Şehirden ‘caz’ sesleri yükseliyor

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Öyle çok anlamam ‘caz’ın iyisinden ama caz barları bana her zaman çekici gelir, oturup müzik dinleyip atmosferin tadını çıkarmayı çok severim. Ambiyansı, müziğin ritmi beni oldum olası tavlamıştır. Sezon başında Pera 77 açıldı, Sait Halim Paşa Yalısı’nda pazar günleri caz konseri eşliğinde kahvaltı var, şehrin klasiklerinde caz konserleri hemen her akşam devam ediyor.

Topağacı’ndaki Divine’yi çok severim. Küçük, yaklaşık 40 sandalyelik oturma kapasitesi olan dükkân çok samimi gelir bana. Hem yemek yiyip hem de caz dinleyebileceğiniz samimi bir yer. Konser takvimini Instagram hesapları (@divinebrasserie.jazzclub) üzerinden duyuruyorlar. Sibel Sezal, Kerim Parla Trio, Alara Noyan Duo gibi isimler sahnede. Başlangıçlar 65-1.250, makarnalar 220-345, pizzalar 320-575 lira arasında. Hafta içi 300, hafta sonu 325 lira kişi başı müzik ücreti yansıyor hesabınıza. (0212) 231 84 69

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İstanbul’un hatta Türkiye’nin en eskilerinden, Nardis. Dile kolay, 20 yıllık bir mekân. Konser takvimini aylık olarak internet siteleri üzerinden yayımlıyorlar, bilet fiyatları 350 lira. Berna Çiçeksever, Pelin Güneş, Kaan Çelen, Paşa Çelik gibi cazın sevilen isimlerini sahnesinde ağırlıyor. Nardis Jazz Bar, Türkiye’deki genç müzisyenlere destek sağlamak adına 2005’ten beri ‘Nardis Genç Vokal Yarışması’ da düzenliyor. nardisjazz.com

Mekânda her gün caz performansı var. Aylık program Instagram hesapları (@bova_sahne) üzerinden duyuruluyor. Sahneye çıkmak isteyen gönüllü müzisyenleri de ‘Jam session’ gecelerinde sahnede ağırlıyor. Hafta içi canlı caz müzik performansları hafta sonları soul ve folk-rock konserleri var. Giriş ücreti 300 lira. (0212) 243 44 61

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The Marmara Pera’nın giriş katında Pera 77. Dekorasyonu Beyoğlu’nun romantik havasına, nostaljisine uygun. Haftanın dört gecesi canlı caz performansı var. Mekâna otelden bağımsız, caddeden de giriş mümkün. Eylül Ergül, Selen Gülün Trio, Ferit Odman Quartet gibi isimler sahneye çıkıyor. Program 21.30’da başlıyor, 00.30’da bitiyor. Menüde başlangıçlar 230-480, ana yemekler 450-710 lira arasında. Otelin içinde olduğu için geç vakitte gitseniz bile mutlaka yiyecek bir şeyler bulabilirsiniz. (0534) 576 99 94

Boğaz’ın en ihtişamlı yalılarından Sait Halim Paşa’da bir süredir pazar kahvaltıları caz konserleriyle hareketleniyor. Türkiye’nin önde gelen caz sanatçıları pazar kahvaltısında size eşlik ediyor. Örneğin, yarın Neşet Ruacan ve Duygu Argın Trio konser verecek. Etkinlik 10.30’da açık büfe kahvaltıyla başlayıp 11.15 sonrası caz konseri eşliğinde devam ediyor. Konser ve açık büfe kahvaltı dahil kişi başı 2.000 lira.

(0212) 223 05 66

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Orientbank Hotel’in alt katındaki Gregor’un ambiyansı sanki Paris’te bir caz bardaymışsınız gibi... Müzik 21.30’da başlıyor, 00.00’a kadar devam ediyor. Mekânın restoranı 23.00’e kadar açık. Kokteyller 450-600 lira arasında. Hesabınıza kişi başı 450 lira müzik ücreti yansıyor. (0212) 252 10 10

Açıldığı günden beri bugün yarın derken gitmeyi ertelemiştim Roka’ya gitmeyi. Galataport’ta olduğu için bu kadar öteledim belki de çünkü trafiği, mekânlar arasındaki yürüme mesafesi gözümü korkutuyor. Neyse sonunda gittim. Üstelik Roka’nın İstanbul’a gelişinin ikinci, Londra Charlotte Street’teki açılışının 20’nci yılı kutlanıyor bu yıl... Menüye 20’nci yıla özel tabaklar eklemiş. Açıldığı ilk günden itibaren hazırladıkları bazı özel lezzetlerden oluşuyor bu yeni seçki. Deniztarağı tataki, beyaz kuşkonmaz ve yuzu sosla 780 lira; ızgara mısır, tütsülenmiş tereyağı ve frenksoğanı 320 lira; bademli ve yoğurtlu sıcak kek, miso karamel dondurmayla 360 lira yeniden servis edilen tabaklardan. Bu arada Roka’da cumartesi akşamları ses yükseliyor, DJ performansı var. Ayrıca hafta sonları brunch servisleri de oluyor. (0212) 401 02 60

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◊ Sıla bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da sahnede olacak. (0532) 443 33 33

◊ Gökhan Tepe bu gece 22.30’da 888 Private sahnesine çıkıyor. (0516) 169 08 88

◊ Begüm Obiz bu gece 23.45’te Folks Kitchen&

Cocktail’de. (0530) 251 92 50

◊ Serdar Ortaç bu gece 23.30’da Sahne İstanbul’da. (0212) 280 33 33

◊ DJ Big G yarın gece 00.00’da Boâz Middle’da setin başında olacak. (0533) 478 45 25

◊ Serkan Polat 13 Mart Çarşamba 22.00’de

La Boucheire sahnesinde.

(0532) 135 35 55

◊ Mert Davran 13 Mart 22.30’da İzmir Om Mistral sahnesinde. (0541) 269 60 66

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◊ Sibel Can bu gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde.(0212) 706 78 90

◊ Arnavutköy’e yeni bir canlı müzik mekânı açıldı; Stüdyo Arnavutköy. Sahnesinde Okan Albayrak, Melsum, Sera Tübek gibi isimleri dinleyeceğiz. Rezervasyonları yalnızca mekânın Instagram hesabı üzerinden kabul ediyorlar. @studyo.arnavutkoy

◊ Açık Mikrofon Extra 13 Mart Çarşamba 20.30’da Efsahne Beyoğlu Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Tecrübeli komedyenlerin ve kendisini denemek isteyen komedyen adaylarının sahne aldığı açık mikrofon gecesinde 6 komedyen 15’er dakika sahnede tek kişilik performanslarını sergileyecek. Bilet fiyatı 113 lira. biletix.com

◊ Etiler’de Salazar İstanbul geçen hafta açıldı.

Akdeniz ve Asya mutfağının servis edildiği restoran haftanın 7 günü 9.00-1.00 arası açık.

(0501) 078 87 80

◊ Astrolojiyi yaşam serüveni üzerinden anlatan Dinçer Güner, Astro Sahne’de seyircisiyle interaktif bir gösteri sunuyor. Zorlu PSM Touché by N Kolay sahnesinde 18 Mart akşamı 21.00’de başlayacak gösterinin kapı açılışı 19.30. Bilet fiyatı, 389 lira. passo.com.tr