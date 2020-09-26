Kütür kütür lezzet durakları

1) GEZİNİZE ‘EKŞİLİ’ MOLA

TARİHİ BALAT TURŞUCUSU, İSTANBUL

Balat’ın en eski turşucularından olan işletme, sayısız turşu çeşidi ile küçük bir dükkânda hizmet veriyor. Semtin tarihi sokaklarını gezdikten sonra kısa bir mola verip birbirinden lezzetli turşularından satın alabilirsiniz. Mehmet Yaşin öneriyor. (0533) 434 48 34

2) İNTERNETTEN SİPARİŞ

Asri, İstanbul

‘Neşeli Günler’ filminden hatırladığımız bu dükkân, 1913’ten beri Edirnekapı’da. Cihangir’deki yeni yeri eylülde açılıyor. asritursucu.com’dan da sipariş alınıyor. Oğuz Yenihayat öneriyor.(0212) 244 47 24

3) 20’Yİ AŞKIN ÇEŞİT

Soydan Turşuları, İstanbul

1935’ten beri Beşiktaş’ta... Hazırladıkları 20’nin üzerinde çeşitten, damak zevkinize göre bir seçenek bulmanız mümkün. Özellikle erik ve bamya turşuları çok seviliyor. Ebru Erke’nin önerisi. (0212) 259 32 02

4) SALÇASINI DA DENEYİN

Özcan Turşu, İstanbul

Kadıköy Çarşı’da 1935’ten beri hizmet veriyor. Özellikle lahana dolma ve domates turşuları tercih ediliyor. Salih Seçkin Sevinç “Çocukluğumuzun turşu suyu durağı. Salçası ve zeytinleri de çok iyidir” diyor. (0216) 336 37 56

5) SIRRI KAYNAK SUYUNDA

Tatar Turşucu Engin Usta, İstanbul

Kartal’daki dükkânın fasulye ve pancar turşusu meşhur. Salih Seçkin Sevinç “Turşuyu kütür kütür yapmasıyla bilinen bir kaynak suyu kullanıyorlar. Kapısında sürekli kuyruk var” diyor. (0216) 517 12 41

6) İZMİR’İN ESKİLERİNDEN

Meşhur Kemeraltı Turşucusu Tahsin, İzmir

Konak’taki işletme 1972’den beri hizmet veriyor. Çeşitleri arasında en çok lahana turşusu seviliyor. Ebru Erke “Burada turşu suyu içerek büyüdüm, favorilerimin başında geliyor” diyor. (0232) 425 87 36

7) KİRAZ VE KAYISIDAN...

Arıoğulları Petek Turşu, İstanbul

1992’den beri Beyoğlu Balık Pazarı’nda bulunan işletmenin özellikle meyve turşuları çok meşhur. En çok tercih edileni kiraz ve kayısı çeşidi. Sahrap Soysal öneriyor. (0212) 244 05 18

8) ACILI VEYA ACISIZ

Pelit Turşucusu, İstanbul

1956’dan bu yana Kurtuluş’ta hizmet veren işletmenin müdavimi çok. Lezzetli turşularının yanı sıra turşu suları için de gidiliyor. Oğuz Yenihayat’ın önerisi olan dükkânda turşu suyunu da deneyin. (0212) 258 41 18

9) BAŞKENTİN FAVORİSİ

Hüsmen Aga, Ankara

Ana bayi olarak kurulduğu ilk yer olan Sakarya Caddesi’nde 1967’den beri müdavimlerini ağırlıyor. Çeşit çeşit turşunun yanı sıra asma yaprağı, zeytin gibi ürünlerin de satışı yapılıyor. Adnan Şahin’in önerisi. (0312) 433 67 33

10) LAHANA, ERİK, KELEK...

Turşucu Göksel, İstanbul

Yeşilköy’de 1984’ten beri hizmet veren Turşucu Göksel’i, Sahrap Soysal öneriyor. Turşu suyu da çok meşhur olan dükkânda salatalık, lahana, erik ve kelek müdavimlerin favori lezzetleri arasında yer alıyor. (0212) 662 29 47

BİR ÖNERİ

Balık yumurtalı makarna

Açık havada, denizin hemen yanı başında yemek yemeyi seven İzmirlilerin favori mekânı... Urla İskelesi’ndeki Sahil; Ege’ye özgü otlu mezeleri, ara sıcakları ve özellikle de balık yumurtalı makarnasıyla çok ünlü. Üç incili...

İskele Cad. 2121 Sok. No: 8

Urla/İzmir (0232) 752 33 62