler vermiş. Bazılarını okurlarımızla paylaşalım.

Parlak giysiler böceklere çekici geliyor

Doç. Dr. Nisa Eda Çullas İlarslan uyarıyor:

* 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmayın. Güneşe çıkmadan 30 dakika önce en az 30 ve üzeri koruma faktörlü güneş koruyucu krem sürün. Kremi 2 saatte bir ve suya girdikten sonra yenileyin. Mineral bazlı kremleri tercih edin. Güneş kremleri bebeklerde 6’ncı aydan itibaren kullanılabilir.

* Hava sıcaklığının artması gıdaların bozulmasını ve mikropların üremesini kolaylaştırır. İshal, kusma, ateş ve karın ağrısı gibi yakınmalara neden olabilen yaz ishallerinin görülme riski artar. Havuzlarda su yutulması da bunlara neden olabilir. Açıkta ve hijyen kurallarına uyulmadan hazırlanan yiyecek, içeceklerden uzak durun. Çocukları temizliğinden emin olmadığınız havuzlara sokmayın. Havuz ayrıca el, ayak, ağız

hastalığı, kulak, göz ve idrar yolu enfeksiyonlarının da görülme sıklığını arttırır.

* İsiliğin önlenmesi için bebeklerin terini emecek yumuşak ve pamuklu giysiler tercih edilmeli, terli kıyafetleri değiştirilmeli, uyuduğu oda havalandırılmalı, sık sık banyo yaptırılmalı ve aşırıya kaçmadan nemlendirici losyonlar kullanılmalı.

* Park ve bahçelerde vakit geçiren çocuklar sivrisinek, arı, kene gibi pek çok böcek türüyle karşılaşabilir. Çocuklara böceklerin uçuştuğu alanlarda, su birikintilerinin ve açık çöp kutularının etrafında dolaşmamalarını öğütleyin. Böceklere maruz kalacakları alanlarda uzun kollu kıyafetler ve kapalı ayakkabılar giydirin. Kıyafetlerin parlak renkli veya çiçek desenli olmamasına dikkat edin. Çocuklarda parfüm, kokulu sabun gibi böcekleri çekecek ürünler kullanmayın, kapı ve pencereleri sineklikle kapatın.

* Böcek sokmalarına karşı sinek kovucular da kullanılabilir. Bunlar etken madde olarak ‘DEET’ (çoğunlukla böcek kovucularda kullanılan toksik bir kimyasal), ‘permetrin’ içeren veya bitkisel bazlı olabilir. DEET, Amerikan Pediatri Akademisi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 2 ay ve üzerindeki bebeklerde kullanımı onaylı bir etken maddedir. Bitkisel ürünlerse ‘sitronella’, okaliptus, lavanta, ıtır ve benzeri yağları içerir. Bitkisel ürünler güvenlidir ancak etkinlikleri kısıtlıdır. Balkonda fesleğen ya da biberiye bulundurmak da böcekleri uzaklaştırma konusunda etkilidir.