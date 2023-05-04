Mayıs ayına ‘klasik’ giriş

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KONSER

-Çağ Erçağ (viyolonsel), Anıl Acun Kıvrak (flüt), Esen Kıvrak (keman) ve Filip Kowalski’den (viyola) oluşan ‘Bir Nefesle Üç Yay’ oda müziği grubu 6 Mayıs Cumartesi 19.20’de Pera Müzesi’nde konser verecek. Bach, Mozart, Piazzola ve Schubert’in eserlerinin seslendirileceği konserin bilet fiyatı 125 lira.

-Nil Karaibrahimgil 6 Mayıs 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 157-448 lira.

-Hedonutopia 6 Mayıs 21.00’de JJ Pub Kanyon’da konser verecek. Bilet fiyatı 100 lira.

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-Son dönemin yükselen isimlerinden Deniz Tekin, 9 Mayıs Salı 21.30’da IF Performance Hall Eskişehir’de. Bilet fiyatı 132 lira.

-Venedik Barok Orkestrası’nı 9 Mayıs 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda dinleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 220-385 lira.

-Karsu İzmir’de. 10 Mayıs Çarşamba İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesindeki konserin bilet fiyatı 530-790 lira.

-Emir Taha 11 Mayıs Perşembe 21.00’de IF Performance Hall Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 143 lira.

-Gaye Su Akyol 11 Mayıs 21.30’da IF Performance Hall Eskişehir’de hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 150 lira.

-Gülşen 12 Mayıs Cuma 21.00’de İzmir Arena’da hit şarkılarını seslendirecek. Konsere giriş ‘iki bilet al tek bilet fiyatı öde’ kampanyasıyla 399 lira.

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-She Past Away 12 Mayıs 22.30’da Dorock XL Venue Taksim Fitaş Sahnesi’ni melankolik müziğiyle fethedecek. Bilet fiyatı 300 lira.

-Hindistan’da geçen bir aşk hikâyesini anlatan ‘La Bayadere’ balesi 10 Mayıs 20.00’de AKM-Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin gerçekleştireceği bale temsilinin bilet fiyatı 85-325 lira.

SERGİ

-Istanbul Concept Gallery, Sema Maşkılı’nın ‘Güç Canavarlar Yaratır’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Maşkılı sergisinde birbiriyle çarpışan bedenler, iç içe geçmiş anatomik yapılar, ezilmiş ve deforme olmuş vücut parçalarını resmederek insanın içindeki şiddete odaklanıyor. 10 Haziran’a kadar Istanbul Concept Gallery’de görülebilir.

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-Yarattığı ‘Hiromita’ karakteriyle tanınan çağdaş sanatçı Melek Anqi, aynı adlı yeni sergisinde vahşi ve sevimli kedisi aracılığıyla bizi eşsiz kılan farklılıklarımıza vurgu yapıyor. Sergi 24 Mayıs’a kadar Ankara’daki Deppo29 Sanat Galerisi’nde açık olacak.

ATÖLYE

-Let’s Eatery şehirden kaçış etkinlikleri kapsamında 7 Mayıs Pazar 18.00’de Büyükada Villa Rıfat İkigai Otel’de kokteyl atölyesi düzenliyor. Atölyeye katılım ücreti 850 lira. (Detaylı bilgi için sehirdenkacisevents@gmail.com)

GECE

-Ajda Pekkan 6 Mayıs Cumartesi 22.00’de Günay Restaurant’da sahneye çıkacak. (0543) 443 33 33

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-Ebru Yaşar 6 Mayıs 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Ceren Akın 6 Mayıs 22.30’da La Boucherie Dinner Theatre’da. (0532) 135 35 35

-Sera Tübek 7 Mayıs Pazar 23.00’te Rise n’Fall Suadiye’de. (Rezervasyon için Instagram: @risenfallsuadiye)

-Alya 10 Mayıs Çarşamba 23.30’da Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için Instagram: @kortoistanbul)

-Yaşar 12 Mayıs Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. (0850) 549 01 20

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DJ

-Alman techno DJ’i Klangkuenstler 6 Mayıs 22.30’da Volkswagen Arena’da. Jeton Records’un düzenlediği gecenin bilet fiyatı 400 lira.