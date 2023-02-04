Saçlarımızı yeniden ‘yapılandırma’ zamanı

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Dermatolog Doç. Dr. Tuğba Kevser Uzunçakmak “Saçlarımızın sağlıklı olması ve dökülmemesi için gerekli protein, vitamin ve minerallerden zengin beslenmeliyiz” diyor. Saçların sağlığı için yaşam döngüsünün hem içeriden hem dışarıdan desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlarımızdan pratik saç bakım tüyoları aldık.

Dijital içerik üreticileri favori saç bakım ürünlerini paylaştılar. Evde saç maskesi yapmak için de güzellik uzmanı Suna Dumankaya kolay tarifler verdi.

Şok diyetler dökülmeyi hızlandırabilir

Dermatolog Doç. Dr. Tuğba Kevser Uzunçakmak

- Şok diyetlerle günlük kalori alımı belli düzeyin altında kaldığında saç dökülmesi hızlanabilir.

- Saçlar fiziksel hasardan, ultraviyole (güneş) ve ısı hasarından korunmalı. Saç kremleriyle desteklenmeli.

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-Saçlar ıslakken taranmamalı, sıkı bağlanmamalı.

-Saçların sağlıklı olması için gerekli protein, vitamin ve minerallerden zengin beslenmek önemli.

Kendi maskemizi kolayca yapalım

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya’dan tarifler:

Hassas saçlar için: 3 çorba kaşığı pirinç, 1 tutam karanfil,

1 tutam biberiye ve 3 defne yaprağını suda 24 saat bekletin.

1 tatlı kaşığı Hint yağı da ekleyerek saçınıza sürebilirsiniz. ◊ Kuru saç derisi için: 300 ml zeytinyağı ve 3 çorba kaşığı karanfili ocakta, en kısık ateşte, 10 dakika ısıtın. Bir kavanoza koyun. Haftada 1 kez ılık olarak saç derinize sürün.

Hem hızlı uzatıyor hem de yatıştırıyor

Alp Kavasoğlu, saç uzmanı

- Saç için kullanılabilecek doğal ürünlerin başında aloe vera geliyor. Aloe vera hem saçın PH dengesini düzenleyerek hızlı uzamasını sağlıyor hem de saçları yatıştırıyor.

- Hindistan cevizi yağı saçın daha parlak görünmesine yardımcı oluyor ve elektriklenmesini önlüyor.

- Hyalüronik asit tüm cilt tiplerine uygun olması ve saçların nem ihtiyacını büyük oranda

karşılayabilmesiyle tam bir kurtarıcı.

- Saç ürünlerini seçerken saçımızın yapısını tanımamız çok önemli. Bolca kimyasalın bir araya geldiği ürünler yerine doğal ürünlere yönelmeliyiz.





