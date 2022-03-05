Parlak, daha da parlak olacak

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İlkbahar ve yaz aylarında canlı renkleri görmeye alışkınız. 2022 sezonundaysa canlı renkler her ortamda fark edilmemizi sağlayacak neon halleriyle karşımıza çıkıyor. Versace’den Prada’ya, Bottega Veneta’dan Jason Wu’ya kadar yüksek modanın farklı markalarını ele geçiren neonlar, bütçemize uygun markaların koleksiyonlarında da göze çarpıyor.

Tek parça da yeter

Neon renkler, normal renklere oranla daha canlı ve parlak olan tonları tanımlamak için kullanılıyor. Yani bir rengin fosforlu haline neon tanımı yapılıyor. Bu sezon, özellikle, turuncu, pembe ve yeşilin neon halleri hem makyaj hem de moda trendleri arasında öne çıkıyor.

Neonlar başlı başına dikkat çekici olduğu için tek bir neon parçayla da stil sahibi bir görünüm elde etmek çok kolay. Beyaz pantolon, pembe neon bir gömlek ve spor ayakkabıyla hem rahat hem de son moda bir tarz yaratabilirsiniz. Simsiyah giyinip aksesuar ya da ayakkabıda neon tonlarını tercih etmek de iyi fikir olabilir.

Göz kenarıyla başlayın

Yalnızca giyimde değil, neon tonlar makyaj trendleri arasında da oldukça popüler. Makyajınıza nasıl adapte edeceğiniz konusunda kararsızsanız neon tonlarda bir

eyeliner edinip göz kenarlarınıza ince dokunuşlar yaparak başlamanızı öneririm. Chloé, Versace, Proenza Schouler ve Weinsanto gibi markaların İlkbahar/Yaz 2022 podyumlarında neon renklerle yarattıkları göz makyajları da size ilham verebilir.



Ayakkabı, gözlük ve çantalarda da neon renkler çok moda.

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Yeşilin enerjisi sarının iddiası

Enerjik yeşil: 2022’nin renklerinden biri olan yeşil, neon haliyle de cezbediyor. Benim ilkbahar için alışveriş listemde neon yeşil bir blazer ceket var örneğin.

Barbie pembesi: Bahar aylarının vazgeçilmez rengi pembelerin neon tonlarıyla kendinizi Barbie bebek gibi hissedebilirsiniz.

Portakal aşkı: Canlılığa ve tazelenmeye ihtiyaç duyduğunuz günlerde turuncuyu stilinize adapte etmeyi deneyin. Modunuz anında yükselecek.

Elektrik mavisi: Mavinin enerjisi bir başka. Denimler ya da nötr tonlarla eşleştirin.

Fosforlu sarı: En iddialı neonlardan biri de sarı olanlar. Tek bir parçada ya da detaylarda kullanın.

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