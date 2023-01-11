Sağ ol, var ol makarna!

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Melis: Gizem bil bakalım ne oldu! Doktor 15 gün kadar önce Deniz’e antibiyotik yazmıştı. O biteli daha bir hafta olmadan dün yine okuldan aradılar “Kızınız ateşlendi, gelip alın” diye. Mehmet zaten şu an sinüzit için antibiyotik kullanıyor. Senin Lorin de geçen hafta ateşten yanıyordu. Etrafımdaki herkesin çocuğu hasta. Biz analar üzüntüden helak olacağız sonunda.



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Ben tam olarak ‘yıldım’! Daha önce hiç bu kadar sık hastalanmamıştı. Bu ay göndermiyorum okula. “Belki salgının seyri değişir” diye düşündüm. Evet, bağışıklıklarının gelişmesi için bu hastalık dönemi şart. Ama biliyor musun, en çok da fazlasıyla ilaç içmelerine üzülüyorum.

Melis: Ben de… Özellikle antibiyotikler bağırsaktaki yararlı bakterileri öldürüp bağışıklığı düşürüyor malum. O yüzden bağışıklıklarını güçlendirmeye çalışıyorum sürekli. Bunun için beslenme çok önemli tabii. Ama gel de ikizlere anlat. Varsa yoksa karbonhidrat, çikolata vs. “Yavrum bak bu salatayı ye, vallahi sonra çikolata alacağız” şeklinde rüşvet veren zavallı bir anneye dönüştüm. Çocuk psikologları bu bölümü okumaz umarım!

Gizem: Ev yoğurdu yapıyorum ben sık sık, bağırsak sağlığı için. Fakat yemek konusu gerçekten sıkıntılı oluyor hastalandığında. Varsa yoksa patates kızartması, makarna... Ben de yumurtayı haşlayıp sarısını haşlanmış patatesle birleştiriyorum, biraz labne, biraz zeytinyağı katıp küçük toplar haline getiriyorum. “Al sana patates topları” diye veriyorum, yumurta da yemiş oluyor.

Melis: Turşu ve şalgam suyu da çok önemli bak. Ayrıca biliyorsun meyve, yeşillik, zerdeçal, badem, ceviz, balık gibi yiyecekler de bağışıklığı güçlendiriyor. Bunları yedirebilmek için bin bir şekle sokuyorum ben de gıdaları. Mesela bugün tavuk suyuna çorba yaptım. Deniz “Midemi bulandırıyor, yemem” dedi. Ben de tavuk suyu da ekleyerek çektirme usulü makarna yaptım. Makarna kurtarıcı; içine birçok şeyi katıp ‘kaktırabiliyorsun’ çocuğa (gülüyor).

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Gizem: Evet, “İyi ki makarna var” diyorum bazen. Tarhanayı hafif suyla açıp sos gibi pişiriyorum, onu da makarnaya döküyorum bazen. En azından tarhanadaki sebzeleri yemiş oluyor. Bunlar hep annelerin içini rahatlatma yöntemleri…

Melis: Güzelmiş, bunu deneyeyim. Makarna gibi börek de başka bir kurtarıcı. Tam buğdaydan yufka alıyorum. Yumurtalı yoğurtlu sos, içine de pazı, pırasa, Allah ne verdiyse koyup öyle pişiriyorum. Mehmet yine de isyan ediyor “Kıymalı yok mu” diye ama fırından sıcak çıkmış börek kokusuna dayanamayıp ‘hüpletiyor’.

Gizem: Mesele nasıl manipüle ettiğinle alakalı. Ben Lorin’e hiç krep yapmadım, pankek de bilmez mesela. Sabah kahvaltısı benim için yumurta demek. Annem geçen sabah pankek yapmış. Lorin “Ben bunu yemem” deyince “Ama bu anneanne böreği” demiş ve Lorin de ‘hüpletmiş’. İştahları olmadığında yemeğe biraz oyun ve eğlence katmak işe yarıyor gerçekten...

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Melis: Biraz daha büyüsün, malzemelerin sağlığa faydalarını anlatarak birlikte pişirebilirsin de… Kendi pişirdikleri için heveslenip yiyorlar genelde. Zerdeçal filan gibi tamamen reddettikleri malzemeleri de çorbalara katıyorum.

Gizem: Lorin büyümüş de küçülmüş çocuklardan olduğu için patateslerini kendi doğruyor mesela. Bir mantar soyuyor, görsen şaşarsın. Bir cacık tarifi versin sana, ağzın açık kalır ama cacığın tadına bakmışlığı yok. Şahane köfte yoğuruyor mesela ama maydanoz koydurtmuyor.

Melis: Helal güzel kızıma! Ben bizim ekibin tecrübeli annesi Gülay’a (Barbaros Altan) da sordum “Var mı böyle değişik numaraların” diye. Kızı Bilge yemek ayırmazmış. “Ama bol vitaminli diye kapya biberi çiğden veriyorum, yapay içecekler yerine de doğal meyve suları hazırlıyorum” dedi. Ben yine komplekse girdim tabii (gülüyor).

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Gizem: Çiğ kapya biber yiyen çocuk varmış haaa! Gülay ve adı gibi bilge olan kızı Bilgeciğim hepimizi perişan ediyor gerçekten, nazar değmesin. Melis, bence bu konu her annenin büyük derdi, okurlarımızın tarif ve tavsiyeleri varsa Çocukla Hayat’ın Instagram hesabından (@hurriyetcocuklahayat) DM (Direkt Mesaj) olarak paylaşsınlar, biz de oradan yayınlayalım, ne dersin?

Melis: Haydi anneler, virüslere karşı dayanışma zamanı…

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ



Peter Pan

Oyun fantastik bir macerayı anlatıyor. Minikler birbirimize karşı anlayışlı olabilmeyi, affedebilmeyi ve dostluğun değerini öğreniyor.

Yer: Bursa Podyum Sanat Mahal

Tarih: 14 Ocak Cumartesi

Saat: 13.00 ve 15.00

Yaş:3+

İletişim:(0224) 453 61 00

Ücret: 134,5 lira

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Neşeli Palyaço

Müzikli danslı interaktif oyunda kitap okumanın önemi anlatılırken paylaşmanın değeri vurgulanıyor. Aynı zamanda çocuklar da oyunda rol alıyor.

Yer: Ankara Bergüzar Sahne

Tarih: 14 Ocak Cumartesi

Saat: 14.00 ve 16.00

Yaş:2-8

İletişim: (0501) 373 35 62

Ücret: 65 lira

Mikrobistan

Müzikli Çocuk tiyatrosu ‘Mikrobistan’da hastalanan ve mikroplarla savaşan bir çocuğun eğlenceli hikâyesi anlatılıyor.

Yer: İstanbul Barış Manço Kültür Merkezi

Tarih: 15 Ocak Pazar

Saat: 13.00 ve 15.00

Yaş: 4+

İletişim: (0216) 418 16 46

Ücret: 113 lira