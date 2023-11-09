KasÄ±mda kÃ¼ltÃ¼r-sanat bir baÅŸkadÄ±r

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*KONSER
-Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi 15 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba 20.00â€™de AKM TÃ¼rk Telekom Opera Sahnesiâ€™nde â€˜Giselleâ€™ balesini sahneleyecek. AÅŸkÄ±n yÃ¼celiÄŸini vurgulayan eser, romantik balenin en Ã¶nemli yapÄ±tlarÄ±ndan biri sayÄ±lÄ±yor. Bilet fiyatÄ± 120-455 lira.
-Yerebatan SarnÄ±cÄ± 17 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ â€˜Medusaâ€™nÄ±n Ã‡Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±â€™ isimli 45 dakikalÄ±k performans deneyimini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. 20.15 ve 21.45 saatlerinde iki ayrÄ± seansla gerÃ§ekleÅŸecek performansla Medusaâ€™nÄ±n hikÃ¢yesi BaÅŸak CankeÅŸ yÃ¶netimiyle yeniden yorumlanacak. SarnÄ±Ã§ta suya temas edilerek gerÃ§ekleÅŸecek performansÄ± izleyiciler 65 kiÅŸi kapasiteli gruplar halinde izleyebilecek. Bilet fiyatÄ± 1.375 lira.
-Salt BeyoÄŸlu, Handan BÃ¶rÃ¼teÃ§eneâ€™nin â€˜ÃœÃ§ Ä°Ã§ Denizin Ãœlkesiâ€™ sergisini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. Uzun yÄ±llar arkeoloji, tarih ve doÄŸa odaÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten BÃ¶rÃ¼teÃ§ene, sergiyi Anadolu ve Trakyaâ€™nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±ndan ilhamla hazÄ±rlamÄ±ÅŸ. 14 Nisan 2024â€™e kadar ziyaret edilebilir.
-8â€™inci edisyonuyla kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Artweeks Akaretler, Dirimart, Pilevneli, PG Art Gallery, Anna Laudel, X-Ä°st, MERKUR Galeri, Galeri Siyah Beyaz, Ã–ktem Aykut, Ferda Art Platform, Martch, Ä°yilik Ä°Ã§in Sanat, Galeri Nev Ä°stanbul, Galeri Bosfor, Taksim Sanat, DoÄŸanÃ§ay MÃ¼zesi, Åžerife Bilgili ErcantÃ¼rk, Mine Sanat Galerisi, Muse Contemporary, One Arc Gallery, Gallery Kairos, Cengiz YataÄŸan gibi TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen galerileri ve sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±Â Akaretler SÄ±raevlerâ€™de aÄŸÄ±rlayacak. Sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeni kaybettiÄŸi Haluk AkakÃ§eâ€™nin evi ve atÃ¶lyesi de Artweeksâ€™e Ã¶zel ziyarete aÃ§Ä±lacak. 16 KasÄ±mâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir. TÃ¼m sergi ve sÃ¶yleÅŸiler Ã¼cretsiz.
*DJ
-Vitalic sahne adÄ±yla bilinen FransÄ±z elektronik mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Pascal Arbez-Nicolas 11 KasÄ±m Cumartesi 18.00â€™de Zorlu PSM Turkcell Sahnesiâ€™nde Ã§alacak. Bilet fiyatÄ± 500 lira.
*TÄ°YATRO
Â -Balina
-Samuel D. Hunterâ€™Ä±n aynÄ± isimli oyunundan uyarlanan â€˜Balinaâ€™ Ä°brahim Ã‡iÃ§ekâ€™in yÃ¶netmenliÄŸi, Enis ArÄ±kan, Åžebnem Bozoklu, YaÄŸÄ±z Can KonyalÄ±, Helin Kandemir ve Emine Evirgenâ€™in performansÄ±yla 12 KasÄ±m Pazar 20.00â€™de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesiâ€™nde izleyiciyle buluÅŸacak. Bir baba-kÄ±zÄ±n gecikmiÅŸ kavuÅŸma hikÃ¢yesini anlatan oyun affetmek konusunu iÅŸliyor. â€˜Balinaâ€™nÄ±n filmi geÃ§en sene Akademi Ã–dÃ¼lleriâ€™nde Brendan Fraserâ€™a En Ä°yi Erkek Oyuncu Oscarâ€™nÄ± kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bilet fiyatÄ± 195-645 lira.
-Duncan Macmillan ve Johnny Donahoeâ€™nin yazÄ±p Lerzan Pamirâ€™in yÃ¶nettiÄŸi â€˜Harika Åžeyler Listesiâ€™ depresyon ve hayatÄ±n zorluklarÄ±yla baÅŸ etmeye dair eÄŸlenceli ve motive edici bir oyun. YaÅŸamaya deÄŸer bir sebep bulamayan annesine, yaÅŸamaya deÄŸer ÅŸeylerin listesini yapmaya baÅŸlayan bir Ã§ocuÄŸun hikÃ¢yesini anlatÄ±yor. Tek kiÅŸilik oyunda Bora AkkaÅŸâ€™Ä±n performansÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer. â€˜Harika Åžeyler Listesiâ€™ 11 KasÄ±m 20.30â€™da Alan KadÄ±kÃ¶yâ€™de. Bilet fiyatÄ± 30-250 lira.
-Finanskentâ€™teki Cooking Class Academy 12 KasÄ±m Pazar 12.00â€™de â€˜DÃ¼nya Kore MutfaÄŸÄ±â€™ atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. KatÄ±lÄ±m Ã¼creti 1.980 lira.
GECE
-Ebru YaÅŸar 11 KasÄ±m Cumartesi 22.00â€™de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69
-AybÃ¼ke Albere 16 KasÄ±m 00.00â€™da Korto Ä°stanbulâ€™da. (Rezervasyon iÃ§in: @kortoistanbul)