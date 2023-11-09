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KasÄ±mda kültür-sanat bir baÅŸkadÄ±r

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ajanda#Etkinlik#YaÅŸam
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 09, 2023 17:12

Bu hafta DanimarkalÄ± WhoMadeWho Life Parkâ€™ta konser verecek. Pera MÃ¼zesiâ€™nde â€˜BarÄ±ÅŸ iÃ§in MÃ¼zik Konseriâ€™ dÃ¼zenlenecek. Elektronik mÃ¼ziÄŸin yÄ±ldÄ±z isimleri Vitalic ve Samaâ€™ Abdulhadi Ä°stanbulâ€™a gelecek. FransÄ±z pop art sanatÃ§Ä±sÄ± Jisparâ€™Ä±n sergisi Kalyon KÃ¼ltÃ¼râ€™de ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±. 8â€™inci â€˜Artweeks Akaretlerâ€™ de sanatseverlerle buluÅŸacak.

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*KONSER

KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r
-DanimarkalÄ±Â WhoMadeWho 11 KasÄ±m Cumartesi 17.00â€™de Life Parkâ€™ta konser verecek. Bilet fiyatÄ± 1.200-1.800 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Pera MÃ¼zesi 11 KasÄ±m 19.30â€™da â€˜BarÄ±ÅŸ iÃ§in MÃ¼zik Konseriâ€™yle BAGO Kuartetâ€™i aÄŸÄ±rlayacak. Bilet fiyatÄ± 170 lira.Â
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-AmerikalÄ± rock grubu The Aristocrats 11 KasÄ±m 21.30â€™da IF Performance Hall BeÅŸiktaÅŸâ€™ta. Biletler 660-880 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Lara Di Lara 11 KasÄ±m 21.00â€™de yeni albÃ¼mÃ¼ â€˜Eskisi Gibi DeÄŸilâ€™ tanÄ±tÄ±m konseri iÃ§in Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde olacak. Bilet fiyatÄ± 198 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-YaÅŸlÄ± Amca 12 KasÄ±m Pazar 18.30â€™da Hayal Kahvesi Aqua Floryaâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 175 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Pentagram 15 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba 21.30â€™da Blind Ä°stanbulâ€™da hayranlarÄ±yla buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 330 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Caz sanatÃ§Ä±sÄ± Richard Bona 15 KasÄ±m 20.00â€™de CRR Konser Salonuâ€™nda sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 55-220 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸi sanatÃ§Ä±larÄ± Ã‡aÄŸlar Fidan (kanun, vokal) ve Muaz Ceyhan (tanbur) 15 KasÄ±m 20.30â€™da BeyoÄŸlu TercÃ¼man Ã‡Ä±kmazÄ±â€™ndaki The Circleâ€™da konser verecekler. Bilet fiyatÄ± 250 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Melek Mosso 17 KasÄ±m Cuma 21.00â€™de Jolly Joker Vadistanbulâ€™da. Bilet fiyatÄ± 508-12.250 (loca, ikramlÄ±, 4 kiÅŸilik) lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Ajda Pekkan 17 KasÄ±m 21.00â€™de Zorlu PSM Turkcell Sahnesiâ€™nde unutulmaz ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± 847-2.825 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Ä°stanbul Devlet Senfoni OrkestrasÄ± 17 KasÄ±m 20.00â€™de â€˜Denizbank Konserleriâ€™ kapsamÄ±nda Andreas Ottensamer ÅŸefliÄŸi ve keman sanatÃ§Ä±sÄ± Daniel Lozakovich solistliÄŸinde, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde bir konser verecek. Bilet fiyatÄ± 100-250 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

*BALE

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-Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi 15 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba 20.00â€™de AKM TÃ¼rk Telekom Opera Sahnesiâ€™nde â€˜Giselleâ€™ balesini sahneleyecek. AÅŸkÄ±n yÃ¼celiÄŸini vurgulayan eser, romantik balenin en Ã¶nemli yapÄ±tlarÄ±ndan biri sayÄ±lÄ±yor. Bilet fiyatÄ± 120-455 lira.

KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

Â *ETKÄ°NLÄ°K

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-Yerebatan SarnÄ±cÄ± 17 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ â€˜Medusaâ€™nÄ±n Ã‡Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±â€™ isimli 45 dakikalÄ±k performans deneyimini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. 20.15 ve 21.45 saatlerinde iki ayrÄ± seansla gerÃ§ekleÅŸecek performansla Medusaâ€™nÄ±n hikÃ¢yesi BaÅŸak CankeÅŸ yÃ¶netimiyle yeniden yorumlanacak. SarnÄ±Ã§ta suya temas edilerek gerÃ§ekleÅŸecek performansÄ± izleyiciler 65 kiÅŸi kapasiteli gruplar halinde izleyebilecek. Bilet fiyatÄ± 1.375 lira.

KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

Â -Antonina Turizm 12 KasÄ±m 8.30â€™da uzman rehberler eÅŸliÄŸinde â€˜Cumhuriyetimizin 100. YÄ±lÄ±nda AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ä°zinde Ä°stanbulâ€™ gezisi dÃ¼zenliyor. Harbiye Askeri MÃ¼zesi, DolmabahÃ§e SarayÄ±, ÅžiÅŸli AtatÃ¼rk Evi, Florya AtatÃ¼rk KÃ¶ÅŸkÃ¼, Sarayburnuâ€™ndaki AtatÃ¼rk heykeli, BeyoÄŸluâ€™nda ulu Ã¶nderin sevdiÄŸi mekÃ¢nlarÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lara tanÄ±tmayÄ± amaÃ§layan tura kahvaltÄ± kumanyasÄ± ve Ã¶ÄŸle yemeÄŸi dahil. Bilet fiyatÄ± 1.895 lira.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

*SERGÄ°

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-Salt BeyoÄŸlu, Handan BÃ¶rÃ¼teÃ§eneâ€™nin â€˜ÃœÃ§ Ä°Ã§ Denizin Ãœlkesiâ€™ sergisini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. Uzun yÄ±llar arkeoloji, tarih ve doÄŸa odaÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten BÃ¶rÃ¼teÃ§ene, sergiyi Anadolu ve Trakyaâ€™nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±ndan ilhamla hazÄ±rlamÄ±ÅŸ. 14 Nisan 2024â€™e kadar ziyaret edilebilir.

KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Kalyon KÃ¼ltÃ¼r, FransÄ±z pop art sanatÃ§Ä±sÄ± Jisbarâ€™Ä±n Ä°stanbulâ€™dan ilham aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Jisbar Ä°stanbulâ€™daâ€™ sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Klasik sanatÄ±n Ã¼nlÃ¼ figÃ¼rlerini kendi tarzÄ±yla yorumlayÄ±p modern pop art eserlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren sanatÃ§Ä±nÄ±n sergisi 14 Åžubatâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Zeyrek Ã‡inili Hamamâ€™da sanatseverlerle buluÅŸan â€˜KalÄ±ntÄ±larÄ±n ÅžifasÄ±â€™ sergisi 30 KasÄ±mâ€™a kadar uzatÄ±ldÄ±. KÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Anlam de Costerâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi sergide TÃ¼rkiye ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan 22 sanatÃ§Ä±nÄ±n hamamÄ±n tarihini, mitolojisini ve mimarisini odaÄŸÄ±na alan Ã§aÄŸdaÅŸ eserleri var.

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-8â€™inci edisyonuyla kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Artweeks Akaretler, Dirimart, Pilevneli, PG Art Gallery, Anna Laudel, X-Ä°st, MERKUR Galeri, Galeri Siyah Beyaz, Ã–ktem Aykut, Ferda Art Platform, Martch, Ä°yilik Ä°Ã§in Sanat, Galeri Nev Ä°stanbul, Galeri Bosfor, Taksim Sanat, DoÄŸanÃ§ay MÃ¼zesi, Åžerife Bilgili ErcantÃ¼rk, Mine Sanat Galerisi, Muse Contemporary, One Arc Gallery, Gallery Kairos, Cengiz YataÄŸan gibi TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen galerileri ve sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±Â Akaretler SÄ±raevlerâ€™de aÄŸÄ±rlayacak. Sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeni kaybettiÄŸi Haluk AkakÃ§eâ€™nin evi ve atÃ¶lyesi de Artweeksâ€™e Ã¶zel ziyarete aÃ§Ä±lacak. 16 KasÄ±mâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir. TÃ¼m sergi ve sÃ¶yleÅŸiler Ã¼cretsiz.

*DJ

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-Vitalic sahne adÄ±yla bilinen FransÄ±z elektronik mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Pascal Arbez-Nicolas 11 KasÄ±m Cumartesi 18.00â€™de Zorlu PSM Turkcell Sahnesiâ€™nde Ã§alacak. Bilet fiyatÄ± 500 lira.

KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Elektronik mÃ¼ziÄŸin yÄ±ldÄ±z isimlerinden Filistinli DJ Samaâ€™ Abdulhadi 11 KasÄ±m 22.00â€™de Volkswagen Arenaâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Jeton Presentsâ€™in dÃ¼zenlediÄŸi gecenin bilet fiyatÄ± 700-1.750 lira.Â 

*TÄ°YATRO

KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

Â -Balina

-Samuel D. Hunterâ€™Ä±n aynÄ± isimli oyunundan uyarlanan â€˜Balinaâ€™ Ä°brahim Ã‡iÃ§ekâ€™in yÃ¶netmenliÄŸi, Enis ArÄ±kan, Åžebnem Bozoklu, YaÄŸÄ±z Can KonyalÄ±, Helin Kandemir ve Emine Evirgenâ€™in performansÄ±yla 12 KasÄ±m Pazar 20.00â€™de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesiâ€™nde izleyiciyle buluÅŸacak. Bir baba-kÄ±zÄ±n gecikmiÅŸ kavuÅŸma hikÃ¢yesini anlatan oyun affetmek konusunu iÅŸliyor. â€˜Balinaâ€™nÄ±n filmi geÃ§en sene Akademi Ã–dÃ¼lleriâ€™nde Brendan Fraserâ€™a En Ä°yi Erkek Oyuncu Oscarâ€™nÄ± kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bilet fiyatÄ± 195-645 lira.

KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Harika Åžeyler Listesi

-Duncan Macmillan ve Johnny Donahoeâ€™nin yazÄ±p Lerzan Pamirâ€™in yÃ¶nettiÄŸi â€˜Harika Åžeyler Listesiâ€™ depresyon ve hayatÄ±n zorluklarÄ±yla baÅŸ etmeye dair eÄŸlenceli ve motive edici bir oyun. YaÅŸamaya deÄŸer bir sebep bulamayan annesine, yaÅŸamaya deÄŸer ÅŸeylerin listesini yapmaya baÅŸlayan bir Ã§ocuÄŸun hikÃ¢yesini anlatÄ±yor. Tek kiÅŸilik oyunda Bora AkkaÅŸâ€™Ä±n performansÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer. â€˜Harika Åžeyler Listesiâ€™ 11 KasÄ±m 20.30â€™da Alan KadÄ±kÃ¶yâ€™de. Bilet fiyatÄ± 30-250 lira.

KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

*ATÃ–LYE

-Finanskentâ€™teki Cooking Class Academy 12 KasÄ±m Pazar 12.00â€™de â€˜DÃ¼nya Kore MutfaÄŸÄ±â€™ atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. KatÄ±lÄ±m Ã¼creti 1.980 lira.

GECE

KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Ebru YaÅŸar 11 KasÄ±m Cumartesi 22.00â€™de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Simge EÄŸrilmez 12 KasÄ±m Pazar 23.00â€™te Korto Ä°stanbul sahnesinde olacak. (Rezervasyon iÃ§in: @kortoistanbul)
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-GÃ¼lÅŸen 15 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba 22.30â€™da Cahide Palazzoâ€™da... (0850) 711 44 33
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

-Alya 16 KasÄ±m PerÅŸembe 22.00â€™de KuruÃ§eÅŸme Boaz Live sahnesinde ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. (0532) 154 25 87
KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r


-Seda Mete 17 KasÄ±m Cuma 00.30â€™ta Terzi Ä°stanbulâ€™da... (Rezervasyon iÃ§in: @terzistanbul_)

-AybÃ¼ke Albere 16 KasÄ±m 00.00â€™da Korto Ä°stanbulâ€™da. (Rezervasyon iÃ§in: @kortoistanbul)

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#Ajanda#Etkinlik#YaÅŸam

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