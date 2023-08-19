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Türk halkı onu Serdar Ortaç’la yaptığı evlilikle tanıdı ama o, evliliğini sonlandırdıktan sonra başarılı projeleriyle adından söz ettirmeye devam etti. Şimdilerde Kanal D’de yayımlanan ‘Magazin D Yaz’ programıyla ekranda. Chloe Loughnan’la bir yayın günü, kanalda işi bittikten sonra InterContinental Istanbul Otel’in terasındaki City Lights Bar’da buluşuyoruz. Enerjik bir şekilde kapıdan içeri giriyor. Ekrandakinden çok daha güzel. Harika bir İstanbul manzarasına karşı sohbet ediyoruz. 30’lu yaşları ve nişanlısı Fergus Hennessy’yle ilişkisini anlatırken gözlerinin içi gülüyor.Söyleşimizin yayımlanacağı hafta eski eşinin magazin haberlerine konu olan açıklamalarını sormak için aradığımdaysa nazikçe yanıt vermek istemediğini söylüyor.

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İlk geldiğimde bu kadar uzun süre kalacağıma dair bir fikrim yoktu. Uçaktan indiğimde o kadar şaşırdım ki; ‘Bu kadar güzel bir yer olur mu’ diye düşündüm. Gidip gelmelerimle 12 sene oldu ama 9 sene Türkiye’de yaşadım.19 yaşımdayken klip çekimi için gelmiştim. İlk günden itibaren İstanbul’a âşık oldum, hiç dönmek istemedim. Dönüş için iki hafta sonrasına biletim vardı. İptal ettim. Zamanla Türkçe öğrendim. Türk yemeklerini çok sevdim. 9 senede kendimi Türk gibi hissetmeye başladım.

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Bir sürü şey var. En sevdiklerim: Kuru fasulye-pilav, dolma ve lahmacun. Hepsini aynı anda sipariş ediyorum (gülüyor).Kız kardeşi uzun yıllardır arkadaşımdı. Bir düğünde denk geldik. Bilmiyordum arkadaşımın bir erkek kardeşi olduğunu. Düğünde tanıştık ve o günden beri beraberiz.

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Tanıştığımız andan itibaren uzun zamandır birbirimizi tanıyormuşuz gibi hissettik. İlişkimizin ilk gününden beri evleneceğimizi biliyorduk. 1,5 senedir beraberiz ve hep çok netti niyetimiz. Miami’deydik. Benim için Bahamalar’da bir sürpriz tatil hazırladı. Bir yemeğe çıktık. O kadar şaşırdım ki; bir sürü hazırlık yapmış. Benim için çok özel bir gündü.Onun kadar temiz kalpli bir insan tanımadım hayatımda. Beni hep korumaya çalışıyor ama hiç kıskanmıyor. Kanal D’de çekimlere geliyor örneğin. Hiç Türkçe bilmiyor, konuşulanları anlamıyor ama oturuyor saatlerce ve gururla izliyor beni.Ben hatırlamak istemiyorum bunu (gülüyor). 29’da kalmak istiyordum. Zaman çok hızlı geçiyor ama 30’lar güzel. İşlerim yolunda. Nişanlım emlak sektöründe çalışıyor. Ben de onunla lüks evler satmaya başlayacağım. Bu senenin enerjisi çok güzel. Olumsuz hiç bir şey yok hayatımda, duymak da istemiyorum. Eskiden biri bana kötü bir şeyler söylediğinde günlerce kafama takar, üzülürdüm. Şimdi sadece pozitif şeyler istiyorum.

‘BELKİ BİR DAHA YÜRÜYEMEYECEKTİM’

- 2018 yılında Miami’de büyük bir motosiklet kazası geçirdin. Neler yaşadın?



Hayatım o kazadan sonra değişti. Hiç kimse bilmiyordu, hiçbir şey paylaşamadım. Bazı insanlar özel hayatını rahat anlatır, ben öyle değilim. İçime kapanırım. Çok kötü günlerdi. Ölmek üzereydim. Neredeyse bütün vücudumdaki kemikler kırıldı. Yeni baştan yürümeyi öğrendim. Herkes “Neden Chloe hâlâ dönmedi, Miami’de mi kalıyor” diye soruyordu. Yürüyemiyordum ki döneyim. Çevremdekiler çok korktu, belki bir daha da yürüyemeyecektim. Yüzüm tamamen tanınmayacak haldeydi. Tedavim aylar sürdü.



- Pandemi dönemini İrlanda’da geçirdin diye biliyorum...



Aslında salgının başladığı zamanlarda Milano’daydım, bir defileye katılmıştım. Dünyada neler oluyor henüz pek farkında değildik. Normalde hafta sonu orada kalacaktım. İyi ki yapmamışım, yoksa dönemeyecektim. Ertesi gün havalimanı kapandı. İrlanda’ya giriş-çıkışlar durduruldu. Tam pandeminin başında İrlanda’ya gitmiş oldum ve uzun süre de orada kaldım.

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Tam benlik, yıllarca hiç sıkılmadan yapabilirim, çok seviyorum. Ekiple de büyük bir aile gibi olduk. Makyözler, kuaförler herkesi tanıyorum artık. Bu yıl programa yeniden başladığımda sanki evime geri dönmüş gibi hissettim. Geçen sene hafta sonu sunuculuk yapıyordum, şimdi hafta içi yayımlanıyor.Bazen yalnız kalmayı seviyorum. İstanbul’da bir sürü arkadaşım oldu. Alışveriş yapıyoruz, kahve içmeye çıkıyoruz. Hiç sıkılmıyorum. Bu şehirde yapacak birçok şey var, resmen buralı gibiyim.