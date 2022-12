Hem karnımız doysun, hem de ruhumuz

Haberin Devamı

Dünyanın üst düzey yeme-içme standartlarına sahip restoranlarını rehberine dahil eden Michelin, listesinde ilk kez İstanbul’dakilere de

yer verdi. Listenin başında 2 yıldızla TURK var. Onu 1’er yıldızla Araka, Nicole, Mikla ve Neolokal takip ediyor. Yıldızların açıklanmasıyla birlikte bu restoranlara talep de arttı. Ancak Michelin’in yıldız alamasa da tavsiye listesine giren balıkçısından kebapçısına 48 restoran daha mevcut. Üstelik bazılarının bulundukları konum hem yıldızlı restoranlara hem de sanatın nabzını tutan yerlere yakın. Leziz bir yemek ve sanat eşleşmesi için haritamıza bakıp dilediğiniz rotayı çizebilirsiniz.

Şef Zeynep Pınar Taşdemir’in 1 yıldızlı restoranı Araka’nın civarında tavsiye listesine giren 6 restoran var. Araka’ya en yakın olan semt komşusu, yeni nesil deniz mahsulleri restoranı Azur. Sahil hattındaysa Bebek’te modern meyhane Aheste’yi, Rumelikavağı’nda Balıkçı Kahraman’ı, Rumelihisarı’nda deniz ürünleri sunan İskele ve Kiss The Frog’u, Tarabya’daysa Kıyı Balık Restoran’ı sayabiliriz. Yemek öncesi ya da sonrası gezebileceğiniz yerlerse şöyle:

Sakıp Sabancı Müzesi-Emirgân

Müzedeki ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ sergisi ‘Osman Hamdi Bey Tablolarının Bilimsel Analizleri ve Konservasyonu’ projesinin bulgularına dayanıyor. Müze 8 Ocak’a kadar Hüseyin Çağlayan’ın ‘Souffleur’ sergisine de ev sahipliği yapıyor.

Borusan Contemporary-Rumelihisarı

Borusan Contemporary, Britanyalı sanatçı kolektifi United Visual Artist’i (UVA) ağırlıyor. ‘UVA: Kaosun Eşiği’ izleyicileri mimari ve çağdaş sanat arasındaki kesişim noktalarını keşfetmek için 27 Ağustos 2023’e kadar Perili Köşk’e bekliyor.

Sadberk Hanım Müzesi-Sarıyer

Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç koleksiyonlarından zengin mektup ve evrak çantaları seçkisi, Hülya Bilgi küratörlüğünde ‘Arkadaşım İçin’ adı altında 31 Mayıs 2023’e kadar müzede ziyaretçileriyle buluşuyor.

Elgiz Müzesi-Maslak Giz Plaza

Yeniköy’e kıyasla daha şehir içinde kalmak isteyenler Levent’teki Şans’ı, Ulus’taki Boğaz manzaralı 29’u ve İstinyepark’taki Japon restoranı Zuma’yı tercih edebilir. Sonrasında da müzedeki ‘Mitler ve Hayaller’ sergisini gezebilir. Son gün 15 Ocak.

Şef Cihan Çetinkaya’nın mutfağında olduğu tek yıldızlı Mikla, The Marmara Pera’nın terasında, Nicole ise Tomtom’da. Tavsiye listesine giren 8 restoran (Topaz, Yeni Lokanta, Eleos, Sofyalı 9, 1924 İstanbul, Çok Çok Thai, Kubbeli Lounge, Aheste, Cuma) iki restorana yürüme mesafesinde. Aralarında meyhane de var, Asya mutfağı olan da…

Meşher-Tomtom Sokak

Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos’un karşılıksız aşk hikâyesinden hareketle kurgulanan ‘Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?’ adlı sergi 12 Şubat’a kadar sanatseverleri bekliyor.

İstanbul Sinema Müzesi

Atlas Pasajı

Sinema tarihinde çığır açan deha isim Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi

1 Mart’a kadar görülebilir.

Arter-Dolapdere

Ahmet Doğu İpek’in ‘Başımızda Siyahtan Bir Hale’ adlı sergisi 29 Ocak’ta bitiiyor. Aynı tarihte sona erecek, küratörlüğünü Eda Berkman’ın üstlendiği ‘Koyun Koyuna’ başlıklı grup sergisindeyse uyku temasıyla bağlantılı mahremiyet ve paylaşım gibi konuları ele alan eserleri izleyebilirsiniz.

Galerist-Asmalımescit

Nazım Ünal Yılmaz‘ın ‘Daima İleri’ sergisi sanatçının son dönem çalışmalarından oluşuyor. 10 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

Anna Laudel İstanbul

Kazancı Yokuşu

Galeri, Mehmet Sinan Kuran’ın ‘Nowhere. Now Here.’ başlıklı solo sergisine yarına kadar ev sahipliği yapıyor.

Salt Beyoğlu-İstiklal Caddesi

‘Foodprint [Gıda İzinin Peşinden]: Akdeniz Beslenmesine Yeni Bir Bakış’ sergisini ziyaret için son gün yarın.

Pilevneli-Dolapdere

Daniel Knorr’un sergisi ‘Golden Peardrop Theatre’ı görmek için bugün son gün.

Pilot Galeri-Sıraselviler Caddesi

17 Aralık’a kadar Emir Erkaya’nın ‘Büyücü Eve Geliyor’ başlıklı sergisini gezebilirsiniz.

Ambidexter-Lüleci Hendek Caddesi

David Doğan Levi’nin ‘Olanaksız Düşler Vadisi’ sergisi26 Aralık’a kadar açık.

Sultanahmet bölgesinde 5 restoran (Lokanta 1471, Deraliye, Matbah, Giritli ve Khorasani) tavsiye listesinde.



Şerefiye Sarnıcı

* Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki Lokanta 1471’de kaz mantısının tadına bakabilirsiniz. Deraliye’deyse Osmanlı’dan miras tarifleri deneyebilirsiiniz. Matbah’ta sultanların yemekleri var. Cankurtaran’daki Giritli Restoran’ın balıkları taptaze.

*Sultanahmet’te Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Hürrem Sultan Hamamı, Binbirdirek Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı gibi gezilecek çok yer var.

* Rotasını Eminönü ve Sirkeci tarafına kıranlar için Pandeli ve Ocak farklı lezzetleriyle öne çıkıyor. Bu bölgede sanat eşleşmenizi PTT Müzesi’nden yana kullanabilirsiniz. Pul koleksiyonu bölümü oldukça ilgi görüyor.



Yerebatan Sarnıcı

2 yıldızlı TURK Bomonti’de. Buraya yakın olup tavsiye listesine giren Nişantaşı’ndan5 restoran var. Glens İtalyan lezzetleriyle ünlü, Spago’da menüKaliforniya, Asya ve İtalya’dan ilham alınarak hazırlanmış. Tatbak lahmacunu ve kebabıyla meşhur. SADE Beş Denizler ve St. Regis Brasserie’ye de uğranabilir.Bu bölgede olanlar yemek için alternatif arayışına girerse modern Türk mutfağıyla önce çıkan Alia’yı da tercih edebilir. Aila, Mecidiyeköy’deki Fairmont Quasar Otel’in içinde hizmet veriyor.



Kalyon Kültür



Ara Güler Müzesi BomontiAda

Dört yıl önce aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in yıllar içinde çektiği, yerli ve yabancı edebiyatçı dostlarının portrelerinden oluşan sergi ‘Bir Avuç Güzel İnsan’ süresiz olarak müzede.

Kalyon Kültür-Nişantaşı Taş Konak

İstanbul Bienali paralel etkinliklerinden ‘İnsan Eli Değmiş’ sergisi Evan Roth, Sabrina Ratté, Volkan Kızıltunç ve birçok sanatçının eserleriyle insanın doğaya verdiği zarara karşı farkındalık yaratmayı hedefliyor. Sergi 17 Aralık’a kadar sürüyor.

Galeri Artist-Abdi İpekçi Caddesi

İngiltere doğumlu uluslararası çağdaş sanatçı Gavin Turk’ün ‘Tete de Turk’ başlıklı sergisi yarına kadar görülebilir.

44A Sanat Galerisi Ahmet Fetgari Sokak

Galeri, Türk ve yabancı sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, tekstil, enstalasyon ve dijital sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Niş Art Gallery Teşvikiye Mahallesi

Ressam Sermet Aydın’ın İstanbul’da ilk kez gerçekleşen ‘Yansımalar’ sergisiiçin son gün yarın.

Listedeki restoranlardan 8’i Çırağan Caddesi’nden Kuruçeşme’ye uzanıyor. Klasikler Feriye ve Banyan ile Çırağan Palace Kempinski’deki Tuğra ve Four Season Hotel Istanbul at the Bosphorus’taki Aqua burada. Kuruçeşme’nin ünlüleriyse Alaf, Park Fora, Inari Omakase ve Sunset Grill Bar. Sanat rotasına Dolmabahçe’yi katanlar Süzer Plaza’daki Nobu ve Ritz Carlton’ın restoranı Atölye’yi deneyebilir.

Deniz Müzesi-Beşiktaş

Beşiktaş İskelesi’ne çok yakın olan Deniz Müzesi’nin en dikkat çeken kalıcı sergilerinden biri Atatürk’ün deniz sevgisini anlatıyor.

Dolmabahçe Sarayı-Beşiktaş

Sarayı gezerken 2014’te Resim Müzesi olan Veliahd Dairesi’ni de ziyaret edebilirsiniz.

Sanat galerilerinin ve performans mekânlarının gözde semti Karaköy artık tavsiye listesine giren 4 yerin de ev sahibi. Michelin Genç Şef Ödülü alan Mevlüt Özkaya’nın mutfağında olduğu Mürver, etkileyici bir Haliç manzarasına sahip olan Octo, 80 çeşit mezesiyle Karaköy Lokantası ve açık mutfağında yapılan ızgara kuzu etiyle bilinen Tershane.

Salt Galata-Bankalar Caddesi

1990’lar Türkiye’sindeki kültürel ortamı ve sanat üretimlerini sahne ve performans kavramları odağında inceleyen ‘Sahnede 90’lar’ sergisi 12 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.

The Wall Art Gallery

Karaköy Tarihi Tünel Girişi

Geçen yaz ailesiyle İstanbul’a yerleşen Andrey Novikov’un eserleri 15 Aralık’a kadar süren sergide görülebilir.

Tiyatro İkinci Kat - Demirci Fettah Çıkmazı

Bir de tiyatro önerisi. Goncagül Sunar ve Mustafa Ergüven’in sahneye koyduğu ‘Anneme Yolculuk’ adlı oyunu hırdavatçıların olduğu sokaktaki Tiyatro İkinci Kat’ta izleyebilirsiniz.