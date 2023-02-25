Kiminle, nerede, ne yapacağınızı bilerek gitmek şart!

Haberin Devamı

Mutlaka yanınızda bulunması gerekenler

* Termal çorap, su geçirmeyen bot, eldiven, kalın mont, battaniye. Gece eksilere düşen soğukluklarla karşılaşacaksınız.

* Çadır ve uyku tulumu. Yatacak yer hâlâ sorun ve öncelik tabii ki depremzedelerin. O yüzden kendi çadırınızı, uyku tulumunuzu götürmelisiniz.

* Maske. Yıkıntıların, molozların yarattığı tozdan ve bölgede oluşabilecek mikroplardan korunmak için maske takmalısınız.

* Baret ya da bisiklet kaskı. Enkazların olduğu bölgelerde bunlar sizi olası darbelerden koruyacaktır.

* Yara bandı, oksijenli su, merhem ve ilaç, vitamin

* Yedek iç çamaşırı ve kıyafet.

* Islak mendil, kadın pedi, dezenfektan ve jel sabun gibi ihtiyacınız olabilecek hijyen malzemeleri.

* Elektrik olmayan yerler için fener ya da kafa lambası, pil.

Haberin Devamı

* Yedek şarj cihazı (powerbank).

Sizi orada böyle bir ortam bekliyor

* Afet bölgesinde binalara girmek tehlikeli ve yasak. Çadırkentler depremzedeler için. Diğerleri ya arabada ya da parklarda uyuyor.

* Elektrik bazı bölgelerde verilmeye başlandı ama her yerde yok. Jeneratör ve powerbankler’le elektrik sağlanabiliyor.

* İnternet şehir merkezi ve enkaz yakınlarında çekmiyor, merkezlerden uzak bölgelerde çalışıyor.

* Su belli yerlerde zaman zaman gelmeye başladı ama duş alma imkânı yok.

* Tuvalet de bulamadığınız yerler, zamanlar olabilir. Yanınızda dezenfektan, kolonya, ıslak mendil ve maske gibi bolca hijyen malzemesi taşıyın.

* Her bölgede, yerde açık restoran bulmak mümkün olmayabilir. Yemekler yardım ekiplerince kazanlarda pişirilip dağıtılıyor, yanınızda yiyecek, anı kurtaracak paketli yiyecek götürebilirsiniz.

* Hava sıcaklığı gündüz 10, bulunduğunuz bölgeye göre gece eksi derecelere düşebiliyor.

* Afet bölgesine yardıma gitmeden önce hangi organizasyonun yönetiminde, nerede, ne yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor.

Gönüllü kabul eden ekipler

Deprem bölgesine gönüllü giderken yardım kuruluşlarıyla bağlantı kurup onların yönlendirmesiyle hareket etmek önemli. Tek başına gitmek oradakilere yarardan çok ek yük getirebiliyor. Bölgede aktif görev yapan sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olmak da mümkün.

Haberin Devamı

*AFAD için Deprem bölgesine gitmek isteyen 15 yaş üzeri vatandaşlar e-devlet üzerinden AFAD Gönüllük Sistemine başvuru yapabiliyor. Başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla gonullu.afad.gov.tr adresine yönlendiriliyor. Gerekli eğitim, faaliyet ve görevleri bu adresten takip edilebilir.

* AFET Platformu (@afetplatformu) afetplatformu.org

*Kızılay (kizilay.org.tr) iletişim için:168

*Türk Kızılayı Psikososyal Destek Gönüllüsü (@oncuyoneticiler)

*Toplum Gönüllüleri Vakfı (@togvakfi)

* Afet için Feminist Dayanışma (@feminist_gundem)

*AHBAP Platformu (ahbap.org)

*AKOM (Afet Koordinasyonu Merkezi) akom.ibb.istanbul

*AKUT (akutvakfi.org.tr)

*Çorbada Tuzun Olsun Derneği (@corbadatznolsun)

Haberin Devamı

*İBB (@ibbcozummerkezleri) Afet yardım toplama merkezleri için iletişim: 153

* İhtiyaç Haritası (@ihtiyacharitası)

* Oyun Kampta Aile Çocuk Kampı (@oyunkampta)