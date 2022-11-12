Mutluluk hormonları harekete geçsin!

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Çok sevdiğimiz trikolar bu yıl da gardıroplarımızda başköşede. Ancak geçen sezon her yerde gördüğümüz süveterler düşüşe geçti, bu yıl triko elbiseler yeniden revaçta. Gri, lacivert gibi renkler yerine de pembe, turuncu, yeşil, mavi gibi mutluluk hormonlarımızı harekete geçirecek canlı renklerdeki trikolar bu sezon çok moda.



Bilekte modeller

Triko elbise yükselişini Altuzarra, Alaia ya da Etro gibi moda markalarının podyumlarında görebiliyoruz. Bu elbiselerin en çok bileğe kadar uzanan modelleri göze çarpıyor. Düz renkte olanların yanında çizgili veya dalga desenli olanlar, bir de farklı renk bloklarından oluşanlar karşımıza çıkıyor.

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Markaların podyumlarından ilhamla bu elbiseleri gündelik stillerinizde kalın tabanlı botlar, postallar ya da kovboy çizmeleriyle eşleştirebilirsiniz. Gece stillerindeyse kapalı burunlu, topuklu ayakkabılarla tercih edebilirsiniz. Daha sportif bir hale sokmak içinse spor ayakkabılar ve şişme montlar triko elbiselerin en konforlu tamamlayıcıları olacaktır.

Birçok marka vücuttaki dopamin seviyesini yükselten renklere, çiçek işlemeler ve baskılar ekleyerek pozitif etkiyi bir üst seviyeye çıkarıyor. Chanel, Christian Dior, Gabriela Hearst, Maje, Louis Vuitton gibi markalarda çiçek desenli triko kazaklara rastlıyoruz. Stile hem nostaljik hem de romantik bir etki katan bu kazaklar benim de alışveriş listemde ilk sırada. Bu parçaları siz de kotlarla, derilerle veya mini eteklerle tamamlayabilirsiniz. Örneğin, pembe tonlarında çiçekli bir kazak, deri etekle eşleşerek davetlerde kullanılabilir ya da tayt ve spor ayakkabıyla hafta sonu stilinize eşlik edebilir.

Birçok kişinin favorilerinden olan çizgili kazaklar da bu sezon çok karşımıza çıkıyor. Havalı ve zamansız bir etki için gardırobunuza ekleyebilirsiniz. Özellikle oversize (bol) ve yakadan fermuarlı modeller favorilerim arasında.



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‘Minimalliktenvazgeçemem’ diyenler için seçenekler sınırsız. Yırtmaçlı oversize modeller, V yakalar, yüksek belli pantolonlara eşlik edecek crop’lar (kısa), klasik düğmeli hırkalar her yerde.

triko pantolonlarla etekler de kışın vazgeçilmez parçaları arasında ve yine birçok farklı markada bulabilirsiniz.

Kış aksesuarlarında bu yıl el emeği göz nuru modeller oldukça popüler. Sanki büyükanne elinden çıkmış gibi görünen, kalın atkı ve bereler yine rengârenk... Yazın çok sevilen kova şapkalar da kışın örgü versiyonlarıyla karşımızda. Kalın atkılarsa ister tek bir tonda, ister renkli ve desenli tercih ediliyor.



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KISA KISA

Kendal Jenner’ın tercihi Burç Akyol

Dünyaca ünlü reality show yıldızı ve süper model Kendall Jenner, Los Angeles County Sanat Müzesi (LACMA) ART+Film Gala’da Türk tasarımcı Burç Akyol’a ait bir elbiseyi tercih etti. Transparan bluz ve payetli uzun etekten oluşan tasarım, galada büyük beğeni topladı. Jenner ayrıca o geceki stilini 263 milyon takipçili Instagram hesabından da yayımladı. Son zamanlarda adını sıklıkla duymaya başladığımız Akyol kendini Türk asıllı, Fransız tasarımcı olarak tanımlıyor. Eğitimini Fransa’da tamamlayan Akyol markasını 2019’da kurdu. Yetenekli modacının başarılarını duymaya ve onu global sahnede izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

