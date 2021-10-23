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Sonbaharda yemyeşil evler

#Bitki#Botanik#Alışveriş
Sonbaharda yemyeşil evler

Sonbaharın gelişiyle doğa yeşil rengini yavaş yavaş kahverengi tonlarına bırakıyor. Ama evlerimiz yeşil ve canlı kalmaya devam edebilir. Enerjimizi yükseltecek ev bitkileri alışverişinin en iyi 10 adresini jürimize sorduk.

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HER HAFTA YENİLERİNİ BULABİLİRSİNİZ
Palmiye Botanik/İstanbul

Dünyanın pek çok farklı bölgesinden temin ettiği iç ve dış mekân bitkileriyle, çok çeşitli bitki dekorasyon malzemelerinin de bulunduğu Palmiye Botanik çoğu jüri üyemizin önerileri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

MOTOKURYE HİZMETİ
Planthom/İstanbul

Sonbaharda yemyeşil evler

Özenle dikilmiş iç mekân bitkilerini aksesuarlarıyla birlikte bulabileceğiniz Planthom’da, bitkinizi çevrimiçi olarak sipariş verebilir ya da İstanbul içi alışverişlerde motokurye hizmetinden yararlanabilirsiniz. Naz Irmak Saf “Herkesin bu yeşil dünyayla tanışmasını isterim” diyor.

SERAMİKLER EL YAPIMI
Müz/İstanbul

Sonbaharda yemyeşil evler

Kendi ürettikleri modern seramikleri moda bitkilerle birleştiren Müz’de, düzenlenen bitki ve seramik atölyelerine de katılmak mümkün. Kübra Güven Yücel alışverişinizden sonra oturup kahvenizi yudumlayarak Müz’ün keyfini çıkarmayı öneriyor.

SİZİN İÇİN EN GÜZELİNİ SEÇİYOR
Little Miss Kaktüs

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Sonbaharda yemyeşil evler

Haftalık olarak seralardan aldıkları taze bitkileri internet üzerinden siparişle güvenilir şekilde ulaştırıyorlar. Ayrıca bitki bakımı ve bitki danışmanlığı konularında destek alabilirsiniz. Burcu Karademir Ayer “Kendim seçsem ancak bu kadar güzelini seçebilirim” diyor.

SERADAN EVE...
Queen Flowers Türkiye

Sonbaharda yemyeşil evler

Çiçekleri en taze şekilde gönderebilmek için kendi serasını  kuran Queen Flowers Türkiye, çevrimiçi siparişlerdeki titizliği, paketlemelerdeki özeni ve çiçeklerin tazeliği sebebiyle Kübra Güven Yücel ve Elif Erkan’ın önerileri arasında.

ÇEVRİMİÇİ SİPARİŞ KOLAYLIĞI
verda BOTANIC/İstanbul

‘Yeşil bir iyilik yap’ sloganıyla yola çıkan verda BOTANIC bitki alışverişinin yanı sıra ev, ofis ve bahçe tasarımı konularında danışmanlık veriyor. İnternet sitesinden kolaylıkla sipariş verilebildiği için Gökçe Karaman Önemci’nin tercihleri arasında.

PEK ÇOK SEÇENEK BİR ARADA
La Planta/İstanbul

Kuzguncuk’taki dükkânda taptaze bitkileri rengârenk saksılar içerisinde bulmak mümkün. Bu sımsıcak mekânı gezebileceğiniz gibi çevrimiçi mağazasından alışveriş yapabilirsiniz. Sena Köksal “Pek çok seçeneği bir arada bulabilirsiniz” diyor.

KAKTÜS VE SUKULENT SEVENLER İÇİN...
Ünal Kaktüs/İzmir

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Çeşit çeşit kaktüs, sukulent ve bitki türünü bulabileceğiniz Urla’daki Ünal Kaktüs ayrıca tüm Türkiye ve yurtdışına kaktüs ve sukulent satışı yapıyor. Fem Güçlütürk ‘’Kaktüs ve diğer sukulentler için bol seçenek, doğru topraklara dikilmiş şekilde sunuluyor’’ diyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VAR
Botta Bloom/Adana

‘Güzel kokulu şeyler’ temasıyla yola çıkan Adana’daki bitki evinde kahvenizi yudumlayabilir, ayrıca bitkileriniz için danışmanlık alabilirsiniz. Özenli kargosu ve bitki seçkisindeki zenginliğiyle Ayten Akyüz Ak’ın önerileri arasında.

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BOL ŞUBE, UYGUN FİYAT
Bahçe Market/İstanbul

‘Bahçeye dair her şey’ sloganıyla hizmet veren Bahçe Market, İstanbullulara bitkilerini İBB seralarından uygun fiyatla alma imkânı sunuyor. 10 şubesiyle hizmet veren marketi Gizem Aydoğan Kongar öneriyor.

 

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#Bitki#Botanik#Alışveriş

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